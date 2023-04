Tesla peut-il encore baisser ses prix ?

Après la récente baisse du prix de la Tesla Model 3, beaucoup se demandent si l’entreprise américaine pourrait encore diminuer ses tarifs. Cette guerre des prix initiée par Tesla a suscité des interrogations sur les marges bénéficiaires et la compétitivité de l’entreprise par rapport à ses concurrents.

Etudions les marges bénéficiaires des différents constructeurs auto

Demandez un devis gratuit auprès d'un installateur de borne local certifié et spécialement sélectionné ! Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en collectivité Un hôtel / Restaurant / Maison d'hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

SIREN

Entité / Entreprise *

Fonction *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Véhicule *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Pour analyser cette situation, il est important de prendre en compte les marges bénéficiaires estimées des différentes entreprises automobiles. Selon les données du Q3 2022, Tesla affiche une marge d’environ 18%, tandis que les constructeurs allemands (BMW, Audi, Mercedes-Benz) se situent autour de 10-12% et les constructeurs généralistes (Toyota, Ford, GM, etc.) oscillent entre 4 et 8%.

Nous avons sollicité l’avis d’experts internationaux pour évaluer le potentiel de baisse des prix chez Tesla. Michael Valentin a déclaré : « Oui, Tesla a encore des marges de progression en termes de réduction des coûts. Ils ont développé de nouvelles batteries 4680 et un pack batterie plus compact, qui pourraient contribuer à la baisse des coûts à moyen terme. »

Cependant, il estime que les baisses de prix pourraient être limitées à court terme. Les économies d’échelle, comme l’achat en plus grande quantité de chaque composant, pourraient également permettre une réduction des coûts.

La Tesla Model 2 à moins de 20 000€

En ce qui concerne les modèles spécifiques, Michael Valentin pense que la Model 2 de Tesla pourrait éventuellement être vendue à moins de 20 000 €. Quant à la Model 3, il estime qu’il serait difficile de descendre aussi bas, mais un prix de 25 000 € pourrait être atteint grâce à des améliorations du processus industriel.

En conclusion, bien que Tesla ait déjà réduit ses prix et affiche des marges bénéficiaires supérieures à celles de ses concurrents, l’entreprise semble encore disposer de leviers pour baisser ses coûts et, par conséquent, ses prix de vente. Toutefois, ces réductions pourraient être limitées et surtout réalisables à moyen terme.

Les réactions de trois experts de l’auto sur le sujet

Michel FORISSIER (Chief Engineering and Marketing Officer at Valeo) : « Tout dépend du coût de production. Mais quand on regarde un EV, Tesla ou autre, on arrive à des choses très comparables. Sur le contenu technique il y a peu de différences. c’est l’amortissement des investissements qui fait la différence, qui est lié à la standardisation et aux volumes. Et là le champion c’est VW depuis longtemps. Stellantis va faire pareil. À mon avis l’avantage de Tesla devrait fondre. Les rabais en cours ont pour objectif, je pense, de ralentir cette fonte. My 5 cents. 😏 »

Florent Cozon (Agent Commercial France chez Biogasmart Progeco Ecomembrane) : « Ce qui semble intéressant, c’est que si Tesla se permet cette baisse énorme, c’est qu’il a sûrement un coup d’avance dans sa manche. Les autres sont toujours à la remorque, sauf les CN. Et Tesla doit surveiller de près ses arrières de ce côté-là. 😯 »

Jean Charles Lievens (Chef d’entreprise, cap geyser) : « Dernière marge opérationnelle connue de Tesla serait de 11 % (source média) soit moins que Stellantis… La moyenne des marges opérationnelles des 16 plus grands groupes automobiles est de 8,4% 🧐 »