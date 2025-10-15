Il crée la première publicité pour le robot Tesla Optimus

Dans un monde où l’innovation technologique avance à grands pas, Chris First, un créateur de contenu, a récemment captivé l’attention en produisant ce qui est considéré comme la première publicité pour le robot Tesla Optimus.

Inspirée des publicités télévisées classiques de fin de soirée, cette vidéo imaginative met en scène le robot humanoïde de Tesla dans une série de scénarios domestiques et professionnels, soulignant son potentiel multifonctionnel.

I created the first ad for the @Tesla_Optimus robot, inspired by classic late-night TV commercials: pic.twitter.com/7xoOdsd87i — CHRIS FIRST (@chrisfirst) September 14, 2025

Une publicité inspirée des classiques

La vidéo commence par une scène familière : un homme lavant la vaisselle, marquée d’une croix rouge pour indiquer une méthode obsolète. Rapidement, le récit bascule vers des images où le robot Optimus prend en charge diverses tâches. On le voit porter des sacs poubelles jusqu’à une Tesla, accueillir des visiteurs à la porte, décharger des courses, nettoyer une toilette, faire la lessive, et même pratiquer des arts martiaux.

Ces scènes, bien que fictives, illustrent une vision où le robot s’intègre dans la vie quotidienne.

Des rôles diversifiés

L’aspect le plus frappant de la publicité est la diversité des rôles attribués à Optimus. Le robot est dépeint comme un chef hibachi, un paysagiste, un joueur de billard, un officier de police, un strip-teaseur, et même un caissier de fast-food.

Chaque scénario est accompagné d’un texte humoristique, comme « Chef hibachi pour un faible paiement de 199 $ » ou « Requin de billard pour une mise à jour gratuite ». Ces éléments ajoutent une touche d’humour et de nostalgie, rappelant les publicités exagérées des années 80 et 90.

Un clin d’œil à l’histoire de Tesla

Derrière cette création se cache une backstory fascinante. Tesla a annoncé le développement d’Optimus lors de son événement Artificial Intelligence Day en août 2021, présentant un prototype en 2022. Elon Musk, le CEO de Tesla, a déclaré que ce robot pourrait finalement surpasser l’importance de l’activité automobile de l’entreprise. Malgré des critiques sur l’utilisation de la téléopération dans les démonstrations, Musk a exprimé son optimisme quant à une production limitée en 2025, avec des plans pour plus de 1 000 unités utilisées dans les usines Tesla et potentiellement disponibles pour d’autres entreprises en 2026.

Une réception mitigée

La vidéo de Chris First a suscité un mélange de réactions. Certains admirent la créativité et l’humour, tandis que d’autres soulignent les limitations actuelles d’Optimus, notamment sa dépendance à la téléopération pour certaines tâches. Néanmoins, la publicité a réussi à générer un buzz significatif, accumulant des milliers de vues et des commentaires élogieux sur les réseaux sociaux.

Une vision d’avenir

Cette publicité n’est pas seulement un exercice de style; elle reflète une vision d’avenir où les robots humanoïdes comme Optimus pourraient transformer nos vies. Que ce soit en assumant des tâches monotones ou en offrant des services spécialisés, le potentiel d’Optimus est vaste. Chris First a capturé cet esprit d’innovation avec une touche de nostalgie, rendant la technologie accessible et amusante.

En conclusion, la première publicité pour le robot Tesla Optimus de Chris First est un témoignage de la créativité humaine et de l’enthousiasme pour les avancées technologiques. Alors que Tesla continue de développer Optimus, cette vidéo sert de rappel amusant et inspirant des possibilités infinies que l’avenir pourrait réserver.