L’animateur et collectionneur de voitures de renom, Jay Leno, a récemment eu l’opportunité d’essayer la toute nouvelle Tesla Model Y 2026. Toujours friand d’innovations automobiles, Leno a partagé ses impressions sur ce SUV électrique au sein de son émission « Jay Leno’s Garage ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle version du Model Y ne manque pas d’atouts.

Un SUV plus rapide et plus rigide

Dès les premiers instants derrière le volant, Jay Leno a été frappé par la vivacité du véhicule :

« C’est plutôt rapide pour un petit SUV, mais il reste très stable. »

Tesla a en effet travaillé sur la rigidité torsionnelle du véhicule, l’améliorant d’environ 5 %. Ce gain de rigidité a été combiné à une révision approfondie des points d’ancrage de la suspension et des connexions, rendant ces éléments plus robustes. L’objectif ? Réduire les taux d’amortissement des silentblocs, afin d’améliorer à la fois l’isolation et le confort de conduite.

Le résultat est un véhicule qui, malgré une masse allégée, donne une impression de solidité accrue :

« Il est plus léger, mais il donne l’impression d’être plus lourd. Pas au niveau de la direction, mais dans l’agilité et la sensation globale. »

Une accélération toujours aussi impressionnante

Tesla reste fidèle à sa réputation en matière de performances électriques. En testant l’accélération, Jay Leno ne cache pas son enthousiasme :

« Oh wow, ça tire fort ! Et ça continue à monter en puissance. »

L’accélération fulgurante du Model Y 2026 démontre une fois de plus le savoir-faire de Tesla en matière de motorisation électrique, offrant une poussée linéaire et instantanée.

Une approche unique chez Tesla

L’un des aspects que Jay Leno apprécie particulièrement lorsqu’il essaie un véhicule Tesla, c’est l’accès direct aux ingénieurs et designers du modèle. Contrairement aux marques traditionnelles qui envoient des représentants marketing, Tesla met en avant ceux qui ont conçu la voiture :

« Ce que j’adore avec Tesla, c’est qu’ils ne m’envoient pas un commercial ou un chef de produit. Ils envoient les gars qui ont réellement conçu et fabriqué la voiture. Très cool. »

Pour cette présentation, Jay Leno a ainsi pu échanger avec les ingénieurs et designers responsables du développement de la Model Y, notamment sur les changements apportés à la face avant du véhicule.

Un design et une aérodynamique optimisés

Si le Model Y conserve sa silhouette caractéristique, Tesla a affiné certains détails :

« L’avant me semble plus épuré. C’est un point sur lequel le design a travaillé, mais il y a sûrement d’autres améliorations plus subtiles. »

En effet, au-delà de l’esthétique, ces modifications ont un impact direct sur l’aérodynamisme du véhicule. Tesla a cherché à allier design et efficacité énergétique pour améliorer encore l’autonomie et les performances globales du SUV électrique.

Conclusion : une évolution marquante

Cette nouvelle génération du Tesla Model Y s’annonce comme une belle évolution du modèle, avec un châssis optimisé, une meilleure sensation de conduite et une performance toujours aussi bluffante. Jay Leno, habitué aux véhicules de toutes sortes, a manifestement été conquis par cette nouvelle itération.

Alors que le Model Y 2026 s’apprête à arriver sur le marché, cette première prise en main par un passionné d’automobile comme Jay Leno ne fait que renforcer l’engouement autour de ce SUV électrique. Reste à voir si les consommateurs seront aussi enthousiastes que lui lorsque Tesla dévoilera officiellement tous les détails de ce modèle tant attendu.