Mis à jour le 27 octobre 2026

En 2026, la prime Advenir couvre 50 % du coût hors taxe d’un point de recharge en immeuble collectif (jusqu’à 1 000 € HT pour un point individuel), 30 % sur la voirie publique (jusqu’à 9 000 € HT par point) et 50 % pour les poids lourds (jusqu’à 960 000 € HT pour un dépôt de 8 000 kVA). Pour la faire bénéficier à vos clients, il faut trois choses : une qualification IRVE, un compte vérifié sur mon.advenir.mobi et une offre commerciale labellisée pour chaque type de prime. Advenir valide une offre en 7 jours et verse la prime sous 45 jours après validation du dossier. Le programme est financé jusqu’au 31 décembre 2027.

Tous les montants de ce guide viennent des pages d’advenir.mobi consultées le 27 octobre 2026.

Qu’est-ce que le programme ADVENIR ?

Advenir est un programme CEE, c’est-à-dire un programme financé par le dispositif des certificats d’économies d’énergie. Les fournisseurs d’énergie obligés le financent et reçoivent des certificats en échange : ce n’est pas une subvention budgétaire de l’État.

Le programme a été créé en 2016. Il est porté par l’Avere-France, l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique, et piloté avec le ministère de la Transition écologique et l’ADEME (advenir.mobi, page Programme). Son nom officiel dans le dispositif CEE est PRO-INNO-77 « ADVENIR ».

Les chiffres publiés par le programme :

520 millions d’euros de budget depuis 2016, dont 200 millions ajoutés lors de la reconduction de juillet 2024 (advenir.mobi, 3 juillet 2024) ;

de budget depuis 2016, dont 200 millions ajoutés lors de la reconduction de juillet 2024 (advenir.mobi, 3 juillet 2024) ; 250 000 points de recharge financés visés d’ici 2027 ;

financés visés d’ici 2027 ; plus de 150 000 points financés, cap franchi en 2025 selon le programme (rapport annuel 2025, publié le 23 juillet 2026) ;

plus de 2 500 installateurs référencés et 10 types de primes (page Programme).

En résidentiel collectif, Advenir a financé près de 46 000 points de recharge et 6 000 infrastructures collectives depuis 2016. Le programme rappelle que 85 % des immeubles ne sont ni équipés ni en cours d’équipement (advenir.mobi, 23 mars 2026).

Aider là où le marché ne va pas seul, puis se retirer : c’est la doctrine que décrivait son directeur, Ludovic Coutant, dans l’entretien qu’il nous a accordé. Elle explique la fermeture de segments entiers depuis 2023.

Quels projets sont éligibles à Advenir en 2026 ?

Advenir finance en 2026 quatre familles de projets. Toutes les autres primes ont été fermées.

Les primes ouvertes

Immeuble collectif : point de recharge individuel (sur la place d’un résident), point de recharge partagé (sur une place commune), infrastructure collective desservant toutes les places du parking (advenir.mobi, Immeuble collectif).

: point de recharge individuel (sur la place d’un résident), point de recharge partagé (sur une place commune), desservant toutes les places du parking (advenir.mobi, Immeuble collectif). Voirie publique : points ouverts à tout public posés par une collectivité ou une personne publique, y compris les zones de stationnement réservées aux taxis, et points dédiés aux deux-roues motorisés (advenir.mobi, Voirie).

: points ouverts à tout public posés par une collectivité ou une personne publique, y compris les zones de stationnement réservées aux taxis, et points dédiés aux deux-roues motorisés (advenir.mobi, Voirie). Poids lourds et autocars : points pour une flotte sur parking privé, et points ouverts au public dans une aire logistique (advenir.mobi, Poids lourds et autocars).

: points pour une flotte sur parking privé, et points ouverts au public dans une aire logistique (advenir.mobi, Poids lourds et autocars). Corse, outre-mer et îles du Ponant : un barème spécifique aux zones non interconnectées (advenir.mobi, ZNI).

Les primes fermées

Maison individuelle : jamais éligible. « Les bornes en maison individuelle ne sont pas prises en charge par le programme » (advenir.mobi).

: jamais éligible. « Les bornes en maison individuelle ne sont pas prises en charge par le programme » (advenir.mobi). Flottes de voitures et parkings de salariés en métropole : fermés depuis le 1er janvier 2023 (advenir.mobi, Flottes).

en métropole : fermés depuis le 1er janvier 2023 (advenir.mobi, Flottes). Points ouverts au public sur parking privé (commerces, hôtels, parkings d’entreprise) : fermés depuis le 30 juin 2023, sauf poids lourds (advenir.mobi).

(commerces, hôtels, parkings d’entreprise) : fermés depuis le 30 juin 2023, sauf poids lourds (advenir.mobi). Professionnels des services de l’automobile, loueurs courte durée et stations-service indépendantes : fermés au 1er janvier 2026. Seules les offres signées avant cette date sont honorées (advenir.mobi, 3 novembre 2025).

Deux cas fréquents : une borne en immeuble payée par l’employeur du résident n’est pas éligible ; une SCI familiale l’est, si tous les associés sont parents jusqu’au 4e degré (FAQ Advenir).

