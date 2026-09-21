Actu mobilité électrique FSD en France : le gouvernement attend ses premiers résultats d’essai avant la fin du mois
ParTeslam

FSD en France : le gouvernement attend ses premiers résultats d’essai avant la fin du mois

Le 2 septembre 2026, Philippe Tabarot annonçait sur X un « échange constructif » avec Elon Musk au sujet du FSD de Tesla — un revirement notable six semaines après avoir jugé le système « pas suffisamment sûr ». Le ministre chargé des Transports a précisé que la France travaillait depuis plusieurs mois avec Tesla sur des adaptations techniques en vue d’une homologation. Deux véhicules équipés du FSD ont depuis été mis à la disposition des autorités françaises pour leurs propres essais indépendants sur route.

Le calendrier est serré : le gouvernement français vise des premiers résultats dès la seconde quinzaine de septembre — soit maintenant — en vue du vote du Comité technique des véhicules à moteur prévu à Bruxelles le 6 octobre, qui pourrait ouvrir la voie à une homologation du FSD à l’échelle européenne, ou être reporté à début décembre.

Une vérification indépendante, pas une simple reconnaissance

Aux Pays-Bas, une première homologation européenne avait déjà été obtenue le 10 avril 2026. La France suit un chemin similaire, mais avec sa propre vérification indépendante plutôt qu’une simple reconnaissance mutuelle : les essais menés par les autorités françaises doivent livrer leurs conclusions avant le vote du 6 octobre, sur une fenêtre de quelques semaines seulement.

Techniquement, le FSD reste un système d’aide à la conduite de niveau 2 : le conducteur demeure responsable et doit pouvoir reprendre la main immédiatement, malgré son nom commercial. Le système est d’ailleurs en cours de repositionnement marketing vers « conduite autonome supervisée ».

Tesla Mag a sollicité le service de presse du ministère chargé des Transports sur l’avancée concrète de ces essais et la date à laquelle les résultats seront rendus publics — nous mettrons à jour cet article dès leur réponse.

Lire également :  La prochaine Gigafactory Tesla sera ouverte au Mexique

Sources : compte X de Philippe Tabarot (2 septembre 2026) ; Contexte.com.

Teslam

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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