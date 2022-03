Tout savoir sur l’installation d’une borne de recharge électrique

En tant que particulier, l’accès à une borne de recharge est une thématique qui revient avec toujours plus de force dans le débat public, et dans les préoccupations du quotidien.

Et si vous êtes un entrepreneur, vous savez qu’offrir un service de recharge de véhicules électriques à vos usagers est un véritable atout. Surtout, lorsque l’on sait que, d’ici à 2025, plus de 20 % des européens conduiront une voiture électrique.

Ainsi, vous avez sûrement déjà songé à installer votre propre borne de recharge, à domicile, dans votre lotissement ou sur le parking de votre entreprise. Toutefois, lorsque nous ne sommes pas experts, une installation électrique peut vite nous effrayer et nous paraitre insurmontable.

C’est pourquoi nous allons reprendre, ensemble, tous les points importants, afin de parvenir au meilleur résultat : une installation conforme qui vous donnera entière satisfaction à l’usage.

1 – Optimiser l’installation

1A – Vérifier son installation électrique

Une borne de recharge pour voiture électrique demande plus de puissance qu’une prise ordinaire. Ainsi, il est essentiel que vous fassiez vérifier votre installation électrique. Notamment, pour éviter d’avoir les plombs qui sautent sans arrêt, mais aussi d’éviter toute surchauffe et risquer un incendie.

Avec les nouvelles normes, on vérifiera notamment la prise de terre et la conformité du système.

1B – Quel coût ?

Le budget que vous devrez allouer à l’installation dépend de nombreux facteurs, mais il faudra compter entre 300 et 600 euros.

Toutefois, exceptionnellement, il peut grimper jusqu’à 1500 euros, s’il y de gros travaux à effectuer. Le montant varie principalement en fonction de deux critères :

la borne choisie

votre installation électrique.

Les travaux seront réalisés par un électricien et technicien/installateur de bornes agréé. Tesla-Mag vous aide à vous mettre en relation avec l’installateur le plus proche de chez vous.

2 – Avantages d’une borne de recharge

2A – Sécurité

Utiliser une prise de courant classique pour recharger votre véhicule électrique est une très mauvaise idée. Même cela peut servir de palliatif, pendant un temps assez court, ce type de prise n’est pas prévu pour une utilisation optimale, et de longue durée, sur les véhicules électriques.

En effet, le risque de surchauffe peut causer un incident dans votre habitation. En installant une borne appropriée, une ligne lui sera dédiée, avec un interrupteur et un disjoncteur spécifiques.

2B – Réduction de la durée de charge

Avec une prise classique, la charge peut paraître interminable. On compte 10 heures, voire plus. Tandis qu’avec une borne de charge pour véhicule électrique, ce nombre passe entre 3 et 6 heures.

2C – Économies financières

Si vous dépendez, pour l’instant, d’une borne de recharge publique, vous constaterez, après l’installation, que votre propre borne est plus rentable.

Certes, il faut attendre un certain temps (qui dépend bien sûr de la fréquence et la longueur de vos trajets) avant de rentrer dans vos frais.

Mais, sur le moyen et long termes, vous serez indéniablement gagnants.

Si vous disposez d’un bâtiment équipé de panneaux solaires, les économies seront maximales, car vous ne paierez rien pour votre recharge ! Et enfin, si votre maison dispose d’un compteur bi-horaire, vous pourrez, en plus, profiter des heures creuses pour mettre en charge votre voiture.

2C – Gain de confort

Vous ne devrez plus sans cesse vous déplacer, trouver la borne de recharge la plus proche et attendre. Avec votre propre borne, il suffit de brancher le véhicule au soir, et de le laisser charger de la nuit.

Ainsi, au quotidien, plus besoin de vous organiser pour devoir recharger votre voiture pendant que vous êtes au cinéma ou en train de faire les courses. Et quand, à l’occasion, ce sera le cas, vous serez plus serein si vous êtes obligés de passer votre tour parce que toutes les bornes sont déjà occupées, sachant qu’une place attitrée vous attend chez vous.

3 – Quelle borne choisir ?

3A – Modes

– Mode 1 :

Les prises classiques ou domestiques sont des prises normales que vous retrouvez chez vous. Ce type de prise dispose d’une puissance de charge assez lente entre 1,8 et 3,2 kVA. On l’utilise plutôt pour les véhicules à 2 roues ou des voitures sans permis (inférieur à 3,7 kVA). On estime la vitesse de charge à 20 km environ pour une heure

– Mode 2 :

Ce sont des prises domestiques mais sur une ligne spécifique avec un dispositif de contrôle et de protection incorporé au câble. Sa puissance de charge reste similaire avec ses 3,7 kVA donc une vitesse de charge estimée à 20 km environ pour une heure.

Ce type de mode est destiné aux habitats ou aux entreprises.

– Mode 3 :

Les prises spécifiques de type 2 ou 3 sont reliées à une borne murale offrant le contrôle, la protection et l’optimisation de la charge. La puissance de charge est supérieure que les deux précédentes, entre 3,7 et 50 kVA. La vitesse de charge est augmentée, de ce fait, avec 20 à 140 km en 1 heure.

On les retrouve souvent dans les habitats individuels, dans les parkings des entreprises et des commerces.

– Mode 4 :

Prise CHAdeMO (source : wikipedia)

Les prises spécifiques, à savoir CHAdeMO ou Combo2, sont fixées à une borne sur pied fonctionnant en courant continu et permettant un contrôle et une protection. La vitesse de charge est encore plus élevée avec ses 140 à 250 km d’autonomie, en une heure (entre 22 et 50 kVA).