Pour les autres aides aux particuliers et aux entreprises, voir notre point sur les aides pour installer une borne de recharge en 2026.

Le parcours tient en quatre étapes : obtenir la qualification IRVE, ouvrir un compte professionnel vérifié, faire labelliser une offre commerciale par type de prime, puis déclarer ses agences pour apparaître dans l’annuaire. Le programme ne publie pas de charte distincte à signer. L’engagement de l’installateur passe par la labellisation : il « reconnait avoir pris connaissance des modalités techniques liées au cahier des charges d’un type de prime et s’engage à les intégrer » (advenir.mobi, Demande de labellisation).

Étape 1 : la qualification IRVE

La qualification est une obligation légale avant d’être une condition de la prime. L’article D. 353-2 du Code de l’énergie, en vigueur depuis le 1er juillet 2024, impose que les points de recharge soient posés par des professionnels habilités et qualifiés par un organisme agréé. Seule exception : une installation de 3,7 kW ou moins, dans un bâtiment d’habitation privé ou sa dépendance, non accessible au public.

Pour Advenir, la règle est stricte :

un justificatif de qualification IRVE est exigé pour tout point de plus de 3,7 kW (advenir.mobi, Qualification IRVE) ;

seuls trois organismes sont reconnus : Qualifelec , AFNOR et Qualit’EnR ;

, et ; la qualification peut être définitive ou probatoire, mais elle doit être valide à la date des travaux ;

une attestation de formation ne suffit pas : « Les attestations de formation ne sont pas acceptées » ;

un projet antérieur à l’obtention du certificat n’est pas éligible (FAQ Advenir).

Le qualifié IRVE est l’entreprise qui pose : le porteur de l’offre ou un sous-traitant qu’il déclare.

Étape 2 : la formation et le bon indice

La qualification s’obtient après une formation agréée. Chez Qualifelec, trois niveaux de formation à l’installation existent, P1, P2 et P3, qui ouvrent trois indices (Qualifelec, page IRVE) :

IRVE1 : installations de moins de 36 kVA, avec la formation P1 et deux chantiers ;

: installations de moins de 36 kVA, avec la formation P1 et deux chantiers ; IRVE2 : installations communicantes de plus de 36 kVA, avec P1 et P2 et deux chantiers ;

: installations communicantes de plus de 36 kVA, avec P1 et P2 et deux chantiers ; IRVE3 : recharge rapide en courant continu, avec P2 et P3 et deux chantiers.

Une entreprise qui n’a encore posé aucune borne obtient un indice probatoire (PIRVE1, 2 ou 3), valable deux ans. Les indices définitifs courent sur un cycle de quatre ans.

Une borne individuelle en copropriété, plafonnée à 7,4 kW, relève d’IRVE1 ; un dépôt de poids lourds en courant continu, d’IRVE3. Notre guide pour devenir installateur certifié IRVE détaille les démarches de qualification.

Étape 3 : le compte professionnel vérifié

Depuis le 1er novembre 2025, la création d’un compte sur mon.advenir.mobi passe par un contrôle d’identité renforcé (advenir.mobi, 17 septembre 2025) :

un Kbis de moins de trois mois ;

les coordonnées du dirigeant inscrit au Kbis ;

une vérification photographique de sa pièce d’identité et une vidéo portrait, avec le prestataire Certigna, via un lien envoyé par e-mail et SMS ;

une validation en 30 minutes, les jours ouvrés.

La même vérification s’applique aux sous-traitants : tout installateur déclaré dans un dossier doit avoir un compte vérifié et confirmer lui-même sa participation sur la plateforme.

Étape 4 : la labellisation de l’offre commerciale

La labellisation d’offre est le cœur du dispositif. Une offre labellisée correspond à un type de prime, pas à un chantier. Une fois labellisée, elle sert pour autant de clients que vous voulez (advenir.mobi).

Pièces : un Kbis avec QR code de moins de six mois et la pièce d’identité du représentant légal inscrit au Kbis (FAQ Advenir).

: un Kbis avec QR code de moins de six mois et la pièce d’identité du représentant légal inscrit au Kbis (FAQ Advenir). Délai : 7 jours.

: 7 jours. Une offre par type de prime : une offre « point individuel » ne permet pas de déposer un dossier « infrastructure collective ».

: une offre « point individuel » ne permet pas de déposer un dossier « infrastructure collective ». Nommage conseillé : « Nom de l’entreprise – Type de prime ».

Une règle pèse plus que les autres : aucun devis intégrant la prime ne peut être émis avant la labellisation. « Les devis ayant été édités avant la date de labellisation de l’offre ne sont pas éligibles. » Pour les poids lourds au-delà de 500 kVA, c’est la proposition de raccordement du gestionnaire de réseau qui doit être signée après la labellisation.

Apparaître dans l’annuaire Advenir

La labellisation ne suffit pas pour figurer dans l’annuaire public. Il faut déclarer ses agences : dans mon.advenir.mobi, « Mon compte », onglet « Agences », puis « Ajoutez une agence » avec le nom, l’adresse et les coordonnées. L’annuaire se met à jour seul (FAQ Advenir).

Porteur d’offre, installateur, tiers investisseur : qui répond de quoi ?

