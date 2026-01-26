Le permis de conduire est-il le prochain « Télégraphe » ?

Nous vivons les dernières années où savoir doser un embrayage ou réussir un créneau millimétré est considéré comme une compétence utile à la survie sociale. Avec le déploiement officiel du FSD (Full Self-Driving) Supervised en Europe ce mois-ci, nous franchissons un Rubicon technologique : la conduite humaine bascule officiellement dans la catégorie des activités de loisir, au même titre que l’équitation. On ne conduit plus par nécessité, mais par nostalgie.

L’humain : Le maillon faible du système

Le constat est statistique, froid et implacable : 94 % des accidents de la route sont imputables à l’erreur humaine. Fatigue, distraction par smartphone, alcool ou simple temps de réaction : le cerveau biologique est un processeur lent et facilement perturbable.

En 2026, l’IA ne se contente plus de suivre des lignes blanches. Elle anticipe, analyse à 360° et, surtout, elle ne cligne jamais des yeux. La question éthique s’est inversée :

« Demain, la question ne sera plus de savoir si l’IA est prête, mais pourquoi nous autorisons encore des humains faillibles à piloter deux tonnes d’acier au milieu de la foule ? »

Le permis de conduire, autrefois rite de passage vers l’âge adulte, devient soudainement une certification pour manipuler un outil dangereux, un peu comme un permis de port d’arme ou une licence de pilotage d’avion privé.

L’économie du temps : Acheter sa liberté

L’argument massue n’est pas seulement sécuritaire, il est économique. Le temps est la seule ressource non renouvelable, et la conduite autonome est la première technologie capable de « distordre » ce temps.

À environ , le FSD ne doit plus être vu comme un gadget optionnel ou une ligne supplémentaire sur la facture. Le retour sur investissement : C’est l’achat de 20 à 30 heures de vie par mois.

Si votre voiture gère 99 % de votre trajet domicile-travail, votre heure de trajet quotidien se transforme. Elle devient une heure de lecture, de préparation de réunions, de sommeil ou de divertissement. Dans une économie de l’attention, déléguer la route à un algorithme est l’investissement le plus rentable du XXIe siècle.

Vers une obsolescence administrative ?

Tout comme le télégraphe a été balayé par le téléphone car il exigeait un apprentissage complexe (le Morse) pour une utilité moindre, le permis de conduire B classique pourrait devenir une relique administrative. Les auto-écoles de 2026 commencent déjà à muter, délaissant le passage des vitesses pour apprendre aux futurs « superviseurs » comment interagir avec une interface homme-machine.

Conclusion : La fin de l’ère du « Pilote »

Le permis de conduire n’est pas encore mort, mais il a perdu son âme. Il n’est plus le symbole de la liberté, mais celui d’une corvée technique en voie de disparition. Comme le télégraphiste a laissé la place au standardiste, puis à l’automatisme pur, le conducteur s’efface pour devenir un simple passager de luxe dans sa propre vie.