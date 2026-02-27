Tesla Élève le Niveau : Lancement du « Tall Pedestal » pour Wall Connector aux États-Unis

Tesla continue d’optimiser l’infrastructure de recharge à domicile et en entreprise avec le lancement d’un tout nouvel accessoire : le Tall Pedestal (Socle Haut). Conçu spécifiquement pour son célèbre Wall Connector, ce support autoportant offre une solution élégante et robuste pour les configurations où une fixation murale classique n’est pas envisageable.

Un Design Imposant et Fonctionnel

Contrairement au socle standard de Tesla (qui mesure environ 47 pouces), cette nouvelle version culmine à 76 pouces (environ 193 cm). Cette hauteur accrue n’est pas seulement esthétique ; elle permet une meilleure visibilité dans les parkings fréquentés et facilite la gestion des câbles pour les utilisateurs de toutes tailles.

Le socle est fabriqué en aluminium robuste, garantissant une durabilité face aux éléments, que ce soit pour une installation en intérieur (garage, showroom) ou en extérieur (allée, parking extérieur).

Caractéristiques Techniques Clés :

Hauteur : 76 pouces (193 cm).

76 pouces (193 cm). Compatibilité : Prend en charge jusqu’à deux Wall Connectors (montage dos à dos).

Prend en charge jusqu’à (montage dos à dos). Matériau : Finition en aluminium résistant aux intempéries.

Finition en aluminium résistant aux intempéries. Gestion des câbles : Support intégré pour maintenir les câbles proprement enroulés et éviter qu’ils ne traînent au sol.

Support intégré pour maintenir les câbles proprement enroulés et éviter qu’ils ne traînent au sol. Prix : Commercialisé à 900 $ sur le Tesla Shop US.

Pourquoi Choisir le Tall Pedestal ?

1. Polyvalence de Charge Double

L’un des arguments majeurs de ce produit est sa capacité à accueillir deux unités de recharge sur un seul poteau. C’est la solution idéale pour les foyers possédant deux véhicules électriques ou pour les entreprises souhaitant maximiser l’espace de stationnement sans multiplier les travaux de génie civil.

2. Installation Tout-Terrain

Le Tall Pedestal est conçu pour être fixé sur une dalle en béton. Bien que l’installation nécessite généralement des travaux de tranchée pour acheminer les câbles électriques sous terre, il offre une liberté totale de placement. Vous pouvez désormais installer votre point de recharge exactement là où vous garez votre voiture, même au milieu d’une allée dégagée.

3. Esthétique Épurée

Avec son design minimaliste et sa finition premium, il s’intègre parfaitement à l’écosystème Tesla. Il permet de transformer une simple borne de recharge en une véritable station service moderne et haut de gamme.

Ce qu’il faut savoir avant l’achat

Bien que le produit soit disponible pour 900 $, il est important de noter que ce prix inclut uniquement le socle. Les Wall Connectors eux-mêmes doivent être achetés séparément. De plus, Tesla recommande fortement de faire appel à un électricien certifié pour l’installation, car celle-ci implique des raccordements électriques complexes et, souvent, le coulage d’un socle en béton.

Attribut Détails Utilisation Résidentiel et Commercial Configuration Simple ou Double (dos à dos) Environnement Certifié pour l’intérieur et l’extérieur Disponibilité Tesla Shop (USA)

L’avis de Tesla Mag : Ce nouveau support est une excellente nouvelle pour ceux qui veulent une installation « propre » sans percer leurs murs. À 76 pouces, il devient également un point de repère visuel pratique, évitant ainsi les accrochages accidentels dans les parkings sombres.