Tesla continue d’innover, non seulement dans le domaine des véhicules électriques, mais aussi dans l’expérience client. Le constructeur automobile américain a récemment partagé une vidéo spectaculaire mettant en lumière l’avancement de son projet ambitieux : le Tesla Diner, Drive-In et Supercharger, situé à Hollywood, en Californie. Ce complexe unique en son genre, qui combine une station de recharge ultra-moderne, un restaurant rétro et une expérience cinématographique, promet de redéfinir la manière dont les conducteurs de Tesla (et les curieux) interagissent avec la marque. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce projet et les dernières révélations apportées par la vidéo.

Un concept futuriste inspiré du passé

Annoncé il y a plusieurs années par Elon Musk, le Tesla Diner est conçu pour capturer l’esthétique des années 1950, évoquant des références culturelles comme le film Grease ou l’ambiance futuriste des Jetson. Situé sur Santa Monica Boulevard, ce site vise à offrir une expérience immersive combinant restauration, divertissement et recharge de véhicules électriques. Le complexe comprendra :

Un restaurant rétro : Un diner au style des années 50, avec un service de restauration pour les clients souhaitant manger sur place ou à emporter.

: Un diner au style des années 50, avec un service de restauration pour les clients souhaitant manger sur place ou à emporter. Deux écrans LED géants : Mesurant 45 pieds (environ 13,7 mètres) chacun, ces écrans diffuseront des extraits de films classiques et modernes, visibles depuis les voitures garées dans la zone de drive-in.

: Mesurant 45 pieds (environ 13,7 mètres) chacun, ces écrans diffuseront des extraits de films classiques et modernes, visibles depuis les voitures garées dans la zone de drive-in. Plus de 75 bornes de Superchargeurs V4 : Ces bornes de recharge ultra-rapides, parmi les plus avancées de Tesla, feront de ce site l’un des plus grands centres de recharge en Amérique du Nord.

: Ces bornes de recharge ultra-rapides, parmi les plus avancées de Tesla, feront de ce site l’un des plus grands centres de recharge en Amérique du Nord. Des auvents solaires : Une partie des Superchargeurs sera couverte par des panneaux solaires, renforçant l’engagement de Tesla envers l’énergie renouvelable.

La vidéo récemment dévoilée, partagée notamment sur X par des comptes comme @TeslaNewswire et @SawyerMerritt, montre les deux écrans LED allumés pour la première fois, illuminant le ciel de Hollywood. On y aperçoit également les auvents solaires installés au-dessus des Superchargeurs, ainsi que l’avancement global du chantier, qui semble approcher de sa phase finale.

Une vidéo qui électrise les fans

Publiée en avril 2025, la vidéo donne un aperçu saisissant de l’ampleur du projet. Les images montrent les écrans LED en action, diffusant des visuels vibrants qui dominent le paysage urbain. La structure en forme de soucoupe volante, qui abritera le restaurant, est également visible, ajoutant une touche futuriste au design rétro. Selon les publications sur X, le site est en passe de devenir l’un des plus grands hubs de recharge Tesla en Amérique du Nord, avec une capacité impressionnante pour accueillir des dizaines de véhicules simultanément.

La vidéo a suscité un vif enthousiasme parmi les fans de Tesla, qui y voient une nouvelle preuve de la vision audacieuse d’Elon Musk. Des commentaires sur X soulignent l’anticipation croissante pour l’ouverture, avec des utilisateurs comme @WholeMarsBlog exprimant leur impatience : « Tesla Diner avec Superchargeurs V4 Hâte de voir ça ! »

Un projet en gestation depuis des années

Bien que le concept du Tesla Diner ait été évoqué dès 2018 par Musk, la construction a pris du temps. Les travaux ont débuté il y a plusieurs années, mais le projet a connu des retards, notamment en raison de la complexité logistique et des exigences réglementaires à Los Angeles. Cependant, les mises à jour récentes, y compris celles rapportées par Teslarati et Business Insider, indiquent que l’ouverture est désormais imminente, probablement dans les mois à venir.

En mars 2025, des images partagées sur X montraient l’installation des auvents solaires et l’achèvement de la structure principale. En avril, la mise en service des écrans LED a marqué une étape clé, signalant que le site est presque prêt à accueillir ses premiers clients.

Un contexte difficile pour Tesla

Malgré l’excitation autour du Tesla Diner, le projet arrive à un moment où l’entreprise traverse une période tumultueuse. Selon des rapports récents, Tesla a enregistré une chute de 20 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2025, avec un bénéfice net en baisse de 71 %, soit 409 millions de dollars. Les livraisons de véhicules ont également diminué de 13 %, totalisant 336 681 unités, ce qui représente le pire trimestre de l’entreprise depuis 2022. Ces difficultés sont attribuées à plusieurs facteurs, notamment une concurrence accrue, le réoutillage des usines et un sentiment anti-Musk qui affecte la demande.

Cependant, le Tesla Diner pourrait jouer un rôle stratégique pour redynamiser l’image de la marque. En offrant une expérience unique, Tesla cherche à renforcer l’attrait de son écosystème, en particulier son réseau de Superchargeurs, qui reste un atout majeur face à la concurrence.

Une ouverture très attendue

Bien que Tesla n’ait pas encore annoncé de date d’ouverture officielle, les progrès visibles dans la vidéo suggèrent que le Tesla Diner pourrait accueillir ses premiers visiteurs d’ici la fin de 2025. Ce projet incarne la philosophie de Tesla : repousser les limites de l’innovation tout en créant des expériences mémorables pour ses clients.

En combinant technologie de pointe, nostalgie rétro et durabilité, le Tesla Diner s’annonce comme une destination incontournable à Hollywood. La vidéo récente n’est qu’un avant-goût de ce qui promet d’être une nouvelle étape audacieuse pour Tesla. Restez à l’affût pour plus de détails sur l’ouverture et les fonctionnalités de ce lieu hors du commun !