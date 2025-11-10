Guide d’achat pour les nouveaux acheteurs de véhicules électriques

J’aide souvent les gens sur le fil de discussion hebdomadaire « Questions générales et conseils d’achat », et j’ai pensé faire quelque chose comme ça pour compiler mes réponses aux questions courantes. Je vais le structurer comme un guide pour chaque étape du processus d’achat, mais il s’agit plutôt d’un recueil de mes réflexions. Je serais ravi d’y ajouter des informations si quelqu’un a autre chose à partager !

La ligne de départ

Vous souhaitez acheter un véhicule électrique ? Super ! Le processus est, en général, très similaire à celui de l’achat d’un véhicule à moteur à combustion interne (ICE) standard, mais il comporte quelques étapes supplémentaires importantes. Je pars du principe que vous connaissez les bases de la possession d’un véhicule ICE et je vais donc vous fournir un guide aussi précis que possible sur la partie électrique de l’achat d’un véhicule.

Si vous hésitez encore à acheter un véhicule électrique, laissez-moi vous dire ceci : si vous pouvez le recharger chez vous et que vous possédez deux voitures (ou plus), vous devriez absolument opter pour un véhicule électrique. Vous économiserez de l’argent sur l’essence et les vidanges, et vous apprécierez le confort de partir chaque matin avec un « réservoir » plein. Vous pouvez acheter une Dacia Spring ou une Tesla d’occasion pour moins de 10 000 dollars presque partout. Ce sont d’excellents véhicules qui couvrent 99 % des besoins en matière de conduite (et il existe bien sûr de nombreux véhicules à des prix plus élevés). Si c’est tout ce que vous avez besoin de savoir, n’hésitez pas.

Évaluez votre situation

Comme toujours, vous devez acheter une voiture qui répond à vos besoins. Des camions pour les travaux de construction, des fourgonnettes pour les familles, etc. Il en va de même pour les véhicules électriques, mais vous devez vous poser quelques questions supplémentaires afin de déterminer quel véhicule électrique vous convient le mieux, le cas échéant :

La première question, et la plus importante, est la suivante : disposez-vous d’un endroit où recharger votre véhicule ? Le principal avantage cité par les propriétaires de véhicules électriques est que ceux-ci peuvent être « rechargés » à domicile, chaque nuit. À l’inverse, le « pire » aspect de l’expérience est la recharge publique. Même avec les Superchargeurs, largement considérés comme le réseau le plus fiable et le plus facile à utiliser, la recharge prend plus de temps que le ravitaillement en essence et annule presque toujours les économies réalisées en supprimant les frais d’essence. C’est moins courant, mais vous pouvez également vous en sortir à 100 % si vous rechargez votre véhicule au travail ou dans un lieu public comme un centre commercial que vous fréquentez régulièrement.

Quel est votre kilométrage quotidien habituel ? De quelle autonomie avez-vous besoin ? À l’heure actuelle, presque tous les véhicules électriques à batterie (BEV) ont une autonomie supérieure à 320 km. Vous pouvez même envisager un véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) si vous répondez aux critères d’utilisation spécifiques (utilisation quotidienne courte, recharge à domicile et longs trajets réguliers), même si le fait d’avoir un véhicule plus complexe qui nécessite tout l’entretien d’un moteur à essence est, pour beaucoup, un inconvénient trop important alors que les BEV deviennent si performants.

Prévoyez-vous d’utiliser ce véhicule pour vous rendre régulièrement à une destination située à plus de 160 km ? Par exemple, pour un week-end au ski ou pour rendre visite à votre famille dans un autre État ? Vous pouvez utiliser des applications telles que Plugshare ou A Better Route Planner (ABRP) pour planifier ces trajets et voir quelles bornes de recharge publiques sont disponibles. Presque aucun endroit aux États-Unis n’est désormais totalement inaccessible aux véhicules électriques, mais certains endroits sont beaucoup moins pratiques.