Chaque dossier associe un bénéficiaire, propriétaire du foncier ou locataire autorisé, et un porteur d’offre labellisée, qui émet devis et facture et reste « garant technique de l’installation ». Il peut sous-traiter, mais « en cas de litige avec Advenir, le porteur de l’offre sera le seul interlocuteur du programme ».

Prêter son offre engage : depuis le 1er novembre 2025, chaque partage se confirme sur la plateforme, dossier par dossier, et le porteur reste responsable de tout manquement.

Combien rapporte la prime Advenir en 2026, par type de site ?

Le montant suit toujours la même formule : un taux d’aide appliqué au coût HT éligible, dans la limite d’un plafond par point de recharge. Les montants ci-dessous sont ceux publiés sur advenir.mobi le 27 octobre 2026.

Immeuble collectif : point individuel

Un propriétaire, un locataire ou un occupant équipe sa place privative. La prime vaut 50 % du coût HT, plafonnée à 1 000 € HT par point, pour les dossiers signés depuis le 1er avril 2026 (advenir.mobi, Borne individuelle).

Le cahier des charges du 1er juillet 2025 impose :

une puissance de 7,4 kW au plus, câblée en monophasé ;

un socle T2S ou un connecteur à câble attaché ;

un raccordement au TGBT des parties communes ou à un point de livraison dédié à la recharge ; un raccordement au compteur d’un logement est refusé ;

un système de pilotage énergétique, capable de moduler la puissance ou de programmer la charge.

Les promoteurs et les bailleurs ne sont pas éligibles à cette prime. Leurs locataires le sont.

Immeuble collectif : point partagé

Un syndicat de copropriété ou un bailleur équipe une place commune à tous les résidents. La prime vaut 50 %, plafonnée à 1 660 € HT par point (advenir.mobi, Borne partagée). Deux surprimes s’ajoutent depuis le 1er avril 2026 :

jusqu’à 8 000 € HT (50 %) pour les équipements électriques dédiés, la VRD et le cheminement de câbles, en intérieur comme en extérieur ;

(50 %) pour les équipements électriques dédiés, la VRD et le cheminement de câbles, en intérieur comme en extérieur ; jusqu’à 3 000 € HT (50 %) pour la création d’un nouveau point de livraison dédié, sur justificatif du gestionnaire de réseau.

Le point partagé délivre de 3,7 à 22 kW, avec badge et supervision. Le devis doit avoir été voté par les copropriétaires avant le dépôt de la demande.

Immeuble collectif : infrastructure collective

C’est la prime la plus lourde du résidentiel. Elle finance l’infrastructure qui dessert toutes les places, hors bornes (advenir.mobi, Infrastructure collective) :

50 %, plafonnés à 12 500 € HT jusqu’à 100 places , plus 125 € HT par place au-delà ;

, plus 125 € HT par place au-delà ; 50 %, plafonnés à 8 000 € HT pour la VRD et le cheminement de câbles en extérieur, jusqu’à 100 places extérieures, plus 80 € HT par place extérieure au-delà.

Ces plafonds valent pour les copropriétés dont l’assemblée générale a voté à partir du 1er avril 2026, PV d’AG faisant foi. Un vote antérieur garde l’ancien barème. Pour un bailleur social ou un propriétaire unique, c’est la date d’engagement du projet qui compte.

Les règles propres à cette prime :

les quatre schémas de raccordement définis par la CRE sont éligibles ;

une seule prime par copropriété ou par parc résidentiel ; les parkings qui n’ont pas voté le projet deviennent définitivement inéligibles ;

l’infrastructure doit desservir toutes les places, sans discrimination ;

pré-validation obligatoire par Advenir avant tout travaux ;

la prime se cumule avec les primes « point individuel » et « point partagé » ;

un permis de construire déposé après le 10 mars 2021 exclut l’immeuble ; entre le 1er janvier 2017 et le 10 mars 2021, seuls le pilotage et une part des chemins de câbles (50 % sous 40 places, 25 % au-delà) sont pris en compte.

En schéma 4, quand le gestionnaire de réseau préfinance l’infrastructure, la prime est reversée à parts égales aux résidents qui demandent une dérivation individuelle dès la mise en service. Sans préfinancement, le dossier se dépose depuis le 1er janvier 2026 sur mon.advenir.mobi avec deux porteurs d’offre, le gestionnaire de réseau et l’installateur des travaux en partie privée. C’est l’installateur qui dépose (advenir.mobi, 31 octobre 2025). Nos conseils aux copropriétaires sont dans le guide de la recharge en copropriété.

Voirie publique

Le bénéficiaire est une collectivité compétente pour la voirie, ou une personne publique qui justifie d’un service public de stationnement d’au moins 36 mois. La prime vaut 30 % du coût HT, avec un plafond qui dépend de la puissance (advenir.mobi, Borne voirie) :

3,7 à 11 kW AC : 1 000 € HT ;

12 à 43 kW AC : 1 300 € HT ;

20 à 40 kW DC : 2 700 € HT ;

plus de 40 kW DC : 4 500 € HT ;

plus de 140 kW DC : 9 000 € HT.

