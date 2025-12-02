FSD Américain vs Européen : Les 3 différences qui rendent l’Autopilot plus lent ou limité chez nous !

La mise en œuvre de l’Autopilote Complètement Autonome (FSD) de Tesla en Europe a soulevé beaucoup de discussions récemment, mettant en évidence les adaptations cruciales nécessaires pour le lancement de cette technologie révolutionnaire sur le Vieux Continent. Alors que le FSD américain affiche une approche différente, les utilisateurs européens ont remarqué des ajustements notables en raison des réglementations strictes de l’Union Européenne.

Notification de Virage : Une Alarme Nécessaire

L’un des changements les plus flagrants dans le FSD européen concerne les notifications de virage. En vertu de la règlementation UNECE R79, Tesla doit désormais afficher un avertissement visible à l’écran au moins trois secondes avant tout virage ou changement de voie initié par le système. À l’inverse, aux États-Unis, ces séances se déroulent souvent sans annonce, imitant ainsi un conducteur humain. Ce réglage « mode nounou » pourrait rappeler aux anciens utilisateurs l’époque de l’Autopilote 2019, où la technologie était encore balbutiante.

Profils de Vitesse : Des Fonctionnalités Manquantes

Un autre élément manquant dans la version européenne est l’absence de profils de vitesse. Si les propriétaires américains bénéficient de choix variés pour adapter leur conduite (Chill, Normal, Hurry, voire le mystérieux Mad Max), les utilisateurs européens n’ont pour l’instant aucune option de sélection, en raison des restrictions imposées par les régulations UN R79 et DCAS Phase 3.

Limitations Supplémentaires et Évolutions En Cours

Au-delà de ces limitations, les européens font également face à l’impossibilité d’ajuster la distance de sécurité dans certaines régions, ainsi qu’à l’absence de la fonction « Minimiser les changements de voie ». Cependant, il y a une note d’espoir puisque Tesla a déjà parcouru plus d’un million de kilomètres réglementés en Europe. Le programme d’accompagnement s’étend rapidement en Allemagne, France, et Italie, avec une ouverture complète prévue pour Q1/Q2 en 2026.

Un Futur Prometteur pour le FSD Européen

D’après Elon Musk et son équipe, des démonstrations auprès des régulateurs sont menées chaque semaine pour accélérer les approbations nécessaires. Une fois les autorisations obtenues, la plupart de ces restrictions devraient s’évanouir, comme ce fut le cas aux États-Unis après l’allègement des règles par la NHTSA. À ce stade, le FSD européen, actuellement la version « politiquement correcte », pourrait enfin rivaliser avec son homologue américain.

Alors que certains en Europe pourraient envier les utilisateurs américains pour leurs libertés actuelles, beaucoup croient que l’Europe pourrait prendre une longueur d’avance lorsqu’elle surmontera ces restrictions. L’avenir du FSD en Europe semble donc prometteur, avec une période de transition cruciale en cours avant que la véritable « fête FSD » ne commence.

Quels sont vos avis sur ces adaptations? Pensez-vous que l’Europe pourrait dépasser les États-Unis une fois ces contraintes levées? Partagez vos réflexions et votre opinion !