Les défauts de la Tesla Model Y : tout ce que vous devez savoir

La Tesla Model Y, souvent présentée comme l’un des SUV électriques les plus populaires du marché, séduit par son autonomie, son design minimaliste et son réseau de recharge performant. Cependant, malgré ses qualités indéniables, le Model Y 2025, version Juniper, présente plusieurs défauts qui méritent d’être examinés avant l’achat.

1. Options de couleurs limitées

Tesla propose un choix très restreint de couleurs pour le Model Y. Certains coloris populaires, comme le Bleu Glacier, ne sont même pas disponibles en Europe ni aux États-Unis. À part le rouge, les autres teintes sont jugées plutôt fades. Pour les acheteurs qui attachent de l’importance à l’esthétique, cette limitation peut être décevante.

Impact : Peu de personnalisation pour les clients, perte d’attractivité pour les amateurs de couleurs originales.

2. Attelage manuel coûteux

En France, l’attelage manuel est proposé à 1 350 €, non motorisé et à monter soi-même. En 2025, cette solution paraît dépassée, surtout quand d’autres constructeurs offrent des attelages motorisés à un prix inférieur.

Impact : Peu pratique pour les utilisateurs souhaitant remorquer régulièrement, mauvaise expérience client pour un SUV haut de gamme.

3. Pas de sièges massants

Alors que de nombreux véhicules électriques de milieu de gamme proposent des sièges massants pour le confort, Tesla ne propose rien de similaire, même en option.

Impact : Confort réduit sur les longs trajets, surtout pour les conducteurs sensibles aux douleurs dorsales ou cervicales.

4. Absence de V2L (Vehicle-to-Load)

Le Model Y ne permet pas d’alimenter des appareils externes via la voiture. Les fonctionnalités Vehicle-to-Load sont désormais courantes chez la concurrence et utiles pour le camping, le bricolage ou les situations d’urgence.

Impact : Limitation des usages polyvalents d’un véhicule électrique moderne.

5. Recharge lente : pas d’architecture 800V

Tesla reste sur une architecture 400V, contrairement à certains concurrents récents (Porsche Taycan, Hyundai Ioniq 6) utilisant du 800V. Cela signifie que la recharge rapide est deux fois plus lente.

Impact : Temps de recharge plus long, moins de flexibilité pour les longs trajets.

6. Matériel obsolète : HW4

Les Model Y 2025 utilisent le matériel HW4. Elon Musk a indiqué que la conduite autonome complète nécessiterait du matériel plus avancé, nommé HW6 ou AI6, prévu pour 2026. Aucune option de mise à jour officielle de HW4 vers HW6 n’a été annoncée.

Impact : Le système FSD (Full Self Driving) reste limité à une assistance avancée au conducteur et pourrait rapidement devenir obsolète.

7. Pas d’affichage tête haute (HUD)

L’absence de HUD oblige le conducteur à quitter la route des yeux pour consulter la vitesse ou certaines informations.

Impact : Diminution de la sécurité et du confort de conduite.

8. Pas de CarPlay/Android Auto

Tesla ne propose aucune intégration CarPlay ou Android Auto, ce qui limite la compatibilité avec les applications mobiles populaires. Certaines interfaces concurrentes, comme celles de Mercedes, BMW ou Xiaomi, offrent ces fonctionnalités.

Impact : Expérience utilisateur moins fluide pour ceux habitués à leur smartphone.

9. Pas de pare-soleil intégré pour le toit panoramique

Le toit panoramique, très lumineux, n’est pas équipé d’un store ou d’un pare-soleil d’usine, contrairement à de nombreux concurrents.

Impact : Sensation d’éblouissement et chauffage supplémentaire dans l’habitacle, surtout en été.

10. Qualité de conduite et confort

Bien que certains utilisateurs trouvent le Model Y agréable à conduire, d’autres notent une suspension dure et un confort inférieur à celui de véhicules concurrents dans la même gamme de prix. De plus, le nombre limité de commandes physiques, l’absence de boutons pour la climatisation ou les essuie-glaces, et l’ergonomie centrée sur l’écran tactile peuvent être moins pratiques pour certains.

Impact : Conduite plus sportive mais moins confortable, apprentissage nécessaire pour maîtriser l’interface.

11. Limitations pratiques

Coffre : Aucun filet, crochet ou anneau pour organiser le rangement.

Aucun filet, crochet ou anneau pour organiser le rangement. Angles morts : Indicateurs présents mais parfois mal visibles selon la lumière.

Indicateurs présents mais parfois mal visibles selon la lumière. Caméras : Pas de vraie vue à 360°, seulement une visualisation assistée par logiciel.

Impact : Ergonomie réduite pour le quotidien et le stationnement.

12. Questions de sécurité et vie privée

Certains propriétaires soulignent que Tesla peut collecter à distance vidéos et audios de l’intérieur du véhicule. Bien que cela soit pratique pour certaines fonctionnalités, la possibilité de désactivation complète reste incertaine pour des raisons de sécurité et de confidentialité.

Impact : Préoccupations pour les utilisateurs sensibles à la vie privée.

Conclusion

La Tesla Model Y 2025 reste un SUV électrique performant, avec une autonomie impressionnante et un réseau de recharge dense. Cependant, plusieurs défauts techniques et pratiques — de l’architecture de recharge à l’absence de certaines fonctionnalités modernes comme V2L ou CarPlay, en passant par le confort intérieur — peuvent influencer la décision d’achat.

Pour les acheteurs exigeants, il est essentiel de comparer le Model Y avec d’autres SUV électriques comme BMW iX, Hyundai Ioniq 6, Mercedes EQB ou Kia EV6, afin de choisir le véhicule le mieux adapté à ses besoins.