On les voit régulièrement sur la voie publique pour des recharges rapides.

3B – Superchargeur :

Cette prise est semblable à celle du mode 4, mais le chargement est encore plus rapide. La vitesse de charge permet de retrouver 300 km d’autonomie en seulement 15 minutes.

À nouveau, on retrouve ces types de borne sur les voies publiques.

4 – Les types de borne :

4A – À domicile

– Borne monophasée :

Cette borne a le désavantage de nécessiter beaucoup de temps de charge. Toutefois, son avantage réside dans le fait de ne pas devoir augmenter la puissance de votre installation électrique.

La plupart de ces modèles contiennent un système d’équilibrage de charge dynamique. Cela veut dire que le modèle tient compte de la consommation dans les autres pièces de la maison et s’adapte en conséquence.

Donc, si la machine à laver est en route, le séchoir aussi et que vous rechargez un hoverboard, le système le détectera et ne lancera pas le chargement.

Ainsi, on évite les coupures de courant. En cas de consommation d’énergie importante, la charge est soit interrompue, soit ralentie.

– Borne triphasée :

Avec cette installation, la rapidité de la charge est trois fois supérieure par rapport à la borne monophasée. Cependant, il y a un inconvénient : sa rapidité entraine des frais supplémentaires, puisque vous avez besoin de 400 volts au lieu de 230. Vous devez alors avoir une connexion renforcée au réseau électrique.

Toutes les voitures ne peuvent pas être rechargées rapidement. Vérifiez donc bien la concordance entre la borne et votre modèle de véhicule.

4B – Pour les petites entreprises :

– La prise de type 2 pour la recharge normale

Également appelé prise “Mennekes” ou “T2”, cette prise est un standard européen d’équipement pour les bornes en courant alternatif. Cette prise offre l’atout d’une charge rapide. D’ailleurs, la T3 a tendance à disparaître à cause de la standardisation de la T2.

Elle a sept broches mâles et une poignée intégrée pour un bon maintien. Robuste, elle est accompagnée d’un câble souple et épais. De plus, elle ne prend pas beaucoup de place.

Ainsi, elle pourra supporter les branchements et débranchements successifs à répétitions. Idéal pour prolonger la longévité de votre borne si vous avez l’intention qu’elle soit utilisée par beaucoup de personnes régulièrement.

– La prise CCS pour la recharge rapide

(source : plus de bornes)

Celle-ci dispose de deux contacts supplémentaires pour permettre une charge en courant continu. Elle accueille les véhicules fonctionnant avec le type 2, mais aussi avec le combo mâle. Avec ce type de borne, vous pourrez aussi brancher des véhicules plus anciens.

5 – Autres éléments à prendre en considération

5A – Puissance

En choisissant une borne avec une puissance adaptée à votre véhicule, vous vous assurez non seulement d’un cycle optimal de charge, mais aussi de ne pas faire disjoncter votre système électrique.

5B – Câble intégré

Si vous êtes le seul à avoir accès à la borne, vous pouvez sans souci choisir une borne avec un câble. Néanmoins, ce n’est pas recommandé pour des copropriétés car le câble risque de s’abimer assez rapidement. Il est plus utile d’opter pour un système de lecteur de badge. Ce système est avantageux si vous souhaitez pouvoir facturer ou vérifier la consommation.

5C – Borne intelligente

Celle-ci peut se connecter via le Bluetooth ou la Wi-Fi à un autre appareil, comme votre téléphone, une tablette ou un ordinateur, pour contrôler et enclencher la recharge à distance.

Pratique pour ne pas se déplacer dans la maison ou y revenir si vous êtes parti en oubliant d’enclencher le chargement.

Elle a aussi l’avantage de moduler sa consommation en fonction de l’énergie disponible pour éviter les coupures de courant. Elle tient aussi compte des heures creuses et vous fera économiser de l’argent.

5D – Emplacement

Souhaitez-vous installer votre borne en intérieur ou en extérieur ? En effet, si beaucoup bornes sont équipées de protection contre l’eau et la poussière, mais toutes ne le sont pas. Il est alors important de déterminer l’emplacement de votre borne à l’avance. L’avis de votre installateur peut vous aider dans votre choix.

En outre, une borne installée dans un garage ou sous l’auvent est plus intéressante car elle ne viendra pas « gâcher » l’esthétique de la maison ou du bâtiment.

Sachez également que plus la borne est proche du compteur, moins les travaux d’installation électrique sont couteux.

6 – Combien de temps pour recharger le véhicule ?

La durée de charge dépend de plusieurs paramètres :

6A – La capacité de la batterie

Les véhicules électriques disposent d’une batterie plus puissante que les véhicules hybrides. On peut compter entre +/- 30 à 100 kWh pour l’électrique.

6B – La puissance/type de chargeur intégré au véhicule

Un chargeur monophasé ne vaut pas un chargeur triphasé. Ainsi, un véhicule qui n’a qu’un chargeur monophasé ne pourra pas profiter du plein potentiel d’une borne avec un chargeur triphasé.

6C – La puissance de la wallbox

À partir de celle-ci, on peut commencer à estimer le temps de charge. En divisant la capacité de la batterie par la puissance du chargeur ou de la borne de recharge.

Exemple : Un modèle électrique équipé d’une batterie de 64 kWh sera chargée en environ 9 heures s’il est branché à une borne de 7,4 kW (64/7,4 = 8,6). Mais en seulement 3 heures sur une borne de 22 kW (64/22 =2,9).