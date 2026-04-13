Ma première semaine en voiture électrique m’a coûté 3 fois plus cher que prévu. Voici les 7 erreurs que j’ai faites — et comment les éviter.

Je me souviens exactement de la tête que j’ai faite quand j’ai regardé ma facture d’électricité à la fin du premier mois avec ma Tesla Model Y.

Elle avait augmenté de 94 euros.

Quatre-vingt-quatorze euros. Pour un mois. Alors qu’on m’avait promis 2,50 € pour 100 km.

Ce n’était pas un mensonge. C’était moi qui avais tout fait de travers.

Ça fait maintenant 14 mois que je roule en électrique. Et ce que je vais vous raconter, personne ne me l’avait dit avant que je signe. Ni le commercial Tesla. Ni les forums. Ni les articles enthousiasmes sur le coût « révolutionnaire » de l’électrique.

Voici les 7 erreurs que j’ai commises dans l’ordre — du plus cher au plus stupide.

Erreur n°1 : j’ai rechargé sur la prise du garage pendant 3 semaines

Ma Tesla est arrivée un jeudi. Le vendeur m’avait dit qu’on pouvait « dépanner » avec la prise domestique standard le temps d’installer une borne. J’ai utilisé ce « dépannage » pendant 23 jours.

Voici ce que je n’avais pas compris.

Une prise domestique standard délivre 2,3 kW. Ma Tesla a une batterie de 75 kWh. Pour charger de 20 % à 80 % — soit 45 kWh utiles — il faut 19 heures et 35 minutes sur cette prise.

Sur prise standard, il fallait brancher le soir pour être rechargé le lendemain en fin d’après-midi. Si j’oubliais de brancher à 18h, je n’avais pas assez d’autonomie pour aller travailler le lendemain.

Résultat concret sur 23 jours : trois matins où j’ai démarré avec moins de 40 % de batterie, une fois avec 22 %, un stress permanent à regarder l’indicateur de charge dans l’application. Et une facture gonflée parce que je rechargeais à n’importe quelle heure — dont les heures pleines à 0,2065 €/kWh au lieu des heures creuses à 0,1579 €/kWh.

Ce que j’aurais dû faire dès le premier jour : commander la borne en même temps que la voiture. Les délais d’installation sont de 1 à 3 semaines chez un installateur certifié IRVE. J’avais largement le temps.

Erreur n°2 : j’ai chargé à 100 % tous les soirs pendant 6 semaines

C’est le réflexe thermique. Un réservoir plein, c’est rassurant. Alors j’ai programmé ma Tesla pour charger à 100 % chaque nuit.

Ce que je ne savais pas : charger systématiquement à 100 % accélère la dégradation des cellules lithium-ion. Les batteries aiment vivre entre 20 % et 80 %. C’est la plage de charge idéale pour les cellules lithium-ion — elle évite les pics de stress liés à la surcharge ou à la décharge profonde.

Après 6 semaines, j’ai changé ma limite de charge à 80 % comme l’application le suggère. Résultat immédiat : la recharge se termine plus tôt, je consomme moins, et la batterie sera en meilleur état dans 5 ans.

La seule exception : avant un long trajet. Dans ce cas, charger à 100 % est utile et ponctuel.

Ce que j’aurais dû faire : régler la limite de charge à 80 % dès le premier jour. Ça prend 30 secondes dans les réglages de l’application Tesla.

Erreur n°3 : je ne comprenais pas la différence entre AC et DC

Pendant les deux premiers mois, je passais aux Superchargeurs presque tous les jours après le travail. C’était pratique, il y en avait un à 800 mètres de mon bureau. Je pensais que c’était comme une station-service — on s’arrête, on charge, on repart.

Ce que je n’avais pas compris, c’est la différence fondamentale entre deux types de recharge.

La recharge AC (courant alternatif) — c’est ce que fait votre wallbox à domicile. La puissance est entre 7 et 22 kW. Elle est lente, mais c’est elle qui préserve le mieux la batterie. Elle coûte 0,16 à 0,17 €/kWh en heures creuses chez vous.