Une surprime de 300 € par point s’ajoute pour les bornes AC posées dans le cadre d’un dispositif de « bornes à la demande », où la collectivité recense les besoins des habitants sans place privée. Les zones de stationnement de taxis sont éligibles pour les devis signés après le 3 juillet 2024. Les aires de service du réseau national et des autoroutes sont exclues.

Le cahier des charges voirie impose badge, supervision, interopérabilité (certificat Gireve ou Hubject), un Combo 2 sur chaque point de plus de 22 kW et la déclaration des points sur data.gouv.fr.

Deux-roues sur la voirie

Pour les points ouverts au public dédiés aux deux-roues de catégorie L, la prime vaut 30 %, plafonnée à 1 000 € HT pour une prise Type 2 de 3,7 kW ou plus, et à 75 € HT pour une prise Type E de moins de 3,7 kW (advenir.mobi, Deux-roues).

Poids lourds et autocars : moins de 500 kVA

La prime vaut 50 % du coût HT, plafonnée par point selon la puissance (advenir.mobi, Flottes poids lourds) :

12 à 43 kW AC : 2 200 € HT ;

20 à 40 kW DC : 3 300 € HT ;

41 à 140 kW DC : 7 500 € HT ;

plus de 140 kW DC : 15 000 € HT.

Les véhicules visés sont les poids lourds N2 et N3 et les autocars M2 et M3. Chaque place de recharge doit mesurer au moins 10 mètres, avec un espace de manœuvre suffisant, et une photo doit le prouver. Pour les autocars, le nombre de points financés ne dépasse pas celui des autocars électriques possédés ou loués. Les connecteurs MCS sont éligibles depuis le 15 décembre 2025.

Poids lourds : plus de 500 kVA

Au-delà de 500 kVA, Advenir finance le projet entier, raccordement, transformateurs et modules de puissance compris, par un forfait lié à la puissance de raccordement du dépôt :

500 kVA ou plus : 100 000 € HT ;

1 000 kVA ou plus : 160 000 € HT ;

2 000 kVA ou plus : 240 000 € HT ;

4 000 kVA ou plus : 480 000 € HT ;

8 000 kVA ou plus : 960 000 € HT.

Chaque palier exige un nombre minimal de points rapides de plus de 22 kW (de 4 à 48 pour une flotte), dont la puissance cumulée dépasse 75 % du palier. Les dossiers passent en pré-validation. Un site qui a reçu une prime de plus de 500 kVA ne peut plus demander de prime de moins de 500 kVA.

Poids lourds ouverts au public

Une station ouverte à tous les poids lourds est éligible si elle se trouve dans une aire logistique au sens du service statistique du ministère, ou à moins de 3 km. Les plafonds sont ceux des flottes. Au-delà de 500 kVA, les minimums de points rapides sont plus bas, de 1 à 20 (advenir.mobi, Poids lourds ouvert au public).

Le détail des aides au véhicule lui-même, prime CEE et suramortissement, est dans notre article sur les aides 2026 au camion électrique.

Corse et outre-mer

En Corse, en outre-mer et dans les îles du Ponant, les plafonds sont plus élevés : 1 300 € HT pour un point individuel en immeuble, 1 960 € HT pour un point partagé, de 1 300 à 3 000 € HT en voirie (advenir.mobi, ZNI). La puissance est limitée à 25 kW et le pilotage par le signal réseau d’EDF SEI est obligatoire.

Tiers investisseur et location de bornes

Un tiers investisseur finance l’infrastructure sans posséder le foncier. Advenir l’accepte pour les points individuels et partagés en immeuble, la voirie et les poids lourds sous 500 kVA, avec les mêmes montants (advenir.mobi, Tiers investisseur). Il faut un accord d’occupation de plus de trois ans et une déclaration sur l’honneur signée par toutes les parties. S’il pose lui-même, un forfait d’installation de 300 à 900 € HT par point est retenu selon la prime.

Pour un contrat de location, l’engagement doit durer au moins 36 mois et indiquer le montant HT de fourniture et de pose. Si la prime est versée au porteur d’offre, elle est déduite des loyers et reversée en totalité au client en 36 mois au plus (advenir.mobi, Location de borne).

Tableau des primes Advenir 2026

Type de site Bénéficiaire Taux Plafond HT Immeuble collectif, point individuel Résident propriétaire ou locataire 50 % 1 000 € par point Immeuble collectif, point partagé Syndicat, bailleur, promoteur 50 % 1 660 € par point, plus 8 000 € (équipements, câbles, VRD) et 3 000 € (nouveau PDL) Infrastructure collective Copropriété, bailleur social, propriétaire unique 50 % 12 500 € jusqu’à 100 places, plus 125 € par place au-delà Infrastructure collective, travaux extérieurs Idem 50 % 8 000 € jusqu’à 100 places extérieures, plus 80 € par place au-delà Voirie publique Collectivité, personne publique 30 % 1 000 à 9 000 € par point selon la puissance, plus 300 € en borne à la demande (AC) Deux-roues sur voirie Collectivité, personne publique 30 % 1 000 € (Type 2), 75 € (Type E) Poids lourds, moins de 500 kVA Entreprise, personne publique 50 % 2 200 à 15 000 € par point selon la puissance Poids lourds, 500 kVA et plus Entreprise, personne publique Forfait 100 000 à 960 000 € par dépôt Corse et outre-mer Selon la prime 30 à 50 % 1 300 à 3 000 € par point, 12 500 € en infrastructure collective

Source : advenir.mobi, pages des primes consultées le 27 octobre 2026. Barèmes résidentiels en vigueur depuis le 1er avril 2026.

