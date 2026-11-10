« Votez. » Le conseil d’administration de Tesla a écrit le 6 novembre à ses actionnaires, à moins d’un mois de l’assemblée générale du 3 décembre. Il leur demande de réélire Elon Musk, Robyn Denholm et JB Straubel. Il met surtout en avant un outil peu commenté : une consigne de vote permanente, qui permet à un petit porteur de voter avec le conseil à chaque assemblée sans rien refaire. Une exception est prévue, et elle compte : les fusions.

La lettre a été déposée auprès de la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, le 6 novembre 2026. Le fonctionnement de la consigne est détaillé dans la circulaire de convocation du 19 octobre. Nous avons lu les deux documents.

74 % des actions ont voté l’an dernier

Le conseil rappelle qu’en 2025, les actionnaires représentant « environ 74 % » des actions en circulation ont voté à l’assemblée, son plus haut taux de participation « depuis des années ». Il cite aussi un écart, chiffré par Broadridge, la société qui traite les votes pour les intermédiaires financiers : pendant la saison des assemblées 2025, les particuliers n’ont voté que 28 % des actions qu’ils détenaient, contre 76,6 % pour les investisseurs institutionnels. « Cet écart n’est pas acceptable pour nous », écrit le conseil.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Trois résolutions, et le conseil recommande le oui

L’ordre du jour de l’assemblée du 3 décembre est court :

Résolution 1 : réélire pour trois ans les trois administrateurs de « classe I », Elon Musk, Robyn Denholm (présidente du conseil) et JB Straubel.

: réélire pour trois ans les trois administrateurs de « classe I », Elon Musk, Robyn Denholm (présidente du conseil) et JB Straubel. Résolution 2 : approuver, par un vote consultatif, la rémunération des dirigeants pour 2025.

: approuver, par un vote consultatif, la rémunération des dirigeants pour 2025. Résolution 3 : ratifier le choix de PricewaterhouseCoopers comme commissaire aux comptes pour 2026.

Le conseil recommande de voter pour les trois. La circulaire ne contient aucune proposition déposée par un actionnaire.

Tesla l’appelle « Voluntary Retail Voting Program ». Après avoir voté pour 2026 sur la plupart des plateformes électroniques (la circulaire cite ProxyVote.com et Say, de Robinhood), l’actionnaire peut s’y inscrire. Il donne alors à Tesla une instruction qui vaut pour les assemblées suivantes, pas pour celle du 3 décembre. Deux choix sont proposés :

voter comme le recommande le conseil, sur tous les sujets ;

voter comme le recommande le conseil, sauf sur une élection d’administrateurs contestée et sur toute acquisition, fusion ou cession qui doit être approuvée par les actionnaires. La circulaire appelle ces cas des « Special Matters ».

L’actionnaire continue de recevoir les documents de chaque assemblée et peut toujours voter lui-même : sa consigne ne joue que s’il ne vote pas. Il peut en sortir quand il veut. Le service est gratuit.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Pourquoi l’exception des fusions n’est pas un détail

Tesla et SpaceX ont chacune formé un comité spécial pour étudier un rapprochement, comme elles l’ont écrit dans leurs rapports trimestriels du 22 octobre (notre article). Rien n’est décidé. Mais si une opération de ce type devait un jour passer devant les actionnaires, ceux qui auront choisi la seconde option garderont la main : leur consigne ne s’appliquera pas, et leur vote ne comptera que s’ils l’expriment.

Voter depuis la France

Le droit de vote appartient à ceux qui détenaient des actions Tesla à la clôture du 13 octobre 2026. L’assemblée se tient le 3 décembre à 15 h, heure du Texas (22 h à Paris), à la Gigafactory d’Austin et en ligne. Les votes par internet et par téléphone ferment le 2 décembre à 23 h 59, heure de New York, soit 5 h 59 le 3 décembre à Paris.

Si vos actions sont chez un courtier français, la marche à suivre est dans notre guide Voter à l’assemblée générale de Tesla depuis la France. Ce que Tesla met en vitrine pour cette assemblée, dont Optimus, est dans notre article du 19 octobre.

Nous suivrons l’assemblée en direct le 3 décembre. Pour être prévenu, créez votre compte Mon Tesla Mag : c’est gratuit.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Sources : Tesla, Inc., documents complémentaires de sollicitation (DEFA14A) déposés à la SEC le 6 novembre 2026, lettre du conseil d’administration et site VoteTesla.com ; Tesla, Inc., circulaire de convocation à l’assemblée générale 2026 (DEF 14A) du 19 octobre 2026, rubriques « Proposal One » à « Proposal Three » et « What is the Voluntary Retail Voting Program? ». Documents lus le 9 novembre 2026. Les chiffres de participation de 2025 sont ceux cités par Tesla. Photo : capture de la diffusion Tesla. Tesla Mag est un média indépendant, non affilié à Tesla, Inc.

Soyez prévenu quand une mise à jour concerne votre Tesla Créez votre compte Mon Tesla Mag, gratuit, déclarez votre voiture et cochez l’alerte : nous vous écrivons quand une nouvelle version touche votre modèle. Créer mon compte gratuit

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA