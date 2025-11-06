Voici le lien pour suivre la conférence annuelle des actionnaires Tesla à 22h

La conférence annuelle des actionnaires de Tesla se tiendra aujourd’hui, un événement clé pour tous les investisseurs et passionnés d’innovation. Elon Musk et la direction de Tesla y partageront les dernières avancées de l’entreprise, les résultats financiers, et la vision pour l’avenir de la mobilité électrique et des technologies énergétiques.

Horaires de la conférence par fuseau horaire

Pour la France, le début de la conférence est prévu à 22h00 CEST. Voici les horaires dans d’autres fuseaux pour vous repérer :

Pays / Fuseau horaire Heure de début États-Unis (PDT) 13:00 États-Unis (CDT) 15:00 États-Unis (EDT) 16:00 Royaume-Uni (BST) 21:00 France / Europe (CEST) 22:00 Chine (CST) 05:00 (7 nov.) Japon (JST) 06:00 (7 nov.) Corée du Sud (KST) 06:00 (7 nov.) Australie (AEST) 08:00 (7 nov.)

Tesla propose un streaming en direct pour suivre l’événement :

🔗 Suivre le live de la conférence Tesla

Les enjeux principaux de la conférence 2025

La réunion des actionnaires est particulièrement attendue cette année en raison de plusieurs enjeux stratégiques :

Performances financières et croissance Présentation des résultats 2025 et analyse de la rentabilité de Tesla.

Prévisions sur la production et les ventes de véhicules électriques, batteries et solutions énergétiques. Innovation produit et nouvelles technologies Mise à jour sur le développement du Tesla Model 2 , Semi, Cybertruck et autres modèles à venir.

, Semi, Cybertruck et autres modèles à venir. Avancées dans le domaine des batteries, autonomie et solutions de recharge. Expansion industrielle et internationale Nouvelles usines, capacités de production et marchés émergents.

Stratégies d’accélération de la transition énergétique à l’échelle mondiale. Stratégie énergétique et durabilité Déploiement des solutions solaires et stockage d’énergie.

Objectifs de réduction de l’empreinte carbone et rôle de Tesla dans la transition énergétique globale. Gouvernance et engagement des actionnaires Vote sur les résolutions clés, y compris le très attendu package de rémunération d’Elon Musk .

. Décisions stratégiques impactant l’entreprise et ses investisseurs.

Le vote sur le package de Musk est toujours scruté de près : il reflète à la fois la confiance des actionnaires dans la vision de Tesla et l’alignement des intérêts de la direction avec la croissance de l’entreprise. Cette année, il pourrait également donner des indications sur les priorités et la stratégie à long terme de Tesla.

Cette conférence est l’opportunité idéale pour découvrir en direct la feuille de route de Tesla, comprendre les défis à venir et analyser l’impact des décisions stratégiques sur le marché de la mobilité électrique et de l’énergie propre.

Restez connectés pour des réactions en direct et un décryptage complet des annonces majeures dès la fin de la conférence !