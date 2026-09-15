Tesla a publié « Go for launch » le 12 septembre. Elon Musk a répondu en épinglant sur X : « New Tesla Roadster Unveil 10.01 ». Rendez-vous le 1er octobre, à 20h30 heure locale, sur le site d’essais SpaceX de McGregor, près de Waco, au Texas. Depuis sa première présentation, en novembre 2017, la date a été révisée au moins huit fois, selon le décompte d’Electrek. Voici la chronologie complète.

Neuf ans de promesses, dans l’ordre

Novembre 2017 : présentation du prototype, production promise pour 2020.

: présentation du prototype, production promise pour 2020. Juillet 2020 : report à « 12 à 18 mois ».

: report à « 12 à 18 mois ». Janvier 2021 : nouvelle cible, 2022.

: nouvelle cible, 2022. Septembre 2021 : report à 2023.

: report à 2023. Mai 2023 : report à 2024.

: report à 2024. Février 2024 : Musk promet une présentation de la version de série avant la fin de l’année, livraisons début 2025.

: Musk promet une présentation de la version de série avant la fin de l’année, livraisons début 2025. Octobre 2024 , lors des résultats trimestriels : glissement à 2025-2026.

, lors des résultats trimestriels : glissement à 2025-2026. Novembre 2025 , assemblée des actionnaires : démonstration annoncée pour le 1er avril 2026, production 12 à 18 mois plus tard — donc 2027 ou 2028 au mieux.

, assemblée des actionnaires : démonstration annoncée pour le 1er avril 2026, production 12 à 18 mois plus tard — donc 2027 ou 2028 au mieux. Avril 2026 : nouveau report, « dans un mois environ ».

: nouveau report, « dans un mois environ ». Juin puis septembre 2026 : la date se précise enfin, jusqu’au 1er octobre confirmé.

Une voiture sans personne à l’intérieur

Le teaser montre des propulseurs à gaz froid, hérités de SpaceX. Musk a déjà avancé qu’un Roadster équipé de ces propulseurs abattrait le 0 à 100 km/h en environ 1,1 seconde, sous une accélération proche de 2,75 g. Le bruit généré serait suffisant pour endommager l’audition : lors de la démonstration à McGregor, la voiture roulera sans personne à bord, et le public sera maintenu à plusieurs centaines de mètres.

Le véhicule montré le 1er octobre ne sera pas homologué pour la route. Le tarif attendu se compte en centaines de milliers de dollars.

Ce que les réservataires français ont déjà versé

En France, réserver le Roadster coûte 43 000 € sur un tarif annoncé à 172 000 €. Les acheteurs de la Founders Series, limitée à 1 000 exemplaires, ont versé l’intégralité des 215 000 € d’avance dès la commande — une série que Tesla a cessé de vendre en décembre 2021, laissant ceux qui avaient réservé à temps comme seuls détenteurs possibles. Depuis, aucun de ces réservataires n’a reçu de véhicule : la production, selon les derniers propos de Musk, suivra la présentation de 12 à 18 mois, soit 2027 ou 2028 au mieux.

Pour resituer l’annonce dans la séquence Tesla de ces dernières semaines : Cybercab, Semi, Optimus, Roadster, Tesla enchaîne les annonces. Sur les indices qui avaient précédé l’officialisation : les nouveaux logos déposés à l’USPTO. Sur la technologie embarquée : comment le Roadster défie la physique grâce à l’effet de sol.

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