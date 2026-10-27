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Votre iPhone ouvre déjà votre Tesla. Autant que le reste de l’écosystème Apple suive : des écouteurs pour les passagers, un traqueur pour ne plus chercher ses clés, un chargeur sans fil, une tablette pour les trajets en famille. Voici cinq produits Apple vendus et expédiés par Amazon, choisis pour ce qu’ils apportent vraiment à un conducteur de Tesla.

L’iPhone 17 Pro, la clé de nombreuses Tesla. Photo : Olgierd Rudak, Wikimedia Commons (CC0).

Pour chaque produit, nous avons vérifié le 26 octobre 2026 qu’il était en stock et vendu par Amazon. Le prix change souvent : il s’affiche sur la page Amazon, pas dans cet article.

1. AirPods Pro 3 : le silence pour les longs trajets

Les nouveaux écouteurs haut de gamme d’Apple, avec une réduction active du bruit qu’Apple annonce deux fois plus efficace que celle des AirPods Pro 2, une recharge en USB-C et la détection de la fréquence cardiaque. À l’arrière d’une Tesla, ils permettent aux passagers de regarder un film sans couper la musique du conducteur : la Model 3 récente accepte un casque Bluetooth sur son écran arrière (notre tutoriel).

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2. AirPods 5 : la réduction de bruit à prix plus doux

Les AirPods 5 reprennent la réduction active du bruit, le mode Transparence et l’audio adaptatif, avec un boîtier USB-C, pour moins cher que les Pro. Un bon choix pour équiper un adolescent qui passe les trajets avec ses écouteurs.

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3. AirTag (2e génération) : ne plus chercher sa carte-clé

La carte-clé Tesla se glisse partout et se perd facilement. Un AirTag accroché au porte-cartes ou au trousseau la retrouve dans l’app Localiser. La deuxième génération a un haut-parleur 50 % plus puissant et une localisation précise étendue, selon Apple. Pour suivre la voiture elle-même, un traceur GPS avec carte SIM est plus adapté (notre prise en main de l’Invoxia).

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4. Chargeur MagSafe : la recharge sans fil hors de la voiture

Votre Tesla a son propre chargeur à induction. Le chargeur MagSafe d’Apple sert ailleurs : sur la table de nuit ou au bureau, pour retrouver chaque matin un iPhone chargé, donc une clé de voiture opérationnelle. Il est certifié Qi2.2 et monte jusqu’à 25 W avec un adaptateur secteur de 30 W, vendu séparément, selon Apple. Câble de 1 mètre.

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5. iPad (puce A16) : l’écran des passagers

Pour les longs trajets en famille et les pauses à la recharge, l’iPad d’entrée de gamme suffit : écran Liquid Retina de 11 pouces, puce A16, 128 Go, port USB-C pour le recharger dans la voiture. Pensez à télécharger films et dessins animés avant de partir.

Voir l’iPad (A16, 11 pouces, 128 Go) sur Amazon

Et pour aller plus loin

Pour recharger plusieurs appareils Apple à la fois, notre sélection Belkin compare les chargeurs Qi2. Et pour piloter la voiture depuis l’iPhone, voyez ce que change la nouvelle application Tesla.

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Sources : fiches produits Apple sur Amazon.fr, consultées le 26 octobre 2026 (disponibilité et vendeur vérifiés). Caractéristiques selon Apple.