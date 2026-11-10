1 241 versions, 30 marques. C’est la liste des voitures électriques qui restent éligibles aux aides liées au score environnemental à partir du 24 novembre 2026, fixée par un arrêté publié au Journal officiel le 23 octobre. Nous l’avons relue ligne par ligne sur Légifrance : voici, marque par marque, ce qui y figure. Avant d’acheter ou de signer une location, c’est la liste à vérifier.

À quoi sert cette liste

L’arrêté du 22 octobre 2026 fixe les versions de voitures électriques qui atteignent le score environnemental minimal, calculé par l’Ademe sur l’empreinte carbone de la fabrication et du transport du véhicule. Selon sa notice, c’est une condition pour la prime « Coup de pouce Véhicules particuliers électriques », financée par les certificats d’économies d’énergie, et pour le leasing social. La liste compte aussi pour certaines dispositions fiscales.

La liste ne nomme pas des modèles mais des versions précises, identifiées par leur « type variante version » (TVV), un code inscrit sur la carte grise. Deux voitures du même modèle peuvent donc être l’une dans la liste, l’autre non, selon leur batterie, leur puissance ou leur usine.

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Les 30 marques de la liste

Classement par nombre de versions (calcul Tesla Mag sur le tableau de l’arrêté). Nous avons regroupé les noms de modèles, écrits de plusieurs façons dans le texte officiel.

Marque Modèles cités dans la liste Versions BMW Série 4, Série X, iX1, iX2 196 Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 et ID.7 Tourer, ID. Buzz, ID. Polo, ID. Cross 133 Skoda Enyaq, Enyaq Coupé, Elroq, Epiq 112 Peugeot e-208, e-2008, e-308, e-408, e-3008, e-5008, e-Rifter, e-Traveller 96 Renault Twingo, Renault 5, Renault 4, Mégane, Scénic, Kangoo, Zoe 89 Fiat Panda, 500e, 600, Doblò, Ulysse 81 Citroën ë-C3, ë-C3 Aircross, ë-C4, ë-C4 X, ë-C5 Aircross, ë-Berlingo, ë-Spacetourer 77 Opel Corsa, Mokka, Frontera, Astra, Grandland, Combo, Zafira 69 Audi Q4, Q6 (versions performance), A2 e-tron 63 Mercedes-Benz EQA, EQB, EQT, CLA, GLA, GLB 55 Cupra Born, Raval 45 Ford Explorer, Capri, Puma Gen-E, Tourneo Courier 32 Nissan Micra, Leaf, Townstar 31 Volvo EX30, EC40, EX40 27 Abarth 500, 600 16 Tesla Model Y uniquement 16 Alpine A290, A390 15 Kia EV2, EV4 15 DS DS 3, N°4, N°7, N°8 14 Hyundai Inster, Ioniq 3, Kona 12 Mini Countryman 12 Jeep Avenger, Compass 10 Smart Fortwo 8 Alfa Romeo Junior 6 Lancia Ypsilon, Gamma 5 Mitsubishi Eclipse Cross 2 Dacia Spring 1 Leapmotor B10 1 Moke EV1 1 Toyota Proace City Verso 1

Ce qu’il faut retenir pour Tesla

Seul le Model Y figure dans la liste, avec 16 versions : Propulsion, Grande Autonomie Propulsion et Transmission intégrale selon les codes. Aucune Model 3. Nous avons détaillé ce que cela change pour les acheteurs de Tesla dans notre article du 7 novembre.

Commandé avant le 24 novembre ? La règle de transition

L’article 2 de l’arrêté prévoit une protection : si l’ancienne liste vous est plus favorable, elle continue de s’appliquer aux voitures commandées, ou dont le contrat de location est signé, avant le 24 novembre 2026, à condition que la facture ou le premier loyer arrive au plus tard le 6 février 2027.

Demandez au vendeur le code TVV exact de la version commandée, inscrit en case D.2 de la carte grise.

de la version commandée, inscrit en case D.2 de la carte grise. Cherchez ce code dans le tableau de l’arrêté, sur Légifrance (bouton « Afficher le tableau »).

Le nom commercial ne suffit pas : c’est le code qui fait foi.

Le montant de la prime n’est pas fixé par cet arrêté : il dépend du dispositif (Coup de pouce, leasing social) et de vos revenus.

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Source : arrêté du 22 octobre 2026 modifiant l’arrêté du 14 décembre 2023 (NOR TECR2628100A), Journal officiel du 23 octobre 2026, tableau lu sur Légifrance le 9 novembre 2026 ; décomptes par marque : calcul Tesla Mag. Photo : une Renault 5 E-Tech, Alexandre Prevot, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA