Le don de 5 millions de $ d’Elon Musk à la Khan Academy

Elon Musk a donné 5 millions de $ à la Khan Academy via sa fondation. Cette dernière donne régulièrement à des œuvres caritatives, notamment dans le domaine de l’éducation. Le fondateur de la Khan Academy, Salman Khan, fut très reconnaissant pour ce généreux don qui permettra de remplir les objectifs de l’organisation.

La Khan Academy est une association américaine créée en 2008 par Sal Khan dont le but était de créer un site fournissant des outils en ligne pour favoriser l’éducation des élèves. Elle produit de courtes vidéos de leçons, ainsi que des exercices pratiques supplémentaires pour les professeurs. Toutes les ressources sont gratuites sur le site et l’application. Tel est l’objectif principal de la Khan Academy : produire du contenu gratuit pour tous et partout.

Qu’est-ce que la fondation Musk?

La Fondation de Musk est une fondation de dons privés fondée en 2002 par Elon Musk et son frère, Kimbal. Cette fondation est active dans de nombreux domaines :

les énergies renouvelables

les découvertes spatiales

la recherche en pédiatrie

la science et l’éducation

le développement de l’intelligence artificielle (avec une attention particulière portée à la sécurité et au bénéfice de l’humanité)

Néanmoins, la Fondation ne se limite pas à aider uniquement dans ces domaines, et a aidé à plusieurs reprises ceux qui sont dans le besoin. La Fondation a fait des dons à des causes apolitiques, dont 480 000 $ en subventions pour la filtration de l’eau à Flint, au Michigan, et 424 000 $ pour fournir des ordinateurs portatifs aux écoles intermédiaires de Flint.

Qui d’autres ont pu bénéficier de ses dons?

Parmi les autres bénéficiaires des subventions de la Musk Foundation figurent des organismes d’aide internationale sans but lucratif comme Médecins Sans Frontières, des organismes de soins de santé comme World Spine Care et la Mirman School for Gifted Children, une école éducative mixte. Artists for Peace and Justice, qui vient en aide aux personnes défavorisées à l’échelle internationale grâce à l’éducation, et l’Organisation de secours d’Haïti, qui a contribué au rétablissement d’Haïti après le tsunami qui a frappé ce pays, ont reçu un financement de la Musk Foundation en 2011. La fondation a aussi aidé ceux qui ont souffert de l’ouragan Laura en Louisiane en août 2020.

Une nouvelle façon de servir l’humanité

Ces dons, ainsi que les activités de Musk, démontrent ses intentions très nobles et sa volonté sincère d’aider les gens et les personnes dans le besoin. Il pourrait s’acheter des maisons coûteuses, des yachts et des îles exotiques, mais il consacre tous ses fonds au développement de ses entreprises qui cherchent à aider l’humanité.

L’objectif de Tesla est d’accélérer la transition mondiale vers l’énergie durable et d’améliorer dès que possible la situation climatique sur Terre. L’objectif de SpaceX est de rendre l’exploration spatiale abordable. Elon Musk consacre la moitié de son argent à atténuer les problèmes sur Terre et l’autre moitié à établir une ville autonome sur Mars pour assurer la continuité de la vie dans le cas où la Terre serait détruite.