Une autre façon de poser la question précédente est la suivante : avez-vous un autre véhicule dans votre foyer ? Dans 99 % des cas, un véhicule à essence est incontestablement plus adapté aux longs trajets qu’un véhicule électrique. Si vous décidez que votre véhicule ne sera rechargé qu’à domicile (sauf en cas d’urgence), vous pouvez ignorer complètement les taux de recharge rapide, qui sont relativement difficiles à rechercher et à comprendre.

Il existe des calculateurs en ligne qui permettent de déterminer combien vous économiserez en carburant en passant à l’électrique. Cela dépend évidemment beaucoup de votre situation particulière, mais en règle générale (en supposant que vous rechargez votre véhicule à domicile), vous dépenserez 1/3 de ce que vous dépensiez en essence (1 500 $ par an -> 500 $ par an) et vos frais d’entretien seront minimes. Je dirais que si votre budget est très serré, vous trouverez le meilleur rapport qualité-prix en optimisant votre achat en fonction de vos besoins. Une Bolt, une Leaf ou une eGolf d’occasion de la fin des années 2010 n’aura pas l’autonomie ni la vitesse de recharge d’une Model 3 ou d’une Ioniq, mais pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent si vous avez juste besoin de vous rendre de votre garage à votre travail tous les jours.

Faites vos recherches

Une fois que vous avez déterminé vos besoins (autonomie, besoins en matière de recharge rapide, etc.), vous pouvez commencer à vous intéresser concrètement aux voitures. Si vous découvrez les véhicules électriques, contactez un concessionnaire et essayez-en un dès que possible. Peu importe le modèle, allez-y et essayez-le. Vous n’oublierez jamais la première fois où vous aurez appuyé à fond sur l’accélérateur d’une Hyundai et où elle aura accéléré comme une Porsche.

Vous avez bien sûr vos propres préférences en matière de prix et de véhicules, mais voici ce que vous devez savoir sur les voitures électriques. Je vous recommande de commencer par filtrer les résultats en fonction de l’autonomie et du prix, puis de rechercher les véhicules qui correspondent à votre budget et à vos besoins. Dressez une liste restreinte, puis réfléchissez à votre utilisation particulière en tenant compte des éléments suivants :

Vitesse maximale de recharge rapide (parfois appelée vitesse DCFC) : ignorez cette information si vous prévoyez uniquement de recharger votre véhicule à domicile, car elle détermine votre vitesse maximale sur un chargeur rapide. Généralement exprimée en kilowatts (kW) ou décrite par « temps de recharge de 10 % à 80 % », il s’agit de la vitesse de recharge maximale. Une valeur de 50 kW est presque insupportablement faible (plus de 60 minutes pour recharger), tandis que 150 est une valeur correcte et que 200+ est la vitesse maximale (<20 minutes pour recharger). Cette statistique n’est pas normalisée, elle doit donc être recherchée individuellement pour chaque modèle qui vous intéresse. Il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une valeur maximale, qui est influencée par des facteurs tels que la température et le nombre d’autres personnes qui rechargent leur véhicule. Il peut être utile de consulter PlugShare et de vérifier les stations de recharge spécifiques que vous prévoyez d’utiliser. L’application encourage les « check-ins » des utilisateurs réels, qui peuvent ainsi communiquer des informations sur leur véhicule et sur le déroulement de la recharge.

