L’air était frais ce matin-là à Saint-Malo, une brise iodée balayant les remparts de la vieille ville. Camille, 32 ans, graphiste freelance et passionnée de voitures vintage, flânait sur le port, son appareil photo en bandoulière. Elle cherchait l’inspiration pour un projet personnel : un livre photo sur les véhicules iconiques des années 80. Entre les goélands et les passants matinaux, son regard fut soudain capturé par une silhouette familière, mais étrangement moderne.

Là, garée devant une crêperie, trônait une Renault 5 électrique, flambant neuve, dans un jaune citron éclatant. Son design rétro-futuriste semblait tout droit sorti d’un film de science-fiction des années 80, avec une touche d’élégance contemporaine. Camille s’arrêta net, son cœur battant un peu plus fort. « C’est elle », murmura-t-elle, comme si la voiture l’avait appelée.

Elle s’approcha, hypnotisée par les lignes épurées, les phares ronds malicieux et la calandre lisse, dépourvue de grille, qui trahissait son moteur électrique. Un panneau à côté indiquait : Essai gratuit – Renault 5 E-Tech, découvrez l’icône réinventée ! Camille hésita. Elle n’était pas venue pour conduire, juste pour photographier.

Mais l’idée de s’asseoir dans cette réinterprétation d’un classique la titillait. « Juste un tour, ça ne mange pas de pain », se dit-elle, ignorant la petite voix dans sa tête qui murmurait : Ne fais pas ça, tu vas le regretter.

Une rencontre inattendue

À l’intérieur du petit stand Renault, un commercial jovial, prénommé Léo, l’accueillit avec un sourire aussi lumineux que la voiture. « Alors, on craque pour la R5 électrique ? » lança-t-il, en lui tendant une tablette pour remplir un formulaire.

Camille, un peu intimidée, expliqua qu’elle voulait juste la photographier. « Oh, mais une photo, c’est bien, mais une expérience, c’est mieux ! Allez, un petit essai de 20 minutes, et je vous parie que vous ne verrez plus les voitures de la même façon. »

Camille céda, signa le formulaire et récupéra les clés électroniques. En s’installant dans l’habitacle, elle fut immédiatement charmée. L’intérieur était un savant mélange de nostalgie et de modernité : des sièges en tissu recyclé, doux comme un pull en laine, un tableau de bord numérique épuré, et des touches de chrome qui rappelaient les finitions des années 80.

Une odeur de neuf flottait, mélangée à une subtile fragrance citronnée – un clin d’œil au coloris extérieur. Elle ajusta le siège, caressa le volant, et appuya sur le bouton de démarrage. Un léger bourdonnement, presque imperceptible, remplaça le rugissement d’un moteur thermique. « C’est… différent », murmura-t-elle.

Léo, depuis la vitre, lui fit un signe d’encouragement. « Amusez-vous, et attention, elle a du pep’s ! » Camille enclencha le mode conduite et la Renault 5 glissa hors du parking avec une fluidité déconcertante. Pas de secousse, pas de bruit, juste une accélération douce mais franche, comme si la voiture flottait sur l’asphalte. Elle emprunta les petites rues pavées de Saint-Malo, slalomant entre les touristes et les vélos, un sourire grandissant sur son visage.

Une virée qui change tout

Au bout de quelques minutes, Camille se sentit comme une adolescente au volant de sa première voiture. La Renault 5 électrique était agile, réactive, et incroyablement intuitive. Elle passa en mode « Sport » sur une impulsion, et la voiture bondit avec une énergie qui la colla au siège. « Wow, c’est quoi ce truc ? » s’exclama-t-elle, riant toute seule. Elle emprunta une route côtière, les remparts à sa gauche, l’océan à sa droite, et baissa la vitre pour laisser entrer l’air salé.

La musique des années 80 qu’elle avait connectée via Bluetooth – un vieux tube de Depeche Mode – semblait faite pour cette voiture. Chaque virage, chaque accélération, renforçait ce sentiment étrange : cette Renault 5 n’était pas juste une voiture, c’était une machine à remonter le temps, un pont entre son amour pour le passé et un futur qu’elle n’avait jamais osé imaginer.

