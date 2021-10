Gigafactory de Berlin : des innovations pour une nouvelle génération de VE

- Publicité -

Samedi 9 octobre, près de 9 000 visiteurs se sont rendus à l’événement baptisé “County Fair”, près de Berlin, dans le Land du Brandebourg. Dans cette série de quatre articles, on vous explique pourquoi c’est une victoire pour l’énergie propre et comment l’usine berlinoise va révolutionner l’industrie automobile. C’est parti pour un petit tour de la Gigafactory de Berlin, et des innovations qu’elle va apporter au parc automobile de Tesla !

Tesla Model Y : La nouvelle version à venir

Outre les festivités de l’événement, Tesla a également présenté les parties internes et externes du VUS électrique Model Y qui sera construit à Giga Berlin. La Tesla Model Y produite à Giga Berlin sera bien différente de celles actuellement produites à Giga Shanghai et à l’usine de Fremont.

Les principales différences sont :

l’utilisation des piles à facteur de forme 4680,

le bloc-batterie structurel que Tesla a introduit lors du Battery Day,

la fonte de méga-caisse avant monobloc,

le dernier ajout de phares à LED Matrix.

Batterie structurale et pièces de moulage avant et arrière monobloc

Pour rester du côté des innovations, la Gigafactory de Berlin sera la première usine Tesla à produire une voiture avec une batterie structurelle.

Selon la présentation du Battery Day de l’année dernière, l’intégration d’un bloc-batterie structurel à la carrosserie de la voiture entraîne une augmentation de la portée de 14 %, une réduction de 10 % de la masse et élimine 370 pièces de la production.

A cette occasion, Tesla a dévoilé la batterie structurale sous forme physique, avec les pièces moulées monobloc avant et arrière. Enfin, les sièges des voitures Model Y produites à Giga Berlin seront directement montés sur la batterie structurelle. Plusieurs personnes présentes au Giga-Fest l’ont ainsi confirmé.

Il s’agit d’un nouveau développement intéressant que Tesla a réalisé avec leur engagement à l’amélioration continue du cycle et de l’ingénierie extraordinaire.

Par exemple, le moulage avant monobloc Model Y qui permet d’économiser la complexité de production de Tesla. Cela réduit également un nombre important de pièces et de soudures pour créer cette structure.

Modèle Y Matrix Phares à LED

Une autre caractéristique supplémentaire de la Tesla Model Y de Giga Berlin est les phares à LED à matrice entièrement adaptative, Tesla a dévoilé ces lumières au Giga-Fest.

Bien que les voitures Tesla Model 3 et Y fabriquées aux États-Unis et en Chine aient des phares de projet LED, aucune n’ont de LED à matrice adaptative.

« Oui, les phares sont à LED de précision, de sorte qu’ils peuvent être lumineux sans aveugler la circulation, les piétons et les cyclistes », a indiqué Elon Musk.

Pour rappel, le PDG de Tesla s’est adressé à la foule de Giga Berlin. Il a effectué la présentation de la Model Y en langue allemande ; une nouvelle façon, pour lui, de s’adapter à un petit problème technique ! Et cela a été très bien reçue par la foule locale, comme on peut le voir sur cette vidéo.

Vous pouvez retrouver notre article précédent, traitant de la mission et des objectifs de Tesla, qu’Elon Musk a évoqué au cours de son allocution.

