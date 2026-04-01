De la maison individuelle aux centrales industrielles, l’entreprise bretonne Heaol transforme chaque mètre carré de toiture ou de parking en source de profit. Découvrez comment l’alliance du photovoltaïque, du stockage par batterie et des superchargeurs redéfinit la mobilité électrique.

Une expertise à 360° : Du toit de votre maison au parking de votre entreprise

Posséder une Tesla est souvent le premier pas vers une prise de conscience : l’énergie la moins chère est celle que l’on produit soi-même. Heaol l’a compris en développant une expertise unique qui couvre l’intégralité du spectre photovoltaïque.

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1. Pour les Particuliers : La Maison Autonome

Que vous habitiez une maison d’architecte avec toit terrasse ou une demeure traditionnelle en ardoises, Heaol adapte ses solutions à votre architecture :

Intégration Toiture : Solutions sur tuiles, ardoises, bac acier ou toits terrasses.

: Solutions sur tuiles, ardoises, bac acier ou toits terrasses. Innovations Extérieures : Installations au sol, clôtures photovoltaïques (pour produire de l’énergie tout en délimitant votre terrain) et carports solaires pour protéger votre Tesla.

: Installations au sol, (pour produire de l’énergie tout en délimitant votre terrain) et pour protéger votre Tesla. Bornes de Recharge Résidentielles : Installation de bornes intelligentes certifiées IRVE, connectées à votre production solaire.

2. Pour les Professionnels : Rentabiliser le Foncier

Heaol accompagne les secteurs de l’Agriculture, l’Industrie, le Tertiaire et les Collectivités pour transformer des coûts énergétiques subis en actifs stratégiques :

Bâtiments Grande Surface : Centrales photovoltaïques sur bâtiments agricoles, industriels et commerciaux.

: Centrales photovoltaïques sur bâtiments agricoles, industriels et commerciaux. Ombrières de Parking : Valorisez vos espaces de stationnement pour produire de l’électricité tout en offrant de l’ombre à vos clients et collaborateurs.

: Valorisez vos espaces de stationnement pour produire de l’électricité tout en offrant de l’ombre à vos clients et collaborateurs. Bornes de Recharge & Superchargeurs : Heaol déploie des infrastructures de recharge haute puissance pour les flottes d’entreprise et les parkings publics.

Stockage et Supercharge : Le combo gagnant

La grande force d’Heaol réside dans sa maîtrise des solutions de stockage (batteries). Premier installateur du Tesla Powerwall 3 en Bretagne, la société permet de lisser la production solaire pour une utilisation 24h/24.

Pour les professionnels, cela signifie la possibilité d’installer des Superchargeurs même sur des réseaux électriques limités, en puisant dans l’énergie stockée durant la journée.

Pourquoi choisir Heaol en 2026 ?

Secteur Solutions Phares Avantages Particuliers Toits, Clôtures PV, Carports Autoconsommation jusqu’à 80% Agriculteurs Hangars photovoltaïques Revenus complémentaires et protection du bétail Industrie/Commerces Ombrières de parking & Superchargeurs Image de marque et conformité Loi LOM Collectivités Centrales en autoconsommation Maîtrise des budgets publics

MaPrimeRénov’ et Aides 2026 : Un investissement sécurisé

Grâce aux certifications RGE et IRVE, Heaol vous permet de maximiser vos retours sur investissement :

Jusqu’à 10 000 € d’aides (MaPrimeRénov’) pour les systèmes solaires combinés.

(MaPrimeRénov’) pour les systèmes solaires combinés. TVA réduite et Prime à l’autoconsommation .

et . Suramortissement pour les entreprises investissant dans la recharge électrique.

L’avis de Tesla Mag

Le marché regorge d’installateurs, mais rares sont ceux qui maîtrisent à la fois la pose complexe (toit terrasse, clôture PV) et la haute technologie comme le Powerwall 3 ou les bornes de recharge ultra-rapides. Heaol fait partie de cette élite technique capable de transformer un projet solaire en une véritable centrale énergétique privée.

« Qu’il s’agisse de charger une Model 3 dans son garage ou une flotte de camions électriques sur un site industriel, l’approche d’Heaol est la même : performance, durabilité et indépendance. »

Prêt à passer à l’étape supérieure ?

Ne laissez pas votre potentiel énergétique inexploité. Que vous soyez un particulier passionné ou un professionnel visionnaire, les équipes d’Heaol vous accompagnent de l’étude de faisabilité à la mise en service.

Heaol rayonne sur tout le Grand Ouest (Bretagne, Finistère), garantissant une proximité et une réactivité exemplaires pour tous ses clients.