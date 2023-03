Bienvenue dans notre guide des hôtels avec borne de recharge à Saint-Paul, située sur l’île de La Réunion. Saint-Paul est une ville historique connue pour son engagement en faveur de la durabilité et de la protection de l’environnement. Elle regorge de sites d’intérêt tels que la cathédrale de Saint-Paul, construite en 1837, ainsi que le musée d’art et d’histoire qui offre un aperçu de l’histoire de la ville et de l’île de La Réunion.

Les visiteurs de Saint-Paul peuvent également explorer les sites naturels exceptionnels de la ville, tels que le jardin de l’État et le parc de la Trinité, ou profiter des sentiers de randonnée à proximité du Maïdo offrant une vue panoramique sur l’océan Indien, ainsi que des plages de sable blanc de l’Ermitage et de la Saline.

Chez Tesla Mag, nous avons compilé une liste des meilleurs hôtels écoresponsables équipés de bornes de recharge pour voitures électriques à Saint-Paul, afin que vous puissiez planifier votre prochaine escapade en toute confiance. En choisissant un hôtel écoresponsable avec borne de recharge, vous contribuerez à minimiser votre impact environnemental pendant votre séjour à Saint-Paul, ville engagée pour un avenir plus durable.

Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel, nous vous recommandons donc de vérifier auprès de l’établissement pour connaître les détails tels que le coût et la possibilité de réserver une place pour recharger votre véhicule.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Le Boucan Canot 32 rue de Boucan Canot, 97434 Saint-Gilles les Bains, La Réunion 1 x type 2, 7,4 kW LUX* Saint Gilles Resort L’Hermitage 28 Rue Du Lagon, 97434 Saint-Gilles les Bains, La Réunion 1 x type 2, 22 kW Iloha Seaview Hotel Pointe des châteaux, 97436 Saint-Leu, La Réunion 2 x type 2, 22 kW Villas Manapany 9 Allée du Four A Chaux Manapany les bains, 97480 Saint-Joseph, La Réunion 1 x type 2, 7 kW1 x Domestique UE, 3 kW Case Beauregard 25 rue des Criquets Anse-les-Hauts, Petite-Ile 97429, La Réunion 1 x type 2, 7 kW

Hôtel Le Boucan Canot

L’Hôtel Le Boucan Canot est un établissement de luxe situé en bord de mer, à seulement 35 km de Saint-Denis, offrant une vue panoramique sur l’océan. Les chambres climatisées disposent d’une télévision à écran plat, d’une connexion Wi-Fi gratuite et d’un balcon privé avec vue imprenable sur la piscine et l’océan. La salle de bains privative est équipée d’une baignoire et d’une douche séparées.

Le petit-déjeuner peut être servi dans les chambres ou proposé sous forme de buffet. Le restaurant à la carte de l’hôtel sert des spécialités locales de l’île de la Réunion, offrant ainsi une expérience culinaire unique.

L’hôtel dispose également d’une piscine extérieure avec chaises longues et parasols, ainsi que d’un service de massage pour se détendre et se ressourcer. Des événements réguliers sont organisés à l’hôtel, tels que des soirées jazz et des concerts de musique créole pour divertir les clients et leur faire vivre une expérience culturelle unique.

L’emplacement idéal de l’hôtel en bord de mer, ainsi que ses nombreux services, en font un choix idéal pour les voyageurs en quête de détente et de confort. Un parking privé est disponible sur place moyennant des frais supplémentaires.

Adresse : 32 rue de Boucan Canot, 97434 Saint-Gilles les Bains, La Réunion

Type de recharge : 1 x type 2, 7,4 kW

LUX* Saint Gilles Resort – Saint Paul

Le LUX* Saint Gilles Resort est un complexe hôtelier de style créole situé directement sur la plage, dans un parc tropical planté de cocotiers et de casuarinas. Il propose des chambres et suites spacieuses, climatisées et équipées d’une télévision par satellite à écran LCD, d’un minibar et d’une bouilloire électrique. Les salles de bains modernes sont pourvues d’une baignoire et d’une douche.

Le complexe hôtelier dispose de 3 restaurants proposant une variété de plats, notamment des spécialités traditionnelles créoles, une cuisine orientale et des buffets internationaux.

De nombreuses activités sportives sont proposées, telles que du volley-ball, du kayak, du tennis et de la plongée avec tuba, ainsi qu’une salle de sport entièrement équipée. Après une journée bien remplie, vous pourrez vous détendre au bar en dégustant un cocktail rafraîchissant.