Efficacité énergétique : pour les véhicules à moteur à combustion interne, le nombre de kilomètres par litre (km/l) est un indicateur utile pour évaluer le coût d’utilisation du véhicule. Cet indicateur est un peu moins important pour les véhicules électriques, car l’électricité est généralement moins chère que l’essence, mais il peut tout de même être utile à connaître. Malheureusement, il existe actuellement trois indicateurs différents pour les véhicules électriques, qui représentent tous la même chose. En bref : le MPGe est une tentative de combler le fossé entre l’essence et l’électricité, de sorte que le chiffre brut n’a pratiquement aucune signification en dehors de la comparaison. Plus le chiffre est élevé, mieux c’est, généralement au-dessus de 100 MPGe. Le nombre de miles par kilowattheure (mi/kWh) est mon indicateur préféré, car il s’agit simplement du nombre de miles par gallon, mais converti en unité courante pour l’énergie électrique. Plus le chiffre est élevé, mieux c’est, et il varie entre environ 2 pour les camions et environ 5 pour les berlines efficaces. Vous pouvez l’inverser et obtenir kWh/mi, et comme il s’agit d’une décimale, elle est souvent indiquée en kWh/100 miles. Dans ce cas, plus le chiffre est petit, mieux c’est, et les chiffres varient entre 20 et 50. Les subreddits spécifiques aux véhicules sont généralement une bonne source d’informations sur les chiffres rapportés par les utilisateurs, mais sachez que les gens ont tendance à rapporter davantage leurs bons chiffres que leurs mauvais.

Comprenez ce que signifie concrètement le chiffre « autonomie » : les véhicules électriques sont nettement plus efficaces en ville que sur autoroute. En effet, ils sont davantage affectés par l’aérodynamique, et rouler plus vite réduit progressivement leur autonomie. La plupart des chiffres d’« autonomie sur autoroute » sont donnés pour des vitesses assez modérées, comprises entre 105 et 112 km/h. Si vous roulez à 130 km/h, votre autonomie sera donc réduite (à l’inverse, les conducteurs de véhicules électriques « augmentent » généralement leur autonomie si nécessaire en roulant simplement moins vite). Les moteurs électriques et les batteries sont également moins efficaces par temps froid, avec une perte de 20 à 30 %. Au total, cela signifie qu’une voiture dont l’autonomie annoncée est de 300 miles aura une autonomie maximale absolue d’environ 200 miles par temps froid, et ce, si vous la rechargez à 100 % et la conduisez jusqu’à 0 %. La pluie, le vent et la neige sont également des facteurs néfastes pour des raisons aérodynamiques. Une bonne pratique consiste à diviser par deux le chiffre annoncé si vous prévoyez de faire des voyages en hiver et que vous voulez connaître l’autonomie la plus fiable et la plus pratique. L’altitude et les conditions météorologiques sont également généralement importantes. Je vous recommande de rechercher sur YouTube des « tests d’autonomie » du type de voiture que vous souhaitez. Il en existe des tonnes en ligne.

Capacité de conduite entièrement autonome (FSD) : cela mérite d’être mentionné, principalement en raison de Tesla, bien que d’autres constructeurs automobiles commencent à proposer certaines fonctionnalités, et que la clientèle des véhicules électriques constitue un bon marché test pour les « early adopters ». Cela peut être une fonctionnalité très attrayante, surtout si vous conduisez beaucoup. Pour les avis, je vous conseille de regarder des vidéos sur votre modèle spécifique ou de vous rendre sur le subreddit dédié à ce véhicule et de poser des questions. Il est également très important d’évaluer cette fonctionnalité lors d’un essai routier.

Type de prise : ce critère est moins important car il existe des adaptateurs, mais il est utile de savoir si le véhicule que vous souhaitez acheter utilise une prise Type 2 (courant alternatif) ou CCS Combo 2 (courant continu). En Europe, la plupart des véhicules électriques récents adoptent déjà la norme CCS Combo 2 pour la recharge rapide. Les prises de type CHAdeMO existent encore, notamment sur certaines voitures japonaises comme la Nissan Leaf, mais elles deviennent progressivement marginales. La Leaf reste un véhicule fiable, mais son système de recharge rapide est désormais moins répandu que le CCS.

