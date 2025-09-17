Mon expérience avec la Tesla Model 3 : pourquoi je l’ai adorée… et pourquoi je l’ai vendue

Cet article est basé sur un témoignage authentique publié sur Reddit par un propriétaire de Tesla Model 3. Son récit illustre parfaitement les forces et faiblesses de ce modèle, après plusieurs années d’utilisation intensive.

Mon histoire d’amour avec la Tesla Model 3

J’ai absolument adoré ma Tesla Model 3. C’était le parfait équilibre entre une voiture sportive et une voiture familiale : exaltante à conduire tout en restant pratique au quotidien.

Conduite sportive : la maniabilité rappelait celle d’un kart.

: la maniabilité rappelait celle d’un kart. Qualité audio exceptionnelle : le système sonore est probablement le meilleur dans sa catégorie de prix.

: le système sonore est probablement le meilleur dans sa catégorie de prix. Un plaisir renouvelé : chaque trajet en musique me faisait retomber amoureux de cette voiture.

Mes débuts avec la Tesla Model 3

En 2020, j’ai acheté une Tesla Model 3 bleue avec des jantes 19 pouces, peu de temps après avoir commencé mon premier emploi à temps plein.

Avec une borne de recharge gratuite à proximité, mes coûts de recharge étaient quasiment nuls.

La première année, j’ai dépensé seulement 18 $ pour 24 000 km parcourus .

. En quatre ans, j’ai conduit 93 000 km et effectué plusieurs longs trajets : Massachusetts → Caroline du Nord Massachusetts → Washington D.C. Massachusetts → État de New York

et effectué plusieurs longs trajets :

Un vrai rêve… jusqu’à ma décision difficile en 2024 : vendre ma Model 3.

Pourquoi j’ai vendu ma Tesla Model 3

1. L’autonomie réelle vs. l’autonomie annoncée

La promesse d’environ 480 km d’autonomie s’est vite révélée optimiste.

Sur autoroute, les arrêts recharge étaient beaucoup plus fréquents que prévu.

En hiver, l’autonomie chutait drastiquement.

Certains trajets ne dépassaient pas 240 km réels avec une charge complète.

En comparaison, une berline thermique offre facilement 500 km par plein, peu importe le style de conduite. Conclusion : la Model 3 Grande Autonomie n’est pas idéale pour les longs trajets.

2. Les jantes 19 pouces : une erreur coûteuse

Mon plus grand regret ? Avoir choisi les jantes de 19 pouces.

Crevaisons fréquentes à cause des routes abîmées du Nord-Est des États-Unis.

à cause des routes abîmées du Nord-Est des États-Unis. Coût élevé des pneus Tesla .

. Efficacité réduite : les grandes jantes augmentent la consommation.

: les grandes jantes augmentent la consommation. Usure rapide due au couple instantané du moteur électrique.

3. Des réparations hors de prix

Un simple accident a révélé l’envers du décor :

Débris sur la route → 2 pneus crevés + dommages mineurs au pare-chocs.

Résultat : plus de 2 mois d’immobilisation et une facture de 11 000 $ .

et une facture de . Assurance certes, mais franchise et pneus à mes frais.

Conséquences : hausse des primes, points sur le permis, et la classification en accident majeur pour un dommage pourtant mineur.

4. Une assurance Tesla très chère

Même sans accident, les tarifs d’assurance Tesla sont élevés.

La majorité des conducteurs paient 200 $/mois ou plus , même avec un dossier impeccable.

, même avec un dossier impeccable. Une charge financière récurrente qui pèse lourd sur la possession d’une Tesla.

5. Les galères de recharge en ville

Quand j’ai déménagé à Boston, tout a changé :

Plus de borne gratuite, seulement des Superchargeurs éloignés .

. Pas de 250 kW disponibles dans Boston, New York ou D.C.

disponibles dans Boston, New York ou D.C. Les bornes 75 kW étaient lentes et situées dans des parkings payants.

Résultat : chaque recharge prenait 1h30 à 1h40 (trajet + attente + recharge).

6. La dépréciation plus forte que prévu

En 2020, les études annonçaient une faible perte de valeur, meilleure qu’une Toyota Camry.

Mais le retour des primes gouvernementales a fait chuter la cote des Tesla d’occasion.

→ Ceux qui avaient acheté avant les aides ont perdu beaucoup à la revente.

7. Des améliorations trop rapides chez Tesla

En seulement deux ans, Tesla a ajouté :

un chargeur sans fil

une pompe à chaleur

des vitres double vitrage

un volant chauffant

Problème : les modèles précédents paraissaient déjà dépassés.

Acheter une Tesla, c’est un peu comme acheter un iPhone : elle devient « ancienne » en un an.

Mon bilan après 4 ans avec la Tesla Model 3

J’ai adoré conduire ma Tesla Model 3. Elle m’a offert 4 ans de sensations fortes, des milliers de kilomètres de souvenirs et une vision concrète du futur de la mobilité électrique.

Mais entre l’autonomie limitée, les réparations hors de prix, l’assurance trop chère, les difficultés de recharge en ville et la forte dépréciation, il est devenu difficile de justifier sa conservation.

👉 Pour la bonne personne, la Tesla Model 3 reste une voiture incroyable.

👉 Pour ce propriétaire (témoignage Reddit), il était temps de tourner la page.