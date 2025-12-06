Nouvelle mise à jour Tesla : la carte des Superchargeurs révolutionne l’expérience utilisateur

Tesla vient d’annoncer sa mise à jour de fin d’année, la Holiday Update (2025.44.25), qui apportera une fonctionnalité majeure pour tous les utilisateurs de véhicules électriques de la marque : la carte des sites Supercharger. Cette nouveauté ne manquera pas de modifier profondément la manière dont les propriétaires de Tesla utilisent et interagissent avec les bornes de recharge.

Un aperçu en 3D des sites Supercharger

Avec cette mise à jour, les conducteurs pourront désormais accéder à une vue en 3D de certains superchargeurs lorsqu’ils planifient leur trajet ou en tapant simplement sur « Voir la carte du site ». Cette vue immersive permettra de mieux préparer l’arrivée sur le site de recharge et facilitera la navigation dans des lieux qui peuvent parfois être complexes.

🔥⚡️ Tesla Holiday Update (2025.44.25) will add Supercharger Site Map feature!



✅ 3D view of select Tesla Superchargers when navigating to them or by tapping "View Site Map"

✅ Site layout, nearby businesses and live occupancy (Available / Occupied / Down) displayed upon arrival… https://t.co/AKZ1WCqt8K pic.twitter.com/Us3oS5xASL — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) December 6, 2025

Détail des sites pilotes en Californie et au Texas

La fonctionnalité de carte est actuellement déployée sur 18 sites pilotes situés en Californie et au Texas. Voici quelques-uns des sites où cette innovation est déjà en place :

Alameda, CA

Austin, TX – Research Boulevard

Carlsbad, CA – Paseo Del Norte

Cupertino, CA – Stevens Creek Boulevard

Union City, CA

Cette sélection stratégique permet de tester l’efficacité de la nouvelle carte dans des environnements variés, en profitant des afflux de trafic différents selon l’emplacement.

Informations en direct pour une gestion optimale

L’une des fonctionnalités les plus attendues est l’affichage en direct de l’occupation des bornes, indiquant aux utilisateurs si elles sont disponibles, occupées, ou hors service. Cette évolution représente un véritable atout pour éviter les temps d’attente et optimiser le parcours de charge.

Enrichissement de l’expérience utilisateur

De plus, en arrivant sur un site Supercharger, les utilisateurs auront un aperçu des commerces à proximité, permettant ainsi de maximiser le temps passé pendant la recharge. Que ce soit pour une pause café ou un déjeuner, faire le plein d’énergie pour la voiture n’aura jamais été aussi agréable.

Un pas de plus vers l’optimisation des véhicules électriques

En intégrant ces nouvelles fonctionnalités, Tesla montre une fois de plus sa capacité à innover et à améliorer continuellement l’expérience utilisateur. C’est une étape importante vers l’optimisation des infrastructures de recharge pour favoriser l’adoption massive des véhicules électriques dans un futur proche.

Avec cette mise à jour, Tesla se positionne non seulement comme un acteur majeur de la mobilité électrique, mais également comme un innovateur technologique répondant aux besoins évolutifs de ses clients.