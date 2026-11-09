Le chantier de la future usine solaire de Tesla au Texas aurait commencé. Ce lundi 9 novembre 2026, à 16 h 21 heure de Paris, Elon Musk a relayé un message annonçant le début des travaux de « Project Crystal Sun », l’usine de cellules et de panneaux photovoltaïques à 10,1 milliards de dollars prévue près de Houston. Son seul commentaire : le nom du projet.

Project Crystal Sun https://t.co/UsJwu97AW5 — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2026 Le message d’Elon Musk, le 9 novembre 2026.

Ce qui a été dit, et par qui

L’information part d’une vidéo de drone publiée le 8 novembre par S.E. Robinson Jr., un vidéaste qui suit les chantiers de Tesla au Texas. Elle montre des travaux de terrassement sur le terrain que Tesla avait désigné pour le projet, dans le comté de Fort Bend, au sud-ouest de Houston. Le compte Sawyer Merritt en a tiré un message annonçant que Tesla avait « officiellement » lancé la construction. C’est ce message qu’Elon Musk a cité, en écrivant simplement « Project Crystal Sun ».

Ni Tesla ni Elon Musk n’ont écrit en toutes lettres que les travaux avaient commencé, ni publié de communiqué. Nous présentons donc le début du chantier comme rapporté, et non comme annoncé par Tesla.

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Ce que prévoit le projet

Les chiffres, eux, sont officiels. Ils viennent du dossier déposé par Tesla au Texas pour obtenir un allègement fiscal, que nous avions détaillé en septembre dans notre article sur Project Crystal Sun :

10,116 milliards de dollars d’investissement, dont environ 8,6 milliards en équipements.

d’investissement, dont environ 8,6 milliards en équipements. Environ 1 240 hectares de parcelles près de Richmond, dans le comté de Fort Bend.

de parcelles près de Richmond, dans le comté de Fort Bend. Construction de 2026 à 2028 , production commerciale prévue au premier trimestre 2029.

, production commerciale prévue au premier trimestre 2029. 9 712 emplois permanents à terme, et environ 1 147 emplois de chantier au pic des travaux.

à terme, et environ 1 147 emplois de chantier au pic des travaux. Une chaîne complète : du lingot de silicium à la plaquette, à la cellule et au module.

En septembre, le Contrôleur des comptes du Texas avait recommandé l’allègement fiscal et le district scolaire de Lamar avait voté la résolution nécessaire. Restait l’accord du bureau du gouverneur. Tesla comparait encore ce site à un autre, dans un autre État. Si le chantier a bien démarré à Fort Bend, la question du site serait tranchée, mais Tesla ne l’a pas confirmé.

Pourquoi Tesla veut ses propres cellules

Elon Musk répète depuis le début de l’année que Tesla et SpaceX veulent produire aux États-Unis jusqu’à 100 GW de panneaux solaires par an. Pour Tesla, c’est aussi une pièce de plus dans sa branche énergie, déjà portée par les batteries stationnaires Megapack et Megablock.

Ce qu’il faut retenir

Elon Musk relaie le 9 novembre 2026 l’annonce d’un début de chantier pour Project Crystal Sun.

le 9 novembre 2026 l’annonce d’un début de chantier pour Project Crystal Sun. Non confirmé par Tesla : le lancement officiel des travaux, et le choix définitif du site.

: le lancement officiel des travaux, et le choix définitif du site. 10,1 milliards de dollars et production prévue début 2029, selon le dossier officiel de Tesla.

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Sources : post d’Elon Musk sur X du 9 novembre 2026 ; dossier JETI de Tesla (J0050) et lettre du Contrôleur des comptes publics du Texas, déjà cités par Tesla Mag le 18 septembre 2026. Photo : panneaux solaires sur le site de Giga Texas, Tesla.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA