La NHTSA, l’autorité américaine de la sécurité routière, publie ce lundi 26 octobre au Journal officiel américain un projet de règle qui concerne directement les robotaxis sans volant ni pédales, comme le Cybercab de Tesla. Sur les réseaux sociaux, il a été présenté comme la levée des obstacles fédéraux à ces véhicules. Le texte est plus ciblé : il touche l’éclairage, les commandes de clignotants et les témoins du tableau de bord, et il crée des feux de couleur cyan pour signaler un véhicule autonome.

Les quatre points du projet de règle 2026-21794 de la NHTSA.

Ce que propose la NHTSA

Le projet de règle 2026-21794 modifie la norme fédérale de sécurité FMVSS 108, consacrée aux « feux, dispositifs réfléchissants et équipements associés ». Il était consultable depuis le 23 octobre en inspection publique. Selon son résumé officiel, il vise à « supprimer des exigences inutiles » et à donner de la souplesse de conception « sans effet sur la sécurité des véhicules ».

Pour les véhicules équipés d’un système de conduite automatisée et dépourvus de commandes de conduite manuelles, quatre changements :

Les commandes manuelles des clignotants, des feux de détresse et du passage des feux de route aux feux de croisement ne seraient plus exigées que sur les véhicules qui ont des commandes de conduite manuelles. Un robotaxi sans volant n’aurait plus à porter des commandes que personne n’utilise.

ne seraient plus exigées que sur les véhicules qui ont des commandes de conduite manuelles. Un robotaxi sans volant n’aurait plus à porter des commandes que personne n’utilise. Certains témoins du tableau de bord seraient eux aussi réservés aux véhicules à commandes manuelles.

seraient eux aussi réservés aux véhicules à commandes manuelles. Des feux de signalisation de couleur cyan deviendraient un équipement facultatif autorisé sur les véhicules autonomes, pour les signaler aux autres usagers.

deviendraient un équipement facultatif autorisé sur les véhicules autonomes, pour les signaler aux autres usagers. Deux modifications sans lien avec l’automatisation : la tension d’essai de certains phares et les règles des phares disposés verticalement.

La NHTSA justifie ces changements par le coût d’équipements qui, dans un véhicule sans commandes manuelles, « ne remplissent pas la même fonction » et n’apportent pas le même bénéfice de sécurité.

Ce que le texte ne fait pas

Il ne modifie qu’une norme, celle de l’éclairage. Les autres normes fédérales écrites pour des voitures avec conducteur (rétroviseurs, commandes, airbags du conducteur…) ne sont pas touchées par ce document. Ce n’est pas non plus une autorisation : il s’agit d’un projet, ouvert aux commentaires du public jusqu’au 25 novembre 2026 (dossier NHTSA-2026-1519), avant une éventuelle règle définitive.

C’est pourtant un signal clair : l’autorité fédérale réécrit ses normes pour des véhicules que personne ne conduit. Pour le Cybercab, qui n’a ni volant ni pédales, chaque norme adaptée enlève un obstacle à sa production en série. La NHTSA a par ailleurs ouvert en septembre un dossier sur la certification du Cybercab, que nous suivons dans notre page sur la flotte Tesla Robotaxi.

Pendant ce temps, au Texas

Le registre des véhicules autonomes du Texas comptait 970 véhicules Tesla Robotaxi le 25 octobre à midi, dont 463 Cybercab, d’après notre relevé. Les détails sont dans notre article sur les derniers lots déclarés.

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Sources : Federal Register, projet de règle de la NHTSA « Modernization of FMVSS No. 108 To Accommodate ADS-Equipped Vehicles », document 2026-21794, publié le 26 octobre 2026 (inspection publique le 23 octobre) ; registre TxMCCS du DMV du Texas, relevé Tesla Mag du 25 octobre 2026 à 11 h 59.