The Deveron est un single malt écossais des Highlands, du groupe Bacardi. La version 10 ans est la porte d’entrée de la gamme.

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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ce que dit la marque

The Deveron décrit son 10 ans par des notes de pomme verte fraîche, de caramel au beurre (toffee), de vanille et de chêne crémeux, avec une « complexité fruitée ». Le whisky a reposé dix ans en fûts de chêne et titre 40 %. La marque le propose pur, sur glace ou en long drink, et publie quelques recettes sur son site, comme l’Apple Highball ou le North Sea Breeze.

Détail utile pour un cadeau : selon Bacardi, la version 10 ans est réservée au marché français. La gamme compte aussi un 12 ans et un 18 ans, lancés en 2015 dans neuf pays.

La distillerie de Macduff

The Deveron est le single malt de la distillerie de Macduff, au bord de la rivière Deveron, à la limite nord de l’Aberdeenshire, juste avant son embouchure dans la mer du Nord. Elle a été construite en 1960 par quatre entrepreneurs écossais. Selon la marque, ce fut la première distillerie de scotch où le liquide circule par gravité. Bacardi souligne aussi ses cinq petits alambics en cuivre et ses condenseurs horizontaux, une disposition rare. La distillerie appartient à John Dewar & Sons, la branche whisky du groupe Bacardi.

Ce que veut dire « single malt »

La réglementation écossaise de 2009 réserve l’appellation aux whiskies distillés dans une seule distillerie, à partir d’eau et d’orge maltée uniquement, en alambics à repasse, et vieillis au moins trois ans en Écosse. Le degré minimum est de 40 %.

Les régions du whisky écossais

La Scotch Whisky Association reconnaît cinq régions de production : Campbeltown, Highland, Islay, Lowland et Speyside. La région Highland, celle de The Deveron et d’Aberfeldy, est la plus vaste, et englobe aussi les îles. Quelle que soit la région, un scotch doit vieillir au moins trois ans en fûts de chêne en Écosse et titrer au moins 40 %. L’association distingue cinq catégories : single malt, single grain, blended malt, blended grain et blended.

Ce que veut dire « 10 ans » sur l’étiquette

La réglementation écossaise est stricte sur l’âge affiché : il ne peut désigner que le plus jeune whisky de la bouteille. Un « 10 ans » ne contient donc aucun whisky de moins de dix ans, même si l’assemblage peut en compter de plus vieux.

Aberfeldy, l’autre distillerie de la maison Dewar’s

L’histoire d’Aberfeldy, que nous proposons en remplacement sur Amazon, est liée à celle de Dewar’s. John Dewar est né en 1805 près du village d’Aberfeldy, dans le Perthshire, et a ouvert en 1846 une boutique de vins et spiritueux à Perth. Ses fils, John Alexander et Tommy Dewar, ont construit la distillerie pour fournir le malt de leurs assemblages ; la production a démarré en 1898. Bacardi l’a rachetée en 1998, et le 12 ans a été lancé comme single malt en 2000. La maison le surnomme « the Golden Dram ».

Pourquoi The Deveron est dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus et photographiés. Bacardi nous a envoyé une bouteille de The Deveron 10 ans, une cuvée que le groupe réserve au marché français. Nous avons voulu, dans cette sélection, quelques bouteilles pour ceux qui aiment offrir un spiritueux à un amateur, avec ce qu’il faut savoir pour bien le choisir : son origine, la façon dont il est fait, et ce qu’en dit la maison qui le produit. Nous n’avons pas écrit de note de dégustation à notre nom : celles que nous citons sont celles de la marque.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Nous avons pensé ce guide pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit de Tesla Mag. Les spiritueux de la sélection s’adressent uniquement aux adultes. Pour un cadeau, nous avons préféré des maisons qui ont une histoire et un savoir-faire à raconter, plutôt que des bouteilles choisies sur l’étiquette.

Pour qui ?

Un amateur qui découvre les single malts, ou un connaisseur qui aime les Highlands plus doux que les whiskies tourbés d’Islay.

The Deveron 10 ans n’est pas vendu sur Amazon à ce jour. Si vous cherchez un autre single malt des Highlands, l’Aberfeldy 12 ans, de la même maison Dewar’s, y est disponible. La distillerie d’Aberfeldy, dans le Perthshire, produit depuis 1898 ; elle a été construite par les fils de John Dewar et puise son eau dans le Pitilie Burn. Le 12 ans titre 40 % et vieillit en fûts de sherry, de bourbon, de remplissage et rebrûlés. La marque le décrit par des fruits charnus, épicés et miellés au nez, une bouche sirupeuse sur la vanille et le fudge, et une finale sur un soupçon de fumée.

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Questions fréquentes

Où est produit The Deveron ?

À la distillerie de Macduff, au bord de la rivière Deveron, à la limite nord de l’Aberdeenshire, dans la région Highland. Elle appartient à John Dewar & Sons, la branche whisky de Bacardi.

Quel est le degré de The Deveron 10 ans ?

40 %, comme les autres âges de la gamme, selon Bacardi.

The Deveron 10 ans est-il tourbé ?

La marque ne le présente pas comme tourbé : elle le décrit par la pomme verte, le toffee, la vanille et le chêne crémeux.

Où acheter The Deveron 10 ans ?

Il n’est pas vendu sur Amazon à ce jour. Selon Bacardi, la version 10 ans est réservée au marché français.

Que signifie l’âge sur une bouteille de scotch ?

C’est l’âge du plus jeune whisky de la bouteille, selon la réglementation écossaise de 2009.

Dans notre guide de Noël, voir aussi

Bacardi nous a envoyé ce produit pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé cet article.

Mentions légales

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite (article L3342-1 du Code de la santé publique). Les repères de Santé publique France : « Pour votre santé, l’alcool c’est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours », et pas plus de 10 verres standards par semaine.

Conformément à la loi, cet article se limite à des informations objectives : degré, origine, composition, mode d’élaboration et caractéristiques gustatives publiées par la marque.

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