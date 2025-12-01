Les Nouvelles Couleurs de la Tesla Model 3 Highland : Stealth Grey vs Quicksilver et leur Impact sur le Prix

L’arrivée du restylage de la Tesla Model 3, surnommé « Highland », n’a pas seulement apporté des améliorations techniques et esthétiques; elle a aussi introduit un nouveau nuancier captivant. Parmi les changements les plus discutés, la couleur Gris Stealth (Stealth Grey) a remplacé l’ancien Gris Nuit Métallisé, tandis que le très convoité Quicksilver a fait une apparition remarquée, souvent en Europe.

Ces nouvelles teintes ne sont pas de simples ajouts esthétiques. Elles témoignent de l’évolution de la production de Tesla (notamment à Gigafactory Berlin) et ont un impact direct sur le budget de l’acheteur.

Stealth Grey : Le Nouveau Standard (et le moins cher)

Le Gris Stealth est la nouvelle couleur de référence pour un gris chez Tesla, succédant au populaire Midnight Silver Metallic (Gris Nuit Métallisé).

L’Esthétique : Il s’agit d’une teinte plus foncée, qui s’approche d’un gris anthracite mat, conférant à la Model 3 Highland une allure plus sérieuse, discrète et « furtive » (d’où son nom). Sa nature multicouche lui permet d’évoluer subtilement selon la lumière.

L'Esthétique : Il s'agit d'une teinte plus foncée, qui s'approche d'un gris anthracite mat, conférant à la Model 3 Highland une allure plus sérieuse, discrète et « furtive » (d'où son nom). Sa nature multicouche lui permet d'évoluer subtilement selon la lumière. L'Impact sur le Prix : Le Gris Stealth est souvent proposé comme une option gratuite (ou un coût très faible selon les marchés et les périodes de promotion), se positionnant au même niveau que le Blanc Perle Multicouche ou le Noir Uni sur certains configurateurs. Avantage : C'est le choix idéal pour ceux qui souhaitent une couleur moderne et élégante sans engendrer de surcoût important sur le prix de base du véhicule.

Le Gris Stealth est souvent proposé comme une (ou un coût très faible selon les marchés et les périodes de promotion), se positionnant au même niveau que le Blanc Perle Multicouche ou le Noir Uni sur certains configurateurs.

Quicksilver : L’Élégance Métallique à Prix Fort

Le Quicksilver (Argent Vif) est une couleur qui a d’abord été introduite sur le Model Y et est issue des lignes de peinture avancées de Gigafactory Berlin. Elle a été ajoutée au nuancier de la Model 3 Highland, notamment pour le marché européen.

L’Esthétique : C’est un gris clair et très métallique, avec un effet « liquide » et lumineux. Il utilise des pigments sophistiqués pour créer une profondeur et une brillance exceptionnelles, changeant radicalement d’apparence sous la lumière directe.

C'est un gris clair et très métallique, avec un effet « liquide » et lumineux. Il utilise des pigments sophistiqués pour créer une profondeur et une brillance exceptionnelles, changeant radicalement d'apparence sous la lumière directe. L'Impact sur le Prix : Le Quicksilver est généralement une couleur payante et se situe dans la fourchette de prix supérieure des options de peinture (à l'instar de l'Ultra Red). Coût Estimé : En France, le Quicksilver est souvent affiché aux alentours de 2 000 € (ce prix peut varier), représentant un investissement non négligeable. Justification : Son coût est justifié par la complexité de sa formulation et de son application dans l'usine, offrant un niveau de finition et de richesse chromatique que les couleurs standard ne peuvent égaler.

Le Quicksilver est généralement une et se situe dans la fourchette de prix supérieure des options de peinture (à l’instar de l’Ultra Red).

Synthèse de l’Impact sur le Prix

Le choix entre ces deux teintes de gris se résume souvent à un arbitrage entre l’esthétique et le budget :

Caractéristique Stealth Grey Quicksilver Type de Gris Anthracite/Foncé Argent clair/Métallisé Effet Furtif, Discret, Moderne Lumineux, Profond, Premium Prix (Indicatif) Inclus ou très faible surcoût + 2 000 € (ou tarif similaire aux autres couleurs premium) Positionnement Couleur de base (ou presque) Option haut de gamme

Conclusion : Plus qu’une Question de Goût

La Model 3 Highland propose désormais deux grises très distincts, chacun ayant un rôle clair :

Le Stealth Grey permet d’accéder à un look moderne et sombre, sans impacter le prix d’achat initial de manière significative. Le Quicksilver s’adresse à ceux qui recherchent une finition métallique d’exception, prêts à payer un supplément pour une couleur qui se distingue et pourrait potentiellement mieux résister à la décote, tout en offrant une protection supplémentaire contre l’accumulation de saleté visible.

Votre choix dépendra de votre budget, mais aussi de l’environnement dans lequel votre Model 3 sera le plus souvent admirée : sous le soleil méditerranéen pour le Quicksilver, ou dans l’ombre urbaine pour le Stealth Grey.