Elle s’arrêta sur une petite falaise surplombant la mer. Le silence de l’électrique était presque mystique, seulement troublé par le bruit des vagues et des mouettes. Camille sortit son appareil photo, mais au lieu de mitrailler la voiture, elle resta là, à contempler l’horizon, la main posée sur le capot encore tiède. Elle réalisa qu’elle ne voulait pas rendre les clés. Pas tout de suite. Peut-être jamais.

Une obsession naissante

De retour au stand, Léo l’attendait avec son sourire malicieux. « Alors, verdict ? » Camille, encore sous le charme, bredouilla : « C’est… c’est incroyable. Mais je ne suis pas là pour acheter, hein, juste pour des photos. » Léo haussa un sourcil. « Des photos, hein ? On parie que vous repassez demain ? »

Camille rentra chez elle, mais la Renault 5 ne quitta pas son esprit. Cette nuit-là, elle rêva qu’elle roulait à travers un décor digne de Retour vers le futur, la R5 électrique illuminant les routes d’un éclat fluorescent. Le lendemain, elle se surprit à googler « Renault 5 E-Tech prix » et à scruter les forums d’utilisateurs. Les commentaires étaient unanimes : « Une pépite », « Un coup de cœur immédiat », « Je ne peux plus conduire autre chose ».

Elle se rendit compte qu’elle était en train de tomber amoureuse d’une voiture – une sensation qu’elle n’avait pas ressentie depuis l’adolescence, quand elle admirait la vieille R5 de son père, garée dans le garage familial.

Le surlendemain, incapable de résister, elle retourna à Saint-Malo. Léo, en la voyant, éclata de rire. « Je savais que vous reviendriez ! » Cette fois, elle demanda un essai plus long, prétextant un besoin de « mieux comprendre » pour son projet photo. Mais au fond, elle savait qu’elle cherchait juste une excuse pour retrouver cette sensation.

Elle explora des routes de campagne, testa l’autonomie (impressionnante pour une citadine), et se surprit à chantonner en roulant, quelque chose qu’elle ne faisait jamais. La Renault 5 avait cet effet inexplicable : elle rendait chaque trajet joyeux, comme une aventure.

Une décision difficile

Une semaine plus tard, Camille était dans une concession Renault, face à un dilemme. Elle n’avait pas prévu d’acheter une voiture. Son budget était serré, son appartement à peine meublé, et elle venait de lancer son activité de freelance.

Pourtant, elle ne pouvait s’empêcher de rêver à cette R5 garée devant chez elle, à ses trajets quotidiens transformés en moments de plaisir. Le vendeur, un homme d’une cinquantaine d’années avec une passion évidente pour les voitures, lui expliqua les avantages : zéro émission, coûts d’entretien réduits, aides gouvernementales pour l’électrique. « Et puis, franchement, regardez-moi cette bouille ! Elle ne vous fait pas craquer ? »

Camille passa la soirée à faire des calculs, à peser le pour et le contre. Elle pensa à son père, qui lui racontait ses souvenirs au volant de sa vieille R5 thermique, les virées en famille, les casses mécaniques légendaires.

Cette nouvelle version était différente, mais elle portait le même esprit : celui d’une voiture qui ne se prend pas trop au sérieux, qui donne envie de rouler juste pour le plaisir. À minuit, elle envoya un message à sa meilleure amie : Je crois que je vais faire une folie.

Une nouvelle aventure

Le jour où Camille signa pour sa Renault 5 électrique, elle ressentit un mélange d’excitation et d’appréhension. En prenant le volant pour rentrer chez elle, elle réalisa qu’elle n’avait pas seulement acheté une voiture. Elle s’était offert un bout de liberté, une connexion avec ses souvenirs, et une promesse de jours plus légers.

Elle baptisa la voiture « Citronnelle », en hommage à sa couleur éclatante, et se promit de l’emmener partout : des côtes bretonnes aux routes sinueuses des Alpes.

Depuis, Camille n’a plus jamais regardé une voiture thermique de la même façon. Chaque trajet dans Citronnelle est une petite fête, un rappel que parfois, les meilleures décisions sont celles qu’on prend avec le cœur. Et si quelqu’un lui demande pourquoi il ne faut pas essayer la Renault 5 électrique, elle répond avec un sourire : « Parce que si vous l’essayez, vous ne pourrez plus vivre sans. »