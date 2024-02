Dans la ville d’Angers, se déplacer en voiture électrique devient de plus en plus facile grâce à l’évolution constante des réseaux de recharge. Ce guide vous présente les options incontournables pour recharger votre véhicule électrique, en soulignant leurs spécificités et emplacements clés. Que vous résidiez à Angers ou que vous y passiez pour un court séjour, connaître les meilleurs réseaux de recharge peut grandement faciliter vos déplacements.

Réseau Tesla Supercharger

Le réseau de Superchargers Tesla est bien implanté à Angers, offrant une recharge rapide et efficace pour les utilisateurs de véhicules Tesla. Ces bornes permettent de récupérer jusqu’à 80% de l’autonomie de la batterie en environ 30 minutes, idéal pour les longs trajets.

Spécificité: Réservé aux véhicules Tesla, offre une recharge très rapide.

: À proximité des axes autoroutiers et dans certains centres commerciaux. Spécificité: Réservé aux véhicules Tesla, offre une recharge très rapide.

Réseau Ionity

Ionity, connu pour sa puissance de recharge ultra-rapide, est un acteur européen majeur qui facilite les longs trajets en voiture électrique. Ses bornes sont compatibles avec la plupart des véhicules électriques équipés d’un connecteur CCS.

Spécificité: Offre une recharge allant jusqu'à 350 kW pour une recharge ultra-rapide.

: Strategiquement placé le long des autoroutes et dans des zones de repos faciles d’accès. Spécificité: Offre une recharge allant jusqu’à 350 kW pour une recharge ultra-rapide.

Réseau ZEborne

ZEborne propose des solutions de recharge adaptées tant aux particuliers qu’aux professionnels. Ses bornes sont présentes dans divers lieux publics, y compris des parkings, des centres commerciaux et des zones d’activités.

Emplacement : Réparties dans la ville pour une accessibilité maximale.

: Réparties dans la ville pour une accessibilité maximale. Spécificité: Compatible avec tous types de véhicules électriques, propose des abonnements pour une meilleure expérience utilisateur.

Réseau Autolib’ & Moi

Autolib’ & Moi est une initiative locale offrant des bornes de recharge accessibles dans plusieurs points de la ville. Ce réseau vise à encourager l’utilisation de véhicules électriques en fournissant des options de recharge pratiques en milieu urbain.

Spécificité: Accessible à tous, favorise la mobilité électrique urbaine.

: Près des lieux d’intérêt publics et résidentiels. Spécificité: Accessible à tous, favorise la mobilité électrique urbaine.

Conclusion

Trouver une borne de recharge à Angers est devenu plus simple que jamais. Avec une diversité de réseaux disponibles, les conducteurs de véhicules électriques peuvent profiter d’une grande flexibilité lors de leurs déplacements. Chaque réseau offre ses propres avantages, que ce soit en termes de vitesse de recharge, d’emplacement ou de compatibilité avec différents modèles de véhicules.