La recharge DC (courant continu) — c’est la recharge rapide des Superchargeurs et des bornes de grande puissance. Elle délivre entre 50 et 250 kW. Elle est très rapide, mais elle soumet la batterie à un stress thermique plus élevé. Et elle coûte, au Superchargeur sans abonnement, 0,40 à 0,52 €/kWh.

En passant au Superchargeur tous les jours alors que j’avais une prise à la maison, je payais 3 fois plus cher que nécessaire ET j’usais ma batterie plus vite.

Type de recharge Puissance Coût indicatif Usage recommandé Prise domestique 2,3 kW 0,16–0,20 €/kWh Dépannage seulement Wallbox domicile (AC) 7–11 kW 0,16 €/kWh (HC) Recharge quotidienne Borne publique rapide (DC) 50–150 kW 0,40–0,60 €/kWh Longs trajets Superchargeur Tesla (DC) 150–250 kW 0,21–0,28 €/kWh* Longs trajets

*Avec abonnement Tesla Premium à 12,99 €/mois

La règle simple : 80 % de vos recharges doivent se faire à domicile, la nuit, en heures creuses. Les Superchargeurs et bornes rapides sont pour les trajets exceptionnels.

Erreur n°4 : je ne connaissais pas les heures creuses

Ce n’est pas spécifique à l’électrique — mais l’impact est décuplé quand vous rechargez une batterie de 75 kWh chaque nuit.

La différence entre heures creuses et heures pleines en tarif EDF en 2026 : 0,1579 €/kWh en HC contre 0,2065 €/kWh en HP. Soit 31 % de plus en heures pleines.

Sur une charge de 45 kWh (de 20 % à 80 %) :

Heures creuses : 7,11 €

Heures pleines : 9,29 €

Sur 300 recharges par an, l’écart est de 654 €. Rien que pour avoir programmé la recharge à la bonne heure.

Sur ma Tesla, l’application permet de programmer l’heure de début de charge. Depuis que j’ai configuré la recharge automatique à 23h (mes heures creuses commencent à 22h30), ma facture d’électricité a baissé de 22 €/mois.

Ce qu’il faut faire : appeler votre fournisseur d’électricité pour vérifier vos heures creuses (elles varient selon votre contrat et votre région), puis programmer la recharge dans l’application de votre véhicule.

Erreur n°5 : j’ai attendu d’être à 5 % pour recharger

Le réflexe essence. On attend le voyant rouge. Sauf qu’avec un véhicule électrique, ça change deux choses.

D’abord, descendre régulièrement sous 10 % de batterie sollicite les cellules de manière plus agressive que de rester dans la plage 20–80 %. C’est documenté — les recharges depuis un état très bas dégradent légèrement les cellules sur le long terme.

Ensuite, en hiver, une batterie froide et déchargée perd encore plus d’autonomie. J’ai eu un matin de janvier où j’avais 8 % de batterie, -3°C dehors, et l’application qui m’indiquait 22 km d’autonomie estimée. L’anxiété de l’autonomie dans sa version la plus pure.

La règle d’or : rechargez quand vous êtes garé, pas quand vous en avez besoin. Branchez systématiquement quand vous rentrez chez vous le soir, même si vous avez encore 60 %. La batterie ne se dégradation pas en restant branchée — c’est le contraire du téléphone.

Erreur n°6 : je n’avais pas anticipé la recharge en déplacement

Deuxième mois. Premier vrai voyage — Strasbourg, 450 km depuis Paris. J’avais regardé la carte des Superchargeurs, repéré un arrêt à Nancy. Parfait.

Ce que j’avais oublié de regarder : le temps. Sur autoroute à 130 km/h en hiver, la consommation réelle de la Model Y Grande Autonomie n’est pas les 16 kWh/100 km affichés en conduite mixte — c’est 22 à 24 kWh/100 km. L’autonomie annoncée par Tesla fond d’environ 25 à 30 % en conditions autoroute hivernales.

J’ai dû m’arrêter à Metz plutôt que Nancy. 28 minutes de charge pour passer de 14 % à 80 %. Pas dramatique, mais pas prévu.

