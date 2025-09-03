Les avancées de la robotique humanoïde : Tesla Optimus et Figure Robot en tête

Les récentes publications sur les réseaux sociaux, en particulier le tweet du PDG de Salesforce, Marc Benioff, et la vidéo de la société de robotique humanoïde Figure Robot, mettent en lumière des avancées significatives dans le domaine de la robotique humanoïde. Ces technologies révolutionnaires, présentées par des figures de proue comme Tesla et Figure, promettent de transformer la manière dont les humains interagissent avec les machines.

Des robots humanoïdes à des prix compétitifs

Elon’s Tesla Optimus 🤖🔥 is here! Dawn of the physical Agentforce revolution, tackling human work for $200K–$500K. Productivity game-changer! Congrats @elonmusk, and thank you for always being so kind to me! 🚀 #Tesla #Optimus pic.twitter.com/bA5IYIylE1 — Marc Benioff (@Benioff) September 3, 2025

Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a récemment partagé une vidéo démontrant le robot Optimus de Tesla en action. Ce dernier est capable de parler et de marcher, symbolisant une étape importante dans l’évolution des robots humanoïdes. Ce qui retient également l’attention, c’est la fourchette de prix initiale annoncée pour ces premiers modèles, située entre 200 000 et 500 000 dollars. Cette grille tarifaire reflète une intention claire de rendre la robotique avancée accessible à un plus large éventail d’entreprises.

Autonomie et polyvalence des robots humanoïdes

Humanoid robotics company @Figure_robot has released a new video of its robot loading a dishwasher autonomously.



"Today, we’re showcasing a neural network that can autonomously load a dishwasher. The same Helix model that folded towels and sorted packages can now load a… pic.twitter.com/bpV2VwdCqs — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 3, 2025

Dans une autre vidéo marquante, la société @Figure_robot a démontré les capacités de son modèle, Helix, à effectuer des tâches domestiques complexes, comme charger un lave-vaisselle de manière autonome. Cela démontre non seulement l’évolution des capacités robotiques dans les environnements domestiques, mais aussi la polyvalence du modèle Helix. Sans recourir à de nouveaux algorithmes ou à des ingénieries spécifiques, Helix a acquis la faculté de :

Séparer des assiettes empilées et les charger dans l’ordre approprié.

Prendre un verre d’une main, le réorienter, puis le placer soigneusement de l’autre main.

Adapter sa stratégie en fonction de configurations initiales désordonnées.

Se remettre gracieusement d’erreurs comme des fautes de préhension ou des collisions.

Impact potentiel sur l’industrie et la vie quotidienne

Ces innovations en matière de robotique humanoïde ne sont que la pointe de l’iceberg dans un secteur en plein essor. Avec des capacités de plus en plus affinées et l’émergence d’un marché à grande échelle, ces robots pourraient bien redéfinir non seulement le paysage industriel, mais aussi nos foyers. En automatisant non seulement les tâches industrielles mais aussi domestiques, ces technologies permettent d’imaginer une société où les machines et humains travaillent main dans la main, dans une symbiose technologique.

Plus qu’une démonstration technique, ces annonces préfigurent un futur où la robotique devient un vecteur d’innovations sociale et économique. Tant Tesla que Figure s’engagent dans des territoires encore inexplorés, faisant preuve d’audace et d’anticipation face aux défis de demain.