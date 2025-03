Ford, l’un des pionniers de l’industrie automobile, fait un pas audacieux vers l’avenir de la mobilité électrique en renforçant son partenariat avec Tesla. Dès 2024, les propriétaires de véhicules électriques Ford aux États-Unis et au Canada peuvent accéder au vaste réseau de Superchargers Tesla grâce à un adaptateur spécialement conçu.

Cette initiative marque une étape importante dans l’adoption de la norme de recharge nord-américaine (NACS) de Tesla par d’autres constructeurs automobiles, offrant aux clients de Ford une expérience de recharge plus rapide et plus accessible.

To make sure our customers have the best charging experience wherever they go, we made our own @Ford-specific adapter, co-developed with @LectronEV. Here's a behind-the-scenes look at the hard work, collaboration and extreme testing that brought this adapter to life… https://t.co/dyry8GkdFe pic.twitter.com/kOxJQ6LPrp — Jim Farley (@jimfarley98) March 12, 2025

Une collaboration historique avec Tesla

Annoncé en mai 2023 par Jim Farley, PDG de Ford, et Elon Musk, PDG de Tesla, cet accord permet aux conducteurs de Ford F-150 Lightning, Mustang Mach-E et E-Transit d’utiliser plus de 15 000 Superchargers en Amérique du Nord. Jusqu’à présent, ce réseau était principalement réservé aux propriétaires de Tesla, connu pour sa fiabilité et sa couverture étendue. Grâce à cet adaptateur, Ford double pratiquement le nombre de points de recharge rapide disponibles pour ses clients, qui bénéficient déjà du réseau BlueOval Charge Network.

L’adaptateur, compatible avec les véhicules équipés d’un port Combined Charging System (CCS), traduit un effort conjoint entre Ford et Tesla pour accélérer la transition vers une mobilité durable. Tesla a même contribué à la conception de cet adaptateur, démontrant son engagement à ouvrir son infrastructure de recharge à d’autres marques.

Depuis le 29 février 2024, les propriétaires de Mustang Mach-E et F-150 Lightning peuvent commander cet adaptateur via le site officiel de Ford. Jusqu’au 30 juin 2024, Ford a offert cet accessoire gratuitement aux clients inscrits au réseau BlueOval Charge Network, une initiative visant à récompenser les premiers adeptes de ses véhicules électriques. Après cette date, l’adaptateur est disponible à l’achat pour environ 230 dollars.

Une fois en possession de l’adaptateur, les utilisateurs peuvent brancher leur véhicule aux Superchargers V3 de Tesla. Grâce à une intégration logicielle via l’application FordPass ou Ford Pro Intelligence, la recharge s’active automatiquement et le paiement est géré de manière transparente, sans nécessiter de carte de crédit sur place. Cet adaptateur supporte une recharge rapide en courant continu (DC) avec une tension maximale de 1 000 volts et une intensité pouvant atteindre 500 ampères pendant 10 minutes, garantissant des performances optimales pour les modèles Ford actuels.

Une transition vers le NACS à long terme

Si l’adaptateur est une solution temporaire, Ford va plus loin en annonçant que, dès 2025, ses nouveaux véhicules électriques seront équipés en standard d’un port NACS. Cela éliminera le besoin d’un adaptateur, permettant une connexion directe aux Superchargers Tesla. Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large : de nombreux constructeurs, comme General Motors, Kia, Nissan et Volkswagen, adoptent également le NACS, consolidant ainsi la position de Tesla comme référence en matière de recharge rapide en Amérique du Nord.

Pourquoi cette initiative est-elle importante ?

Pour Ford, cette collaboration répond à un besoin crucial : offrir une infrastructure de recharge fiable et étendue, souvent citée comme un frein à l’adoption des véhicules électriques. Avec plus de 44 000 chargeurs rapides désormais accessibles aux conducteurs Ford en Amérique du Nord (dont 15 000 Superchargers Tesla), l’entreprise renforce son attractivité auprès des acheteurs potentiels, notamment ceux qui passent des véhicules à essence à l’électrique.

Jim Farley a souligné l’importance de cette stratégie : « Améliorer l’expérience de recharge rendra nos clients plus satisfaits de leur achat. » En s’associant au réseau Tesla, réputé pour son taux de disponibilité de 99,95 % et sa facilité d’utilisation, Ford se positionne comme un acteur compétitif sur le marché des véhicules électriques, où il occupe déjà la deuxième place des ventes aux États-Unis derrière Tesla.

Un défi logistique relevé

La mise en œuvre de ce projet n’a pas été sans obstacles. Ford a dû surmonter des retards dans la livraison des adaptateurs, mais l’entreprise a tenu ses promesses. Dans un message publié sur X, Jim Farley a célébré cette réussite :

Jim Farley @jimfarley98

Proud to share that all 139,935 complimentary adapters reserved by our U.S. customers have been shipped! Thank you to our team for making this happen and ensuring we fulfilled our commitment. And thank you to our customers for their support and feedback along the way!

Ces efforts témoignent de la détermination de Ford à soutenir ses clients électriques, avec environ 140 000 adaptateurs expédiés à ce jour. Désormais, les conducteurs peuvent profiter d’une autonomie accrue en aussi peu que 20 minutes de recharge, un atout majeur pour les longs trajets.

Vers un avenir électrique unifié

Cette collaboration entre Ford et Tesla illustre une évolution significative dans l’industrie automobile. En ouvrant son réseau, Tesla ne se contente pas de soutenir ses propres clients, mais contribue à une adoption plus large des véhicules électriques. Pour Ford, c’est une opportunité de rester dans la course face à une concurrence croissante et de séduire une nouvelle génération de conducteurs électriques.

En conclusion, l’adaptateur Ford pour les Superchargers Tesla n’est pas qu’un simple accessoire : il symbolise une alliance stratégique qui pourrait redéfinir les standards de la recharge électrique. À partir de 2025, avec l’intégration native du NACS, Ford et Tesla pourraient bien paver la voie vers un écosystème de recharge plus unifié et accessible à tous.