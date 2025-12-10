L’événement ‘Opti-Claus’ : Tesla Optimum s’invite à Londres

Le mois de décembre apporte son lot de surprises, surtout pour les passionnés de technologie et de véhicules électriques. Tesla propose un événement unique à Londres, à Westfield, où la star n’est autre qu’Optimus, le robot humanoïde emblématique de la marque. Cet événement, annoncé via les réseaux sociaux, promet d’être un rendez-vous incontournable pour petits et grands.

Optim-Rencontre : Popcorn et amandes à la clé

Annoncé pour le 13 décembre, de 10h à 20h, Opti-Claus est bien plus qu’une simple rencontre. Les visiteurs auront l’opportunité non seulement de rencontrer le robot futuriste, mais aussi de profiter d’une collation offerte par Tesla. Au menu : popcorn et amandes, de quoi ravir les gourmands.

Une expérience immersive avec Optimus

Ce n’est pas tout. Optimus sera là pour amuser la galerie. Selon le tweet officiel, il se pourrait même qu’il évalue si vous avez été sage ou non cette année, à la manière du Père Noël, ajoutant une touche festive et ludique à l’événement. Et bien sûr, une séance photo inoubliable est à prévoir pour capturer ce moment exceptionnel avec le robot de l’avenir.

L’intégration d’Optimus dans l’univers Tesla

Optimus représente une avancée significative dans la vision de Tesla pour l’avenir. Introduisant progressivement ce robot dans divers événements, l’objectif est de familiariser le public avec les applications potentielles de cette merveille technologique. De la gestion logistique à l’assistance personnelle, Optimus incarne le futur de l’interaction homme-machine.

Westfield : un cadre stratégique pour Tesla

Le choix de Westfield, un lieu connu pour son affluence et son attrait commercial, n’est pas anodin. En organisant cet événement à Londres, Tesla non seulement renforce sa présence en Europe, mais attire également l’attention sur ses innovations technologiques. Ceci permet à la marque de s’ancrer davantage dans l’imaginaire collectif comme pionnier de l’innovation tout en le rapprochant de ses consommateurs.

Un engagement communautaire fort

Plus qu’une simple démonstration technologique, l’événement Opti-Claus témoigne de l’engagement de Tesla envers sa communauté. En proposant des événements immersifs et éducatifs, la marque établit un dialogue ouvert avec ses adeptes, favorisant ainsi la fidélité et l’engagement à long terme.

Alors, avez-vous été sage cette année ? Optimus vous attend pour une expérience inédite et festive qui promet de faire passer un moment mémorable à tous les participants. Ne manquez pas l’opportunité de participer à cet événement unique en son genre à Westfield, Londres, le 13 décembre.