J’ai testé la Conduite Autonome Tesla dans les rues de Paris : L’expérience qui dépasse l’humain

J’ai récemment eu l’opportunité de vivre une expérience fascinante : me glisser sur le siège passager d’une Model 3 pour tester le Full Self-Driving (Supervised) – FSD — dans le chaos organisé des rues de Paris, de Saint-Ouen jusqu’au cœur de la capitale. Le but ? Voir comment l’IA de Tesla, entraînée sur l’équivalent de plus d’un siècle d’expérience humaine, se comporte face aux réalités européennes, loin des larges boulevards américains.

Un Départ Parfait : La Prudence Inédite

Dès les premières minutes après avoir quitté le Centre Tesla de Saint-Ouen, la différence est palpable. Le système FSD (version supervisée, bien sûr) se révèle d’une prudence presque surhumaine.

Priorité aux piétons : Le véhicule s’arrête pour laisser traverser un piéton, se montrant beaucoup plus courtois que 99 % des conducteurs parisiens. Un piéton nous remercie ; la Model 3 réaccélère doucement avant même que la personne ait quitté le passage, preuve d’une compréhension contextuelle et d’un compromis idéal entre sécurité et fluidité.

Confort et Sécurité : Les dos d'âne sont gérés avec un confort impressionnant. L'approche n'est clairement pas fondée sur de simples règles rigides, mais sur une compréhension du monde et un ajustement constant.

Le Test de Résistance : L’Agilité Parisienne

Le vrai défi, c’est le cœur de Paris, ses ruelles étroites et sa densité. La Model 3 a dû jouer des coudes – avec une politesse robotique, cela dit.

Le passage de l’aiguille : Mon moment préféré. La voiture a littéralement « enfilé l’aiguille » dans un espace incroyablement restreint, contournant un camion de travail avec un piéton sur la chaussée. L’action est faite avec un calme et une confiance qui force l’admiration.

Dépassements et clignotants : Les dépassements de véhicules arrêtés sont exécutés avec une sécurité exemplaire, clignotant au bon moment, sans précipitation. Et le plus fascinant ? Personne ne s'en aperçoit. La voiture conduit comme un humain, mais un humain extrêmement attentif.

J’ai testé le mode « Mad Max » pour voir s’il devenait plus agressif en ville. Verdict : sur les rues étroites, il reste étonnamment mesuré, indiscernable du mode standard. L’IA priorise la sécurité, même lorsque le conducteur lui demande d’être plus rapide.

Les Imperfections Humaines (ou Presque)

Quelques nitpicks, comme on dit, soulignent que le système est encore « supervisé » :

Légère hésitation : La voiture s’est arrêtée avec une prudence excessive alors que des piétons s’approchaient du passage avec un feu rouge, ce qui n’était pas strictement nécessaire.

Le tunnel touristique : Dans une zone ultra-touristique, l'IA, par excès de prudence, n'a pas été assez affirmative pour se frayer un chemin à travers la foule. L'intervention humaine a été nécessaire, mais c'était plus par impatience que par défaut du système.

La Preuve par la Sensation : L’IA Sentiente

Même en circulant dans les zones plus complexes de la capitale, le FSD a montré des éclairs de véritable intelligence adaptative.

Le motard inattendu : La voiture s’est arrêtée pour laisser un motard nous doubler dans une rue étroite, un acte de politesse qui m’a fait penser qu’elle était absolument consciente et non robotique.

Sécurité ultime : Elle a ralenti instantanément pour un piéton entrant dans la rue sans regarder, avant de revenir immédiatement à la vitesse normale une fois le danger écarté. Ce niveau de réaction est surhumain .

Interaction sociale : Le système a également montré une courtoisie exceptionnelle, par exemple en cédant le passage à des piétons qui traversaient de manière inattendue, se comportant de manière plus polie que de nombreux autres véhicules.

💬 L’un des membres de l’équipe Tesla a rappelé que le FSD est entraîné sur plus de 100 ans de données de conduite. C’est plus d’expérience que n’importe quel humain pourrait accumuler dans une vie.

Conclusion : Plus Sûr que Moi-Même

L’expérience a duré, dont une bonne partie sans la moindre intervention de ma part, même dans les conditions les plus folles. Le FSD est plus calme, plus poli et incontestablement plus sûr que la grande majorité des conducteurs humains à Paris. Il ne klaxonne jamais et tient compte de tous les usagers de la route.

C’est une incroyable démonstration de confiance de la part de Tesla de nous laisser expérimenter cette technologie dans un environnement aussi chaotique. Le chemin vers l’autonomie complète (Unsupervised) est clair, et il ne manque plus que quelques ajustements réglementaires et une légère dose d’assertivité parisienne pour qu’elle soit irréprochable.

Ce récit narratif a été transmis à Tesla Mag par un de nos abonnés, propriétaire d’une Tesla Model S, à la suite de sa participation à une expérience ride-along du Full Self-Driving (Supervised) organisée par Tesla dans les rues de Paris. Les observations rapportées reflètent l’expérience et le point de vue subjectifs de ce propriétaire.