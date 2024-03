La recherche d’une Tesla d’occasion représente une aventure excitante pour bon nombre d’entre nous. C’est dans cette optique que nous vous présentons aujourd’hui une offre exceptionnelle située à Monaco : une magnifique Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD de 2020, affichant seulement 34 600 km au compteur. Proposée à un prix attractif de 39 000 € sur La Centrale, cette berline allie élégance, performances de haut niveau, et durabilité, incarnant le choix idéal pour ceux qui rêvent d’une Tesla sans vouloir acquérir un modèle neuf.

Pourquoi envisager une Tesla d’occasion ?

L’achat d’une Tesla neuve peut s’avérer hors de portée pour les budgets serrés. Voici les avantages clés d’opter pour une occasion :

Économies substantielles : L’achat d’une Tesla d’occasion permet de réaliser des économies significatives par rapport au neuf.

Durabilité : Les Tesla sont conçues pour durer, rendant l'achat d'occasion une option fiable.

Impact écologique : Choisir une voiture électrique d'occasion réduit la demande de production de nouveaux véhicules, favorisant ainsi un impact environnemental positif.

Pourquoi choisir une Tesla Model 3 ?

La Tesla Model 3 n’est pas simplement une voiture électrique, c’est une révolution dans l’industrie automobile. Voici pourquoi elle se distingue :

Performances et Autonomie : Alliant vitesse et efficacité, elle offre une expérience de conduite dynamique sans compromettre son autonomie impressionnante.

Technologie Avancée : Dotée des dernières innovations Tesla en matière de conduite assistée et de connectivité, elle représente le futur de l'automobile.

Durabilité et Économie : Avec un coût d'entretien inférieur aux voitures à combustion et un impact environnemental réduit, elle est à la fois écologique et économique.

Design et Confort : Son design épuré, son intérieur spacieux et son silence de fonctionnement offrent une expérience de conduite unique.

Zoom sur l’offre

Source : La Centrale

Cette Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD, première main et provenant de France, mise en circulation le 26/06/2020, se distingue par sa couleur gris opaque et son intérieur en cuir noir, combinant luxe et performance. Avec une autonomie de 614 km et une capacité de batterie de 75 kWh, elle promet des trajets longs sans souci de recharge, et s’inscrit dans la catégorie EURO6 avec un score parfait à Crit’Air 0.

Modèle : TESLA MODEL 3 LONG RANGE DUAL MOTOR AWD

Année : 2020

Kilométrage : 34 600 km

Prix : 39 000 €

Localisation : Monaco

Couleur externe : Gris opaque

: Gris opaque Sellerie : Cuir noir

Caractéristiques notables

Autonomie et Puissance : Dotée d’une autonomie remarquable de 614 km grâce à sa batterie de 75 kWh, elle offre une puissance DIN de 398 ch (350 kW), idéale pour les amateurs de performance et d’efficacité énergétique.

Équipements de série et Confort : Cette Tesla Model 3 est équipée de phares à LED, d'un système audio avec écran tactile, d'un toit vitré, d'une climatisation automatique, et d'un système de navigation intégré, garantissant une expérience de conduite à la fois confortable et technologiquement avancée.

Sécurité renforcée : Avec 8 airbags, ESP, et un système de détection de collision, elle est conçue pour assurer la sécurité maximale de ses occupants.

La Centrale et l’Achat de Voitures d’Occasion

La Centrale se présente comme une plateforme de choix pour ceux qui recherchent une voiture d’occasion. En optant pour un site spécialisé et sécurisé, vous bénéficiez d’une garantie de transparence et de fiabilité, essentielle lors de l’achat d’une voiture d’occasion. Ceci est particulièrement vrai pour les véhicules de haute technologie comme les Tesla, où la vérification de l’historique et des spécifications techniques est cruciale.

Comparer les Offres : La Centrale vs Le Bon Coin

La comparaison des offres est une étape essentielle pour trouver la meilleure affaire. Voici un aperçu des options disponibles sur La Centrale et Le Bon Coin :

Plateforme Modèle Année Kilométrage Prix La Centrale Tesla Model 3 Long Range AWD 2020 34 600 km 39 000 € La Centrale Tesla Model 3 phase 2 2021 86 383 km 38 990 € La Centrale Tesla Model 3 2020 68 000 km 33 990 € La Centrale Tesla Model 3 Performance 2019 54 000 km 35 990 € La Centrale Tesla Model 3 Standard Plus 2019 54 433 km 31 250 € Le Bon Coin Tesla M3 LR Dual Motor – EAP 2020 33 500 km 34 500 € Le Bon Coin Tesla Model 3 Dual Motor 2022 50 000 km 36 900 €

Bien que Le Bon Coin puisse offrir des prix attractifs, l’achat sur des plateformes spécialisées comme La Centrale assure une sécurité et une fiabilité accrues. Comparer plusieurs offres permet non seulement de se faire une idée des prix du marché mais aussi de comprendre l’étendue des options disponibles, aidant ainsi à prendre une décision éclairée.

Pourquoi cette Tesla Model 3 est l’achat intelligent à faire ?

Cette Tesla Model 3 Long Range Dual Motor de 2020 à Monaco représente une opportunité en or pour ceux qui cherchent à s’offrir une Tesla avec un budget maîtrisé. Entre son excellent état, son équipement complet, et son prix compétitif, elle incarne le choix parfait pour les conducteurs exigeants, désireux de concilier performance, luxe, et responsabilité écologique. Avec La Centrale comme intermédiaire, vous êtes assuré de faire une transaction sécurisée et éclairée.