La prime ne porte que sur deux postes : la fourniture de la borne et son raccordement à une installation électrique existante (advenir.mobi, Coûts éligibles). Le raccordement s’entend du génie civil et du câble entre la borne et le premier tableau, divisionnaire ou général.

Sont exclus :

la maintenance, la supervision et tout service, même imposés par le cahier des charges ;

les tableaux, chemins de câble, transformateurs et augmentations de puissance, sauf dans les primes qui les prévoient (surprimes du point partagé, infrastructure collective, poids lourds au-delà de 500 kVA) ;

les travaux lourds, les études, le bureau de contrôle et les frais de gestion du dossier.

La méthode, en quatre lignes :

retenir le montant HT des postes éligibles du devis ; en déduire les remises commerciales ; appliquer le taux de la prime ; comparer au plafond par point, et retenir le plus petit des deux.

La TVA : la prime Advenir n’y est pas soumise. La TVA de l’opération se calcule sur le total HT avant déduction de la prime. Quand la prime est versée au porteur d’offre, elle se déduit du montant TTC de la facture (advenir.mobi, Demande de prime). Le taux de TVA applicable à la pose relève du droit fiscal, pas du programme.

Les bornes à plusieurs points : la puissance retenue pour le premier point est la plus faible entre la puissance du point et celle de la borne. Pour le deuxième, la puissance de la borne est divisée par deux, pour le troisième par trois. Exemple publié par Advenir : une borne de 400 kW à cinq points de 150 kW donne 150, 150, 133, 100 et 80 kW.

Le cas de l’installateur bénéficiaire : vous pouvez demander une prime pour une borne sur votre propre parking. Seule la fourniture est alors prise en charge, pas la pose.

Qui dépose le dossier, et qui touche la prime ?

La demande peut être déposée par le bénéficiaire ou par le porteur d’offre. Advenir « recommande fortement » que ce soit l’installateur, vu les notions techniques du formulaire (advenir.mobi, Règles de dépôt). Si le client dépose lui-même, vous lui envoyez le lien de partage de votre offre labellisée, puis vous acceptez ce partage sur la plateforme.

La prime peut être versée :

au porteur d’offre , à condition qu’elle soit déduite de la facture finale : le client paie le reste à charge, l’installateur avance la prime ;

, à condition qu’elle soit déduite de la facture finale : le client paie le reste à charge, l’installateur avance la prime ; au bénéficiaire : le client paie la facture entière et reçoit la prime ensuite.

Sur le devis, la prime peut figurer, mais comme non acquise, sous un intitulé du type « Montant prévisionnel de la prime Advenir ». Si le montant change, l’installateur établit un devis rectificatif (advenir.mobi, Bonnes pratiques). Le devis doit être daté et signé par le bénéficiaire.

Le dossier se monte en six étapes sur mon.advenir.mobi :

se connecter avec le compte du porteur d’offre ; remplir la demande avec le devis signé ; la plateforme calcule l’offre de prime ; pour certaines primes, l’équipe Advenir la valide sous 7 jours ; signer l’offre de prime, valable 6 mois, seul engagement des fonds par le programme ; réaliser les travaux et déposer les justificatifs ; Advenir valide le dossier et verse la prime sous 45 jours.

L’offre de prime doit être signée avant le début des travaux. C’est la règle des CEE, et la première cause de refus. Après signature, ni le montant ni le nombre de points ne peuvent être augmentés.

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Quelles pièces fournir pour un dossier Advenir ?

Les pièces dépendent de la prime. Advenir publie la liste complète pour l’infrastructure collective. Pour les autres primes, les pièces sont demandées dans le formulaire en ligne. La check-list ci-dessous rassemble ce que les pages du programme exigent.

Check-list du dossier Advenir

Avant tout dossier (une fois)

Certificat de qualification IRVE (Qualifelec, AFNOR ou Qualit’EnR), valide à la date des travaux, pour l’entreprise qui pose.

Compte professionnel vérifié sur mon.advenir.mobi : Kbis de moins de 3 mois, identité du dirigeant contrôlée.

Offre commerciale labellisée pour le type de prime : Kbis avec QR code de moins de 6 mois, pièce d’identité du représentant légal.

Comptes vérifiés pour chaque sous-traitant déclaré.

Pour obtenir l’offre de prime (avant travaux)

Devis daté et signé par le bénéficiaire, émis après la date de labellisation, prime indiquée comme prévisionnelle.

Matériel choisi dans la liste des bornes référencées par Advenir.

Point partagé : vote des copropriétaires sur le devis.

Infrastructure collective (schémas 1, 2 et 3) : PV d’AG daté, devis complet avec les autres financements demandés ou reçus, devis du gestionnaire de réseau le cas échéant, convention avec l’opérateur de l’infrastructure, convention avec le tiers investisseur le cas échéant, justificatif de puissance de réserve en schéma 1.

