Recharger une voiture électrique peut parfois sembler être un mystère, entre les différents types de bornes, les tarifs variables et les applications à télécharger. Pourtant, il suffit de comprendre quelques bases pour s’y retrouver. Aujourd’hui, je vous raconte mon expérience personnelle avec la borne IZIVIA d’Aubagne et je décrypte les tarifs pour que vous puissiez y voir plus clair.

Mon histoire : une recharge à 7 € pour 100 km

Il y a quelques jours, je me suis retrouvé avec une batterie presque à plat sur ma Tesla Model Y. J’étais de passage près d’Aubagne, dans le sud de la France, et après une rapide recherche, j’ai repéré la borne IZIVIA locale. C’était une borne de 24 kW en courant continu (DC), idéale pour une recharge rapide. J’ai branché ma voiture en début d’après-midi, vers 14h, et j’en ai profité pour prendre un café le temps que la batterie reprenne des forces.

Résultat ? Pour récupérer environ 100 km d’autonomie, j’ai payé exactement 7 € TTC. Sur le moment, j’ai trouvé ça plutôt raisonnable, mais j’ai voulu creuser un peu pour comprendre comment ce montant était calculé. Après tout, entre les kWh, les tranches horaires et les types de bornes, il y a de quoi s’y perdre !

Décryptage des tarifs IZIVIA

Grâce à la toute nouvelle application IZIVIA, que j’ai téléchargée sur place, j’ai pu consulter les tarifs en détail. Voici ce que j’ai appris :

Pour une borne 22 kW AC (courant alternatif) : le coût est de 0,38 €/kWh en journée, entre 8h et 20h. Si vous rechargez la nuit, le même prix s’applique, mais avec un forfait supplémentaire de 2,10 € par tranche de 12 heures entamée. Cela peut être intéressant pour une recharge lente si vous laissez votre voiture branchée longtemps.

: le coût est de en journée, entre 8h et 20h. Si vous rechargez la nuit, le même prix s’applique, mais avec un forfait supplémentaire de par tranche de 12 heures entamée. Cela peut être intéressant pour une recharge lente si vous laissez votre voiture branchée longtemps. Pour une borne 24 kW DC (courant continu) : comme celle d’Aubagne que j’ai utilisée, le tarif est de 0,44 €/kWh, quel que soit le moment de la journée. Pas de forfait nocturne ici, c’est un prix fixe.

Dans mon cas, avec ma Tesla Model Y, j’ai consommé environ 15-16 kWh pour récupérer 100 km d’autonomie (la consommation varie selon les modèles et les conditions de conduite). À 0,44 €/kWh, cela donne un coût compris entre 6 et 7 €. Mon ticket de 7 € correspond donc parfaitement à cette estimation. Simple, non ?

Pourquoi ces tarifs sont intéressants

En comparant avec d’autres réseaux ou avec le prix d’un plein d’essence, je me rends compte que 7 € pour 100 km, c’est une belle économie. Sur une voiture thermique équivalente, il faudrait compter environ 10-12 € pour la même distance, selon les prix du carburant. Et encore, je n’ai pas attendu des heures : en une trentaine de minutes sur la borne d’Aubagne, ma Tesla était prête à repartir.

L’application IZIVIA m’a aussi permis de localiser d’autres bornes et de vérifier leur disponibilité en temps réel. Un vrai plus pour planifier mes trajets sans stress. Prochaine étape ? Tester une recharge de nuit sur une borne AC pour voir si le forfait de 2,10 € reste avantageux pour une charge complète.

Une expérience à partager

Cette petite aventure à Aubagne m’a appris une chose : recharger une voiture électrique, ce n’est pas si compliqué une fois qu’on a les bonnes informations. Avec IZIVIA, les tarifs sont transparents et accessibles directement sur leur application. Alors, si vous passez par Aubagne ou si vous cherchez une borne fiable ailleurs, je ne peux que vous conseiller de jeter un œil à leurs services. Pour moi, 7 € les 100 km, c’est une anecdote qui vaut le détour !

Et vous, combien payez-vous pour recharger votre voiture ? Partagez vos expériences, ça m’intéresse !