Je vais vous raconter comment une icône germanique de la fiabilité automobile m’a appris, en dix-huit mois, à avoir la foi dans la Silicon Valley.

J’avais une VW ID.3 Pro Performance. 58 kWh, 204 ch, bleu Pyrite métallisé. J’étais fier de mon choix — VW, c’est le sérieux. La rigueur. Le constructeur qui fait des voitures depuis 1937 et dont les usines tournent comme des montres suisses. À côté de ça, Tesla, c’était le truc pour hipsters de San Francisco qui regardent trop de podcasts.

Dix-huit mois plus tard, j’ai vendu l’ID.3 et commandé une Tesla Model 3 Standard. Et je n’ai aucun regret.

Ce que VW avait promis — et ce qui s’est passé

L’ID.3 Pro offre une autonomie WLTP de 425 km. Ce chiffre est vrai dans le sens où il a été homologué, validé, certifié selon des procédures européennes sérieuses. Ce chiffre est faux dans le sens où je ne l’ai jamais vu en conditions réelles.

Mon usage quotidien : 38 km aller-retour, en Île-de-France, par tous les temps. En été avec 20°C, l’ID.3 m’affichait entre 290 et 320 km d’autonomie réelle. Honorable. En décembre avec -2°C et le chauffage à fond — parce que j’ai des enfants et qu’un papa ne laisse pas ses enfants dans une voiture froide — j’étais à 180 km. J’avais acheté une voiture à 425 km d’autonomie. J’avais l’impression de conduire une voiture à 180 km d’autonomie et d’avoir payé l’écart pour rien.

Soit. L’hiver pénalise tous les électriques. Mais il y avait autre chose.

Le tableau de bord qui m’a rendu fou

L’ID.3 a un écran central de 12,9 pouces. C’est grand, c’est beau, c’est tactile. C’est aussi l’interface la plus frustrante que j’aie jamais utilisée au quotidien.

Exemple concret : pour désactiver le Lane Assist — l’assistant de maintien dans la voie qui me corrigeait comme un instituteur à chaque virage prononcé — il fallait aller dans Paramètres > Assistance à la conduite > Maintien dans la voie > Désactivé. Quatre niveaux de menu. Dans une voiture en mouvement. La première fois que j’ai réussi, j’avais passé trois feux rouges à essayer.

L’écran mettait régulièrement 30 à 60 secondes à démarrer après que j’allume la voiture. Pas à toujours — juste assez souvent pour que je ne puisse pas prévoir quand ça arriverait. Ce matin où je suis parti en urgence pour accompagner mon fils chez le médecin, l’écran était noir pendant les quatre premières minutes de route. Sans navigation. Sans musique. Sans rien.

Les mises à jour logicielles étaient promises, régulières, censées tout corriger. J’en ai reçu deux en dix-huit mois. La deuxième a réglé certains bugs et en a introduit d’autres. Un soir, la programmation de la recharge nocturne a tout simplement cessé de fonctionner — la voiture refusait de démarrer la charge à l’heure prévue. Il a fallu un passage en concession pour le résoudre. En deux semaines de délai.

Ce que la Model 3 a changé en trois jours

J’ai pris la Tesla le vendredi. Le lundi matin, ma femme m’a demandé si je n’avais pas peur d’être « trop habitué » à la nouvelle voiture et d’être déçu si jamais il y avait un problème.

Je lui ai expliqué que l’écran démarre en quatre secondes. Qu’il ne s’arrête jamais. Que le Lane Assist se coupe avec un seul geste — un léger tapotement sur le volant. Que les mises à jour arrivent la nuit, silencieusement, et que le lendemain matin la voiture fait des choses qu’elle ne faisait pas la veille. Pas des bugs corrigés — de nouvelles fonctionnalités.

Elle m’a regardé comme si je parlais d’un miracle de Lourdes.

Ce n’est pas un miracle. C’est de l’engineering logiciel sérieux, appliqué à une voiture. Tesla a compris avant tout le monde que les voitures électriques sont des ordinateurs avec des roues, et qu’il faut les développer comme des ordinateurs — avec des cycles de mise à jour courts, des tests en conditions réelles, et une philosophie de l’amélioration continue.

VW a construit une belle carrosserie autour d’un logiciel qu’on dirait sorti d’une réunion de 2018 et jamais vraiment remis à jour depuis.