Infrastructure collective (schéma 4) : PV d’AG daté, devis ou convention de préfinancement du gestionnaire de réseau, chiffrage détaillé, devis installateur le cas échéant, courrier de demandes de dérivations individuelles immédiates avec préfinancement.

Poids lourds de plus de 500 kVA : proposition de raccordement signée après la labellisation.

Tiers investisseur : accord d’occupation de plus de 3 ans, déclaration sur l’honneur signée par toutes les parties.

Voirie en service public de stationnement : délibération, arrêté ou contrat qui en prouve la création, avec l’adresse et une durée d’au moins 36 mois.

Pour être payé (après travaux, dans les 6 mois)

Facture conforme au devis, prime déduite du TTC si elle est versée au porteur d’offre.

Attestation sur l’honneur selon le modèle Advenir (voirie, deux-roues, poids lourds, infrastructure collective).

Infrastructure collective : factures, photos, certificat de conformité d’un organisme d’inspection (Apave, Bureau Veritas, Dekra, Qualiconsult Exploitation ou Socotec) sauf schéma 4, attestation sur l’honneur ; en schéma 4 préfinancé, courrier de mise sous tension et chiffrage actualisé.

Poids lourds : photo de la place adaptée aux N2 et N3, certificats d’immatriculation des autocars ou des tracteurs ; au-delà de 500 kVA, PV de réception, attestation de fin de travaux cosignée, synthèse des dépenses, photos avant et après, signal de transmission des données.

Points ouverts au public : lien vers le jeu de données data.gouv.fr des points.

Supervision déclarée : connexion de la collecte des données de recharge, au moins mensuelle.

Sources : advenir.mobi, pages Infrastructure collective, Flottes poids lourds et Collecte des données, consultées le 27 octobre 2026.

En infrastructure collective, le dossier technique du certificat de conformité inclut une attestation Consuel visée, IRVE (jaune) ou ERT/ERP (verte).

Combien de temps entre le label et le versement de la prime ?

Les délais publiés par Advenir, étape par étape :

Étape Délai publié Source Validation du compte professionnel 30 minutes, jours ouvrés advenir.mobi, 17 septembre 2025 Labellisation de l’offre commerciale 7 jours Demande de labellisation Validation de l’offre de prime, primes spécifiques 7 jours Demande de prime Validité de l’offre de prime signée (travaux et pièces) 6 mois, 9 mois en infrastructure collective FAQ Advenir Versement après validation du dossier 45 jours Obtenir ma prime Réponse du support, demande courante 24 heures ouvrées advenir.mobi, 18 mai 2026 Réponse du support, cas particulier Accusé sous 24 heures ouvrées, réponse sous 10 jours advenir.mobi, 18 mai 2026 Rapport d’un contrôle sur site 40 jours calendaires au plus FAQ Advenir

Le délai de 45 jours court à partir de la validation du dossier complet, pas de la fin des travaux. Les allers-retours sur des pièces manquantes le rallongent d’autant.

Le délai de 6 mois se perd surtout sur le raccordement : Advenir recommande de signer l’offre de prime après avoir obtenu une date de travaux du gestionnaire de réseau. Une prolongation motivée peut être demandée au support avant l’annulation automatique.

Advenir contrôle en deux temps : une revue des pièces à distance par l’Avere-France, puis des visites sur un échantillon. Depuis le 1er octobre 2026, les visites sont confiées à Socotec, en métropole et en outre-mer (advenir.mobi, Contrôle sur site).

Quatre types de contrôles existent :

initiaux : la première installation de tout nouveau porteur d’offre, plus une autre tirée au sort ; chacun bloque le versement de toute prime jusqu’à un contrôle conforme ;

: la première installation de tout nouveau porteur d’offre, plus une autre tirée au sort ; chacun bloque le versement de toute prime jusqu’à un contrôle conforme ; aléatoires , tirés par la plateforme ;

, tirés par la plateforme ; préventifs , quand un dossier présente un doute ;

, quand un dossier présente un doute ; inopinés, sans prévenir personne, sur les points ouverts au public.

Le calendrier est serré. Le porteur d’offre a 10 jours calendaires pour répondre à chaque proposition. Socotec propose au moins six dates sur trois sollicitations. Le contrôle doit avoir lieu dans les 32 jours suivant la première proposition. Trois sollicitations sans réponse valent non-conformité définitive. Une annulation à moins de 48 heures ou un retard de plus de 30 minutes aussi.

Le jour du contrôle, l’accompagnateur doit avoir les badges, les accès au local technique et le certificat IRVE de l’installateur. Il fait la démonstration du pilotage : modulation de puissance sur application si la borne est supervisée, dispositif physique et sa documentation si le pilotage est local.

Pour les points individuels et partagés, Socotec vérifie aussi que l’adresse relève du résidentiel collectif, par le registre national des copropriétés.

Après une non-conformité constatée sur site, le porteur a 30 jours pour corriger, et la contre-visite doit avoir lieu sous 41 jours. L’Avere-France prend en charge les deux premières contre-visites de chaque porteur ; les suivantes lui sont facturées. Un second contrôle initial, après un premier non conforme, est aussi facturé au porteur.