La bonne pratique : laissez la navigation Tesla gérer. En entrant votre destination, l’application calcule automatiquement les arrêts Superchargeur nécessaires, prend en compte la météo, votre vitesse de conduite historique, et préchauffe la batterie avant l’arrivée au Superchargeur pour maximiser la vitesse de charge. C’est le vrai avantage de l’écosystème Tesla sur les autres marques.

Erreur n°7 : j’ai cru que je pouvais m’en sortir sans borne à domicile

C’est la plus coûteuse de toutes. Et c’est la seule que je referais différemment de façon absolue.

Pendant les 3 premières semaines, j’ai cru que la prise domestique suffirait « pour le quotidien ». Pendant 6 semaines supplémentaires, j’ai utilisé les Superchargeurs comme si c’était normal.

Résultat sur 9 semaines :

Coût réel de mes recharges : environ 0,38 €/kWh en moyenne (mélange SC sans abonnement + prise standard)

(mélange SC sans abonnement + prise standard) Coût que j’aurais dû payer : 0,16 €/kWh en HC avec une borne

Surcoût cumulé sur 9 semaines, 3 000 km : environ 66 €

Soixante-six euros perdus parce que je n’avais pas de borne. Et ça, c’est sans compter le stress, les détours, les matins avec 20 % de batterie.

Ce qui a tout changé : la borne à domicile

J’ai fait installer une wallbox 7 kW au mois 3. Installation par un électricien certifié IRVE, avec le Consuel et tout le dossier administratif.

Coût total : 1 290 € TTC installation comprise. Aides reçues : TVA à 5,5 % sur l’installation + prime CEE déduite à la source. Reste à charge réel : 790 €.

Depuis cette installation, voici ce qui a changé :

Je branche tous les soirs en arrivant, comme je pose mon téléphone sur le chargeur

La voiture est toujours entre 70 et 80 % le matin

Je n’ai plus jamais regardé ma jauge avec angoisse

Mon coût au kilomètre est passé à 2,75 € pour 100 km

Ma facture d’électricité a augmenté de 38 € par mois en heures creuses — pas 94 €

La borne s’amortit en 18 mois d’économies sur le Superchargeur.

Ce que je saurais faire dès le premier jour aujourd’hui

Avant la livraison : Commander l’installation de la borne en même temps que le véhicule. Délai moyen : 2 à 3 semaines. L’installateur IRVE se charge du dossier CEE et de la TVA à 5,5 %. Vous n’avez rien à faire.

Dès le premier jour : Paramétrer la limite de charge à 80 % dans l’app Tesla. Configurer la recharge programmée aux heures creuses de votre contrat. Ne jamais utiliser la prise domestique standard comme solution principale.

Pour les trajets : Entrer systématiquement la destination dans la navigation Tesla avant de partir. Laisser le système calculer les arrêts. Ne jamais partir avec moins de 30 % si vous avez un trajet de plus de 150 km.

Pour la recharge publique : Réserver les bornes rapides DC aux voyages. Pour le quotidien, la wallbox à domicile est toujours moins chère et meilleure pour la batterie.

Un mot sur la borne : ne cherchez pas à économiser sur ce poste

J’ai failli prendre la borne la moins chère du marché parce que « ça fait pareil ». Un ami installateur m’a convaincu de prendre une borne 7 kW avec gestion intelligente (délestage) plutôt que la version 3,7 kW sans option.

La différence de prix : 180 €. La différence dans la vie réelle :

7 kW charge ma Tesla de 0 à 80 % en 8h30 contre 16h avec 3,7 kW

contre 16h avec 3,7 kW Le délestage évite de faire disjoncter la maison si quelqu’un lance le four pendant la recharge

La gestion via application me permet de décaler la charge si EDF annonce un pic tarifaire

Si vous installez une borne une fois dans votre vie, autant prendre la bonne dès le départ.

Pour obtenir votre borne

Tesla Mag travaille avec un réseau d’installateurs certifiés IRVE dans toute la France. Ils gèrent le dossier CEE, la TVA à 5,5 %, le Consuel et la mise en service.

→ Demander un devis gratuit pour votre borne →

Le devis est gratuit. L’installation se fait en une demi-journée. Et dès le lendemain, vous rechargez comme moi : en dormant.

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