Le Superchargeur vs le réseau CCS — le choc de la réalité

Avec l’ID.3, j’utilisais les réseaux CCS publics pour les trajets longs. Ionity principalement, Fastned parfois, les bornes Carrefour occasionnellement. C’est fonctionnel. Ce n’est pas fluide.

Sur un trajet Paris-Tours en octobre : la première borne Ionity était en maintenance (découvert une fois branché le câble). La deuxième démarrait, mais à 48 kW de puissance au lieu des 100 annoncés — la voiture était trop froide, et l’ID.3 ne préchauffe pas sa batterie automatiquement avant l’arrivée à la borne. J’ai attendu 12 minutes que la puissance monte à 90 kW, puis j’ai rechargé 25 minutes. Total : 37 minutes d’arrêt imprévu pour 180 km de trajet récupérés.

Même trajet en Tesla, deux mois plus tard : navigation activée vers Tours. La voiture préchauffe la batterie automatiquement dans les 40 derniers kilomètres. Arrivée au Superchargeur : connexion en 8 secondes, 220 kW immédiatement. Vingt-deux minutes d’arrêt pour le même résultat.

Quinze minutes de différence par arrêt. En termes absolus, ça peut sembler peu. En termes de stress, de fiabilité prévisible, de tranquillité d’esprit sur la route — c’est tout.

Ce que VW ne rattrapera pas de sitôt

Volkswagen a annoncé de nouveaux logiciels, de nouvelles plateformes, une refonte de l’expérience utilisateur. L’ID.3 a même reçu une mise à jour 5.0 en 2025 qui améliore l’ergonomie. C’est bien.

Mais Tesla a cinq ans d’avance sur l’intégration logiciel-matériel. Sur la navigation avec Superchargeur intégré. Sur les mises à jour OTA qui changent réellement le comportement de la voiture. Sur la courbe d’apprentissage de l’expérience utilisateur.

Rattraper cinq ans d’avance dans un secteur où les logiciels évoluent aussi vite que l’IA — c’est possible en théorie. En pratique, ça prend du temps. Beaucoup de temps.

Et pendant ce temps-là, je roule en Tesla.

❓ FAQ — VW ID.3 vs Tesla Model 3

Pourquoi vendre une VW ID.3 pour une Tesla Model 3 ? Les principales raisons documentées par les propriétaires : l’ergonomie de l’interface tactile, la fiabilité de l’autonomie affichée, l’absence de préconditionnement automatique avant la recharge rapide, et la fréquence des mises à jour logicielles. La Tesla Model 3 excelle sur ces quatre points.

La VW ID.3 est-elle fiable ? Mécaniquement, oui. L’ADAC a testé une ID.3 Pro S sur 170 000 km : la batterie conservait 91 % de sa capacité d’origine. Les problèmes signalés concernent principalement le logiciel (lenteur de l’écran, bugs de programmation de charge, Lane Assist intempestif) et non la mécanique.

Quelle est l’autonomie réelle de la VW ID.3 en hiver ? La version 58 kWh (425 km WLTP) descend à environ 270-310 km en usage mixte à 10-15°C, et à 180-220 km par températures négatives avec chauffage actif, soit une perte de 40-50 % par rapport au WLTP.

Le Superchargeur Tesla est-il accessible avec une VW ID.3 ? Oui, depuis l’ouverture progressive du réseau Tesla aux non-Tesla en France. Il faut un compte Tesla et l’application. Le tarif pour les non-Tesla est légèrement supérieur (environ 0,55 €/kWh vs 0,41 €/kWh pour les propriétaires Tesla). Le préconditionnement automatique avant l’arrêt n’est pas disponible pour les véhicules non-Tesla.

Quelle Tesla acheter après une VW ID.3 ? La Tesla Model 3 Standard (33 090 € après promotion mars 2026, 534 km WLTP) est la comparaison naturelle avec l’ID.3 Pro. Pour un budget similaire à l’ID.3 Pro S, la Model 3 Grande Autonomie (45 990 €, 702 km WLTP) change significativement l’expérience longue distance.

La revente de l’ID.3 d’occasion est-elle difficile ? Le marché de l’ID.3 d’occasion existe et est actif. La décote a été importante sur les premières générations (2020-2022). Les versions 2024-2025 avec le logiciel 5.0 et la batterie 77 kWh résistent mieux à la dévaluation. Vérifiez le SoH (State of Health) de la batterie — un SoH supérieur à 90 % est recommandé.