Pourquoi une prime Advenir est-elle refusée ou annulée ?

Les motifs qui reviennent dans les règles du programme :

Travaux commencés avant la signature de l’offre de prime. Le projet devient inéligible, sans recours. Devis émis avant la labellisation de l’offre, ou proposition de raccordement signée avant elle au-delà de 500 kVA. Qualification absente ou invalide : attestation de formation au lieu du certificat, certificat expiré à la date des travaux, travaux antérieurs à la qualification. Délai dépassé : 6 mois, ou 9 en infrastructure collective, sans prolongation accordée. Le dossier est annulé automatiquement et la prime perdue. Site hors champ : maison individuelle, flotte de voitures, parking privé ouvert au public, borne payée par l’employeur d’un résident. Équipement non éligible : matériel non référencé, borne mobile, prise renforcée de moins de 3,7 kW, remplacement ou déménagement d’une borne. Seuls les nouveaux points sont financés. Cahier des charges non respecté : puissance hors plage, connecteur non conforme, raccordement au compteur d’un logement, pilotage absent, place non dédiée à la recharge. Coûts non éligibles déclarés : frais de gestion, maintenance, tableaux. Le dossier est recalculé ou annulé. Contrôle non conforme, ou injoignable : la prime n’est pas versée, ou son remboursement est demandé. Règles de l’infrastructure collective : permis déposé après le 10 mars 2021, deuxième demande pour la même copropriété, parking non voté, travaux avant pré-validation. Sous-traitant ou partage d’offre non confirmé sur la plateforme. Aucun autre justificatif n’est accepté.

Les sanctions dépassent le dossier. Deux contrôles initiaux non conformes bloquent tous les comptes de l’entreprise. Le taux de conformité est suivi par SIRET (au moins 75 % de 4 à 10 contrôles, 80 % au-delà), et trois non-conformités consécutives entraînent un blocage. Une prime non remboursée sous deux mois déclenche une radiation d’un mois, puis de six mois, puis définitive.

La prime Advenir est-elle cumulable avec d’autres aides ?

Oui, avec une limite : le total des subventions ne peut dépasser la dépense subventionnable, selon le décret n° 2018-514 du 28 juin 2018 sur les aides d’État cité par Advenir (FAQ Advenir). Le devis d’infrastructure collective doit d’ailleurs mentionner les autres financements demandés ou reçus.

Entre primes Advenir, la règle est inverse : une prime par projet. Les exceptions et les interdits :

l’infrastructure collective se cumule avec les points individuels et partagés posés dessus ;

une prime poids lourds de moins de 500 kVA est impossible sur un site qui a déjà reçu une prime de plus de 500 kVA ;

la prime deux-roues sur voirie ne se cumule pas avec l’ancienne prime « stations et hubs », sauf projet espacé de plus de 24 mois.

Pour une copropriété, le préfinancement du gestionnaire de réseau en schéma 4 et la prime Advenir se combinent. Pour un transporteur, la prime Advenir sur la borne s’ajoute à la prime CEE sur le véhicule, qui finance un autre poste.

Jusqu’à quand le programme Advenir est-il financé ?

Le programme est financé jusqu’au 31 décembre 2027. L’arrêté du 24 novembre 2023 rend le programme PRO-INNO-77 « ADVENIR » éligible aux CEE pour les contributions versées jusqu’à cette date, dans la limite de 28,571 TWh cumac sur 2023-2027 (Légifrance, arrêté du 24 novembre 2023). La liste des programmes CEE du ministère affiche la même échéance (ecologie.gouv.fr), comme la page d’accueil d’advenir.mobi.

Dans notre entretien de septembre 2026, Ludovic Coutant évoquait une reconduction jusqu’à fin 2030. Au 27 octobre 2026, aucun arrêté ni aucune page d’advenir.mobi ne publie cette prolongation. Tant qu’elle n’est pas publiée, l’échéance à retenir pour vos devis reste fin 2027.

Le calendrier récent du programme :

1er janvier 2023 : fin des primes flottes et salariés ;

30 juin 2023 : fin des primes pour points ouverts au public sur parking privé ;

1er novembre 2025 : comptes vérifiés, confirmation des sous-traitants et des partages d’offre ;

1er janvier 2026 : fin des primes professionnels de l’automobile et stations-service ; schéma 4 sans préfinancement sur la plateforme ;

1er avril 2026 : nouveaux barèmes du résidentiel collectif ;

1er octobre 2026 : nouvelles règles de contrôle, avec Socotec ;

31 décembre 2027 : fin du financement actuel.

Quels chantiers Advenir viser en 2026 ?

Le résidentiel collectif concentre l’essentiel des dossiers. L’Observatoire Advenir y mesure 4,7 kW de puissance moyenne et environ 60 % des sessions lancées entre 21 h et 3 h (notre analyse du baromètre T2 2026). Les dépôts de poids lourds offrent les primes les plus élevées. Notre point sur les chantiers des installateurs en 2026 chiffre chaque segment, et le dossier recharge et installation rassemble nos guides techniques.