Pendant que tu fais tes recherches sur les véhicules, tu devrais aussi réfléchir à comment tu vas recharger ta voiture à la maison. Tu connais peut-être déjà les différents « niveaux » : le niveau 1, c’est une prise murale basique, le niveau 2 a souvent un disjoncteur dédié et c’est en gros une prise haute tension/ampérage, comme celles qu’on trouve pour les équipements industriels. Le niveau 3 correspond à une recharge en courant continu, exclusivement réservée aux bornes publiques. Pour donner quelques chiffres approximatifs, afin d’ajouter 50 miles d’autonomie, le niveau 1 prend 10 à 15 heures, le niveau 2 prend 2 à 5 heures et le niveau 3 prend moins d’une heure.

Beaucoup de gens peuvent se contenter d’une recharge de niveau 1 et n’ont pas besoin de dépenser environ 1 000 dollars pour installer une recharge de niveau 2 chez eux. Évaluez votre conduite quotidienne et la durée pendant laquelle votre véhicule reste garé chez vous. Vous pourriez tout de même avoir besoin d’une recharge de niveau 2 si votre emploi du temps comporte des pics importants de conduite. Il est désagréable de rentrer d’un voyage et de s’inquiéter de ne pas avoir suffisamment de charge pour se rendre au travail le lendemain, ou de partir en voyage sans être à 100 % de charge parce que la recharge a été trop lente.

Si votre garage n’est pas équipé de branchements électriques ou si votre disjoncteur se trouve dans un endroit peu pratique, par exemple dans votre sous-sol, l’installation d’un chargeur de niveau 2 peut s’avérer assez coûteuse. En général, le matériel coûte environ 400 $ et l’installation de base entre 200 et 800 $. Sachez au moins que vous devez vous assurer que votre équipement répond à certaines spécifications de sécurité.

Effectuer l’achat

Une fois que vous avez trouvé le véhicule qui vous intéresse, il y a quelques éléments supplémentaires à prendre en compte lorsque vous avez définitivement choisi la voiture que vous souhaitez acheter et que vous êtes prêt à passer à l’achat.

Tendances générales des ventes de véhicules électriques (mai 2025) : le point important à retenir actuellement est que la dépréciation des véhicules électriques est relativement élevée par rapport au reste du marché automobile (et doublement pour les Tesla). Il est important de noter que cela n’est pas dû à des raisons techniques. La dégradation des batteries des véhicules électriques est minime, les moteurs électriques sont théoriquement plus fiables que les moteurs à essence car ils comportent moins de pièces mobiles, et 94 % des personnes qui possèdent un véhicule électrique prévoient de rester fidèles à ce type de véhicule. Cependant, les véhicules électriques occupent encore une niche réservée aux « early adopters », de sorte que les personnes qui en veulent sont plus susceptibles d’acheter un véhicule neuf. En résumé, pour en avoir pour votre argent, louez ou achetez un véhicule d’occasion en bon état. Mais bon, je ne suis pas votre père, faites ce que vous voulez.

Essai routier : n’achetez pas votre première voiture électrique sans avoir effectué un essai routier approfondi. Si vous avez bien fait vos recherches, vous en saurez probablement plus sur le véhicule que le vendeur. Essayez différents niveaux de freinage régénératif. Prenez le temps de vous familiariser avec l’interface technologique et voyez si quelque chose vous semble gênant. Essayez la conduite autonome. S’il existe différents modes de conduite, testez-les. La plupart des gens n’aiment pas la conduite à une seule pédale au début, mais finissent par l’adorer, alors laissez cette option désactivée si vous le pouvez. De plus, après avoir conduit pendant 10 à 15 minutes, vérifiez l’autonomie prévue et le pourcentage actuel de la batterie. Utilisez ces chiffres pour obtenir l’autonomie à 100 % et voyez si cela correspond à vos attentes. Ce n’est pas fiable à 100 %, mais cela peut servir pour une vérification rapide.

Informations génériques

Vibram, un membre de Tesla Mag, a soulevé un point intéressant concernant les règles de courtoisie courantes pour les véhicules électriques. Par exemple, dans une station-service très fréquentée, il est poli de déplacer sa voiture dès que le plein est fait. Pour les véhicules électriques, il existe quelques autres règles qui ne vous semblent peut-être pas évidentes :