La réception ouverte 24h/24 du complexe hôtelier assure des services d’étage et de location de voitures pour les clients. La grande piscine du complexe et l’emplacement idéal en bord de plage en font un choix idéal pour les voyageurs en quête de détente et de confort.

Adresse : L’Hermitage 28 Rue Du Lagon, 97434 Saint-Gilles les Bains, La Réunion

Type de recharge : 1 x type 2, 22 kW

Iloha Seaview Hotel

L’Iloha Seaview Hotel est un établissement moderne situé sur un hectare de jardins tropicaux offrant une vue imprenable sur la baie de Saint-Leu. Il propose des chambres et des bungalows climatisés dotés d’une véranda, d’une télévision par satellite à écran plat et d’un coffre-fort. Certains d’entre eux disposent également d’une kitchenette entièrement équipée. Les salles de bains privatives sont pourvues d’une douche et d’un sèche-cheveux.

Le restaurant La Trattoria offre une vue panoramique sur l’océan Indien, tandis que le Kotémer est situé au bord de la piscine. Vous pourrez également déguster un cocktail au bar ou vous rendre au glacier pour une glace rafraîchissante.

Le spa Cas’Akéa est à votre disposition pour vous offrir une expérience de détente complète. L’hôtel dispose également d’une piscine extérieure entourée d’une terrasse meublée de tables et de chaises en bois, ainsi que d’un espace de jeux comprenant du ping-pong, du billard et des jeux de société.

L’hôtel est idéalement situé à proximité de Kélonia, où vous pourrez observer des tortues de mer, à seulement 300 mètres de l’Iloha Seaview Hotel. L’aéroport de Saint-Pierre-Pierrefonds est à 37 km de l’établissement. Avec ses équipements modernes et son emplacement idéal, l’Iloha Seaview Hotel est le choix parfait pour les voyageurs en quête de détente et de confort.

Adresse : Pointe des châteaux, 97436 Saint-Leu, La Réunion

Type de recharge : 2 x type 2, 22 kW

Villas Manapany – Saint Paul

Les Villas Manapany offrent une vue imprenable sur la montagne et la mer, situées à Saint-Joseph, à moins de 1 km de la plage de Sable Noir. Cette maison de vacances comprend une terrasse, un coin salon, une télévision à écran plat, une cuisine entièrement équipée avec un réfrigérateur et un four ainsi qu’une salle de bains privative pourvue d’une douche et d’un sèche-cheveux. Un lave-vaisselle, un micro-ondes, des plaques de cuisson, une machine à café et une bouilloire sont également fournis.

Le Villas Manapany dispose d’un barbecue et d’un jardin pour les clients à apprécier par beau temps. Une connexion Wi-Fi gratuite et un parking privé sont également disponibles pour les clients.

Les Villas Manapany sont situées à proximité de la Saga du Rhum et à 31 km du club de golf de Bourbon. L’aéroport le plus proche, celui de Pierrefonds, est situé à 28 km. Avec son emplacement idéal, ses équipements modernes et sa vue imprenable, les Villas Manapany sont le choix idéal pour les voyageurs à la recherche de détente et de confort.

Adresse : 9 Allée du Four A Chaux Manapany les bains, 97480 Saint-Joseph, La Réunion

Type de recharge : 1 x type 2, 7 kW et 1 x Domestique UE, 3 kW

Case Beauregard

La maison d’hôtes Case Beauregard est idéalement située aux portes du Sud Sauvage. Elle dispose de 2 chambres confortables, dont une double ou twin et une familiale pouvant accueillir 3 adultes ou 1 couple et 2 enfants + éventuellement 3ème en lit bébé. Chaque chambre dispose de sanitaires et d’une salle d’eau privée. Les chambres sont également équipées d’une terrasse individuelle, d’une télévision, d’un accès WiFi, d’un brasseur d’air et d’un sèche-serviette pour garantir votre confort. Vous disposerez également de 2 places de parking, d’un espace jardin et d’un espace piscine.

Un petit local est également à votre disposition, équipé d’un réfrigérateur-congélateur, d’un micro-ondes et d’une bouilloire pour vous offrir plus de commodités pendant votre séjour.

Case Beauregard est l’endroit parfait pour les voyageurs en quête de tranquillité et de confort dans un cadre pittoresque. Avec ses équipements modernes et son emplacement idéal, c’est une maison d’hôtes qui saura satisfaire tous les voyageurs.

Adresse : 25 rue des Criquets Anse-les-Hauts, Petite-Ile 97429, La Réunion

Type de recharge : 1 x type 2, 7 kW