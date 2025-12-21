Les nouvelles améliorations du coffre arrière du Cybercab de Tesla : Ce qui a changé

Le monde de l’automobile est en constante évolution, et Tesla n’est pas étrangère à l’innovation. Récemment, un tweet a attiré l’attention en révélant des modifications significatives apportées au coffre arrière de ce qui semble être le nouveau Cybercab de production de Tesla. Comparé à la version d’octobre 2024, plusieurs aspects ont été révisés pour améliorer à la fois la fonctionnalité et l’esthétique. Explorons ces changements plus en détail.

Un matériau intérieur plus robuste

L’un des premiers changements notables est l’utilisation d’un matériau de revêtement plus robuste. Contrairement au tissu utilisé dans le modèle précédent, le nouveau matériau semble plus résistant, ce qui promet une meilleure durabilité et un entretien plus aisé.

Ouverture du coffre légèrement réduite

Bien que le coffre offre encore un espace considérable pour le chargement, la nouvelle version présente une ouverture légèrement moins large. Cette modification pourrait être une réponse pour améliorer l’aérodynamisme ou renforcer la structure globale du véhicule.

La disparition des bosses latérales

Les bosses latérales visibles sur l’ancien modèle ont été supprimées, offrant une apparence plus élégante et harmonieuse au design du coffre. Leur retrait pourrait également contribuer à une utilisation plus flexible de l’espace intérieur.

Mise à jour de la trappe arrière

Le dessous de la trappe arrière a reçu une refonte significative. L’ancien design en ‘X’ n’est plus présent, et un changement minime mais utile a été apporté : le bouton de fermeture du coffre désormais placé au centre de la trappe, facilitant son accès.

Vérins plus puissants

Les vérins du coffre ont également subi une mise à jour, devenant significativement plus puissants. Cela devrait permettre une ouverture et une fermeture plus fluides, même sous charge maximale.

Ventilation possible vers l’arrière

Un ajout potentiel, remarqué par certains observateurs, est la possibilité d’une ventilation vers l’arrière du coffre, bien que cela n’ait pas été explicitement confirmé. Une telle caractéristique pourrait offrir une meilleure gestion de la température à l’intérieur du coffre.

Nouveau design de la serrure du coffre

Le design de la serrure a été revisité, bien que les détails exacts ne soient pas très clairs à partir des images disponibles. Cependant, un design de serrure amélioré pourrait signifier un renforcement de la sécurité ou une facilité d’utilisation accrue.

Impression d’une plus grande profondeur

Enfin, bien que cela puisse être attribué à l’angle ou à la lumière sur les photos, le nouveau modèle semble avoir un coffre plus long de l’avant vers l’arrière. Cela pourrait signifier une capacité de stockage accrue, bien que cela reste encore à confirmer.

En résumé, le nouveau coffre du Cybercab de Tesla présente plusieurs améliorations qui pourraient rehausser l’expérience utilisateur pour les conducteurs. Reste à voir comment ces changements seront perçus dans la pratique par les futurs propriétaires.