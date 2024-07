EDF ENR, filiale du groupe EDF, est une entreprise spécialisée dans les solutions d’énergie renouvelable, principalement axées sur l’installation de panneaux photovoltaïques. Depuis près de 20 ans, EDF ENR a su se positionner comme un acteur majeur dans le secteur de l’énergie verte en France. Dans cette interview, Stéphane Kusic, Directeur Commercial, nous éclaire sur les enjeux, les offres et les perspectives de l’entreprise.

EDF ENR et les TPE-PME : Une Offre Sur Mesure

EDF ENR a récemment élargi son marché pour inclure les petites et moyennes entreprises (TPE-PME), un segment souvent négligé dans les discussions sur la transition énergétique. Stéphane Kusic explique que cette initiative, lancée il y a environ 18 mois, vise à faciliter l’accès des TPE-PME à la propriété de panneaux photovoltaïques. Grâce à un système de crédit-bail, ces entreprises peuvent désormais investir dans des infrastructures solaires sans avoir à débourser des sommes importantes d’avance. Le coût de l’investissement est ainsi équilibré par les économies réalisées sur la facture d’électricité.

Stabilisation et Réduction des Coûts

L’un des principaux avantages de cette offre est la stabilisation des coûts énergétiques. En effet, en investissant dans des panneaux solaires, les entreprises peuvent maîtriser leur facture d’électricité et se protéger contre les fluctuations futures des prix de l’énergie. EDF ENR garantit une performance de 90%, ce qui assure une certaine prévisibilité et sécurité financière.

Autoconsommation et Valorisation des Surplus

Stéphane Kusic souligne l’importance de l’autoconsommation dans la stratégie d’EDF ENR. Les entreprises peuvent non seulement réduire leur dépendance énergétique, mais aussi générer des revenus complémentaires en revendant le surplus d’électricité non consommée. Cela contribue également à la valorisation des actifs de l’entreprise, un aspect crucial pour la transmission patrimoniale. “Nous estimons que certaines entreprises peuvent réaliser entre 40 et 50 % d’économie de consommation d’énergie électrique”, précise Kusic.

Eligibilité et Rentabilité des Projets

Contrairement aux idées reçues, la rentabilité des installations photovoltaïques n’est pas uniquement liée à l’ensoleillement. Stéphane Kusic explique que la typologie des secteurs et la consommation énergétique jouent un rôle déterminant. Ainsi, même les entreprises situées dans le nord de la France peuvent bénéficier d’un retour sur investissement attractif. EDF ENR évalue chaque projet en fonction de la localisation, de la facture énergétique et de la configuration de la toiture pour optimiser les installations. “Nous avons constaté que la logique d’autoconsommation est propre à la typologie des secteurs que nous adressons”, ajoute-t-il.

Accompagnement et Maintenance : Un Suivi Rigoureux

EDF ENR propose un accompagnement complet à ses clients, depuis l’étude de faisabilité jusqu’à l’installation et la maintenance des panneaux solaires. Cette approche en quatre étapes inclut l’analyse des besoins, la préparation des démarches administratives, l’installation par des professionnels qualifiés et un service de maintenance inclus dans le contrat de crédit-bail sur 10 ans. Ce suivi rigoureux garantit la performance et la durabilité des installations. “Nous nous engageons à une performance de 90% et prenons en charge l’entretien des panneaux pour assurer cette garantie”, explique Kusic.

Délais de Mise en Service et Perspectives de Croissance

Le délai moyen pour la mise en service d’une installation photovoltaïque est de 12 mois, une durée qui permet de s’assurer de la qualité et de la fiabilité du projet. EDF ENR privilégie une approche de partenariat à long terme, avec des panneaux garantis jusqu’à 30 ans. Le marché B2B des solutions photovoltaïques connaît une croissance rapide, estimée à 30% cette année, ce qui témoigne de l’intérêt croissant des entreprises pour les énergies renouvelables.

Les Professions les Plus Impactées par les Hausses Tarifaires

Stéphane Kusic note que certaines professions, telles que les artisans et les boulangers, ont été particulièrement touchées par les hausses tarifaires de ces dernières années. “Certains ont vu leurs factures multipliées par 8, voire par 10”, mentionne-t-il. Cette situation a rendu l’offre d’EDF ENR encore plus pertinente, en permettant à ces professionnels de mieux maîtriser leurs coûts énergétiques et de réduire leur vulnérabilité face aux fluctuations des prix de l’électricité.

Subventions et Aides Financières

Pour soutenir ces investissements, EDF ENR propose des subventions qui peuvent aller de 7 560 à 11 000 euros, selon la puissance de l’installation. “Ces primes à l’investissement sont disponibles dès la première année, ce qui est un avantage significatif pour nos clients”, précise Kusic. En moyenne, un chantier pour une PME s’élève à environ 50 000 euros, rendant ces subventions particulièrement attractives.

Concurrence et Offres Concurrentes

Le marché des solutions photovoltaïques est très concurrentiel, avec plusieurs acteurs majeurs en Europe et dans le monde. Parmi les concurrents directs d’EDF ENR en France, on trouve Engie Green, Total Quadran et Urbasolar. Ces entreprises proposent également des solutions de financement pour les TPE-PME, avec des offres similaires de crédit-bail et de leasing.

Engie Green, par exemple, propose des solutions de location longue durée et de tiers-financement, permettant aux entreprises d’installer des panneaux solaires sans investissement initial. Total Quadran, de son côté, a développé des partenariats avec des institutions financières pour offrir des conditions de financement attractives. Urbasolar se distingue par ses projets clé en main, intégrant la conception, le financement, l’installation et la maintenance des installations photovoltaïques.

Au niveau européen, des entreprises comme Enel Green Power en Italie et Iberdrola en Espagne jouent également un rôle clé dans le marché des énergies renouvelables. Enel Green Power a mis en place des projets photovoltaïques de grande envergure et propose des solutions pour les entreprises de toutes tailles. Iberdrola, quant à elle, s’est engagée dans des initiatives de transition énergétique et offre des services de conseil et de financement pour les installations solaires.

Données Chiffrées en Europe et dans le Monde

Le marché mondial du photovoltaïque est en pleine expansion. En 2023, la capacité installée de photovoltaïque a atteint environ 1 100 GW dans le monde, avec une croissance annuelle de 18%. L’Europe représente une part importante de ce marché, avec plus de 200 GW installés. L’Allemagne, l’Espagne et l’Italie sont les principaux contributeurs européens, chacun ayant installé plus de 50 GW de capacité solaire.

En France, la capacité photovoltaïque installée est d’environ 14 GW, avec une augmentation significative prévue pour les prochaines années. Le plan national pour l’énergie et le climat vise à atteindre 44 GW de capacité solaire installée d’ici 2028.

Conclusion

EDF ENR s’affirme comme un acteur clé dans la transition énergétique des entreprises françaises. Grâce à ses offres adaptées aux TPE-PME, l’entreprise permet à ces dernières de stabiliser leurs coûts énergétiques, de valoriser leurs actifs et de contribuer activement à la protection de l’environnement. Cette interview avec Stéphane Kusic met en lumière les avantages et les opportunités offertes par les solutions photovoltaïques d’EDF ENR, soulignant l’importance de l’innovation et de l’accompagnement dans le secteur des énergies renouvelables. L’analyse du paysage concurrentiel et des données chiffrées montre également que le marché des énergies renouvelables est en pleine croissance, offrant de nombreuses opportunités pour les entreprises souhaitant s’engager dans la transition énergétique.