« J’ai payé 12€ pour recharger ma Tesla Model Y au Supercharger de Castets », un propriétaire témoigne

Castets, Landes (40) – Le réseau de Superchargeurs Tesla est souvent cité pour sa fiabilité et sa rapidité. Mais qu’en est-il du coût réel pour un utilisateur ? Voici le récit d’une session de recharge au Superchargeur de Castets, équipé de 8 bornes rapides (jusqu’à 250 kW), qui illustre parfaitement l’avantage économique de la voiture électrique, même sur les grands axes.

Récit de Recharge : Le Périple du Model Y

«. J’ai choisi la station de Castets, bien située et réputée pour sa rapidité.

Je me suis branché, le pic de puissance est monté très vite, comme d’habitude. J’ai profité des quelques minutes de pause pour prendre un café. Au bout d’un quart d’heure, l’application m’a prévenu que j’avais atteint la charge désirée (environ 55 %). J’ai débranché et la facture s’est affichée : seulement 12 € ! Pour un complément d’autonomie sur autoroute, j’ai trouvé le prix imbattable. C’est un excellent rappel que la voiture électrique, bien gérée, reste très économique. »

Détails de l’Opération pour une Tesla Model Y

Le prix de la recharge sur un Superchargeur Tesla varie selon les heures et le statut de l’abonné (ou non-Tesla). Pour un propriétaire de Tesla Model Y, le tarif se situe souvent dans une fourchette compétitive.

Voici le calcul pour estimer la quantité d’énergie et l’autonomie récupérée pour ces 12 € :

Élément Détail (Estimation) Coût Total Payé 12,00 € Tarif Estimé du kWh 0,40 €/kWh (Estimation moyenne pour un utilisateur Tesla en France) Énergie Reçue (kWh) 12,00 € / 0,40 €/kWh = 30 kWh Consommation Model Y 17 kWh / 100 km (Moyenne type en conduite mixte pour un Model Y) Autonomie Récupérée (30 kWh / 17 kWh) x 100 km ≈ 176 km

Conclusion du Calcul :

Pour seulement 12 €, le conducteur du Model Y a pu recharger l’équivalent de 30 kWh, ce qui représente une autonomie additionnelle de près de 176 kilomètres.

Ce type de recharge ciblée et économique est un atout majeur du réseau Superchargeur : il permet de minimiser le temps et le coût, en se concentrant sur le gain d’autonomie nécessaire pour la suite du voyage, plutôt que d’attendre un « plein » complet coûteux.

Le Superchargeur de Castets, avec ses 8 bornes de haute puissance (250 kW), continue de prouver que l’électromobilité est non seulement performante, mais aussi très avantageuse d’un point de vue financier, surtout pour les longs trajets.