Gagnez du temps avec l’IA. Notre méthode gratuite, pas à pas : Expliquer un projet de bornes à une copropriété avec l’IA (la note au conseil syndical et les questions à mettre au vote, avec un exemple réalisé avec Claude).

Questions fréquentes

Faut-il être qualifié IRVE pour proposer la prime Advenir ?

Oui, pour tout point de plus de 3,7 kW. Advenir exige un certificat de qualification IRVE délivré par Qualifelec, l’AFNOR ou Qualit’EnR, définitif ou probatoire, valide à la date des travaux. Une attestation de formation n’est pas acceptée. Le porteur d’offre peut ne pas être qualifié lui-même s’il déclare un sous-traitant qualifié, qui doit alors confirmer sa participation sur mon.advenir.mobi.

Combien de temps faut-il pour être labellisé Advenir ?

Comptez la validation du compte professionnel, faite en 30 minutes les jours ouvrés après le contrôle d’identité du dirigeant, puis 7 jours pour la labellisation de l’offre commerciale. Il faut un Kbis avec QR code de moins de six mois et la pièce d’identité du représentant légal. Aucun devis intégrant la prime ne doit être émis avant la date de labellisation.

Faut-il une labellisation par chantier ?

Non. Une offre commerciale labellisée correspond à un type de prime, pas à un projet. Elle sert pour autant de clients que vous voulez. En revanche, il faut une offre distincte pour chaque type de prime : point individuel, point partagé, infrastructure collective, voirie, poids lourds. Advenir conseille de les nommer « Nom de l’entreprise – Type de prime ».

Quel est le montant de la prime Advenir pour une borne en copropriété ?

Pour un point individuel sur la place d’un résident, 50 % du coût HT, plafonnés à 1 000 € HT pour les dossiers signés depuis le 1er avril 2026. Pour un point partagé, 50 % et 1 660 € HT par point, plus des surprimes de 8 000 et 3 000 € HT. L’infrastructure collective est aidée à 50 %, jusqu’à 12 500 € HT pour 100 places.

La prime Advenir finance-t-elle les bornes en maison individuelle ?

Non. Le programme ne finance aucun point de recharge en maison individuelle. Il ne finance plus non plus les flottes de voitures et les parkings de salariés depuis le 1er janvier 2023, ni les points ouverts au public sur parking privé depuis le 30 juin 2023, sauf pour les poids lourds. Les primes des professionnels de l’automobile ont pris fin au 1er janvier 2026.

Peut-on commencer les travaux avant d’avoir la prime ?

Non. L’offre de prime doit être signée sur mon.advenir.mobi avant le début des travaux. C’est une règle du dispositif des CEE, et tout projet qui ne la respecte pas est inéligible. Pour l’infrastructure collective, il faut en plus une pré-validation par l’équipe Advenir. Après signature, vous avez 6 mois, ou 9 mois en infrastructure collective, pour poser et déposer les justificatifs.

Sous quel délai la prime Advenir est-elle versée ?

Advenir verse la prime sous 45 jours après la validation du dossier complet. Ce délai court à partir de la validation des justificatifs, pas de la fin du chantier. Pour un premier dossier, le contrôle initial sur site bloque le versement jusqu’à un résultat conforme. Le rapport de contrôle est remis en 40 jours calendaires au plus.

La prime peut-elle être versée directement à l’installateur ?

Oui, si elle est déduite de la facture finale du client. Le client paie alors le reste à charge et l’installateur reçoit la prime. Sinon, elle est versée au bénéficiaire. Le devis peut afficher la prime comme « montant prévisionnel de la prime Advenir ». La prime n’est pas soumise à la TVA, calculée sur le total HT avant déduction.

Peut-on prolonger un dossier Advenir au-delà de 6 mois ?

Oui, sur demande motivée au support, faite avant l’annulation automatique du dossier. Chaque demande est étudiée avant acceptation. Pour éviter d’en arriver là, Advenir recommande de ne signer l’offre de prime qu’après avoir obtenu une date de travaux du gestionnaire de réseau, quand le raccordement conditionne la mise en service des bornes.

Le programme Advenir s’arrête-t-il en 2027 ?

Le financement actuel court jusqu’au 31 décembre 2027, selon l’arrêté du 24 novembre 2023 et le site du programme. Son directeur a évoqué une reconduction jusqu’en 2030, mais au 27 octobre 2026 aucun texte officiel ne l’a publiée. Les barèmes peuvent évoluer d’ici là : un devis doit présenter la prime comme prévisionnelle.

Advenir, un dossier qui se prépare avant le devis

La prime Advenir se gagne avant le chantier : qualification valide, offre labellisée avant le premier devis, offre de prime signée avant les travaux. Elle se perd après : délai dépassé, contrôle manqué, pièce absente. Bien tenue, elle met la moitié du coût éligible dans le devis présenté au syndic, à la collectivité ou au transporteur.

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Sources : advenir.mobi (pages des primes, labellisation, demande de prime, coûts éligibles, contrôle sur site, FAQ, actualités du 3 juillet 2024 au 28 septembre 2026, cahiers des charges et liste des pièces justificatives) ; Légifrance ; ministère de la Transition écologique ; Qualifelec. Pages consultées le 27 octobre 2026. Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc.