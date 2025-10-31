La Tesla Model Y : Phare de l’adoption des véhicules électriques en Norvège

La Tesla Model Y a une fois de plus dominé les ventes automobiles en Norvège le mois dernier, représentant 28,8 % de toutes les nouvelles voitures particulières vendues en septembre 2025. L’engouement pour cet SUV électrique révèle une tendance claire : la Norvège avance à pas de géant vers un avenir automobile électrique.

Un mois record pour les véhicules électriques

Selon les données officielles d’enregistrement, Tesla a vendu 4 132 Model Y en septembre, ce qui en fait de loin le leader incontesté du marché norvégien. La Model 3 suit en deuxième position avec 695 unités vendues, portant la part de marché de Tesla à 34 % de toutes les nouvelles voitures particulières. La proportion de véhicules électriques à batterie (BEV) parmi les nouvelles immatriculations a atteint un impressionnant 98,3 %, soulignant encore une fois l’engagement de la Norvège vers une flotte entièrement électrique.

Le réseau Supercharger : un atout majeur

Le succès constant des ventes de la Model Y s’explique en partie par le vaste réseau de Superchargeurs de Tesla en Norvège. Max de Zegher, directeur de la recharge chez Tesla, a souligné dans un message sur X, que ces Superchargeurs offrent une expérience de recharge simple et fiable à travers la géographie étendue du pays. Le mois de septembre s’inscrit ainsi dans une série de mois forts pour Tesla en Europe.

Un succès européen remarquable

Le mois dernier, Tesla a joui d’un élan significatif à travers le continent, ses ventes rebondissant sur plusieurs marchés clés. À l’instar de la Norvège, le Model Y renouvelé est devenu la voiture la plus vendue au Danemark pour le mois. De plus, septembre a vu le Model Y devenir la voiture la plus vendue en Europe pour la première fois en neuf mois.

Un record historique pour le Model Y

En août, le Model Y a également dominé les classements de vente en Norvège alors que le pays atteignait un record de 98,4 % de part de marché pour les véhicules électriques. Le crossover a aussi réussi un exploit majeur au cours du trimestre, dépassant la Nissan Leaf pour devenir le véhicule électrique le plus vendu de tous les temps en Norvège – une prouesse remarquable si l’on considère que le Model Y n’est sur le marché que depuis environ quatre ans, contre 14 pour la Leaf.

L’avenir de la transition norvégienne

Avec la domination de Tesla qui ne montre aucun signe de ralentissement, la Model Y continue de servir de référence pour le succès mondial des véhicules électriques de l’entreprise et un symbole de la transition rapide de la Norvège vers un avenir sans émissions.