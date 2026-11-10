Les premières gelées sont là, et avec elles le flocon bleu sur l’écran, la poignée de porte qui ne sort plus et le câble coincé dans la prise. Tesla consacre une page entière de son manuel au grand froid. Nous l’avons lue pour vous : voici les réglages à faire, dans l’ordre, du parking jusqu’au Superchargeur.

1. Préchauffer 30 à 45 minutes avant de partir

C’est le conseil numéro un du manuel : réchauffer l’habitacle et la batterie avant de rouler, pour retrouver toute l’autonomie et toute la puissance. Tesla recommande de lancer la climatisation 30 à 45 minutes avant le départ. Trois façons de le faire :

Planifier une heure de départ, depuis Contrôles, l’écran de recharge ou celui de la climatisation : la voiture calcule seule quand commencer.

une heure de départ, depuis Contrôles, l’écran de recharge ou celui de la climatisation : la voiture calcule seule quand commencer. Lancer la climatisation depuis l’application, ce qui réchauffe aussi la batterie si besoin.

depuis l’application, ce qui réchauffe aussi la batterie si besoin. Dégivrer le véhicule depuis l’application, pour faire fondre neige et givre sur le pare-brise, les vitres, les rétroviseurs et la prise de recharge.

Le préchauffage planifié fonctionne aussi voiture débranchée, tant qu’elle n’est pas en mode faible puissance. Depuis le changement d’heure, vérifiez vos horaires : nous l’expliquions dans notre article sur la recharge planifiée.

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2. Le flocon bleu : ce qu’il veut dire

Quand la batterie est froide, une partie de son énergie n’est pas disponible. L’écran l’indique par une icône en forme de flocon bleu, et la part indisponible s’affiche en bleu sur la jauge. Le freinage récupératif, l’accélération et la vitesse de recharge peuvent être limités. Tout revient à la normale quand la batterie s’est réchauffée, en roulant ou grâce au préchauffage.

3. Aller au Superchargeur avec le Planificateur de voyage

Pour recharger vite par temps froid, la batterie doit être chaude. Si vous indiquez un Superchargeur comme destination dans le Planificateur de voyage, la voiture préchauffe la batterie en route. Tesla conseille de le faire au moins 30 à 45 minutes avant l’arrivée. Pour un trajet plus court, préchauffez avant de partir.

Ne vous inquiétez pas si de la vapeur sort de l’avant de la voiture pendant une Supercharge : sur les modèles équipés d’une pompe à chaleur, c’est normal, et elle est inodore, précise le manuel.

4. Câble coincé dans la prise gelée

Si le verrou de la prise de recharge est pris par le gel, utilisez la fonction Chauffage de prise de recharge, dans Contrôles puis Entretien. Si rien ne bouge au bout de plusieurs minutes, le manuel décrit un débranchement manuel. Bon à savoir : même verrou gelé, une recharge lente en courant alternatif reste possible. La fonction Dégivrer le véhicule, ou un préchauffage planifié, évite le problème.

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5. Poignées, rétroviseurs, essuie-glaces : à régler avant la nuit

Poignées de porte bloquées : jamais d’outil ni de force. Le manuel détaille la méthode selon que vos poignées sont noires ou argentées. Vous pouvez aussi ajouter un bouton « Déverrouiller la portière » dans l’application.

: jamais d’outil ni de force. Le manuel détaille la méthode selon que vos poignées sont noires ou argentées. Vous pouvez aussi ajouter un bouton « Déverrouiller la portière » dans l’application. Rétroviseurs : si du givre est annoncé, désactivez le rabattement automatique, que la glace peut bloquer.

: si du givre est annoncé, désactivez le rabattement automatique, que la glace peut bloquer. Essuie-glaces : passez-les en position d’entretien pour qu’ils dégèlent avec le pare-brise.

: passez-les en position d’entretien pour qu’ils dégèlent avec le pare-brise. Vitres : par grand froid, elles s’arrêtent volontairement un peu sous le joint pour ne pas geler.

6. Pneus : regonflez quand il fait froid

La pression baisse avec la température : environ 1 PSI de moins pour chaque baisse de 6 °C, selon le manuel. Si le témoin de pression s’allume, regonflez avant de rouler : vous protégez vos pneus et votre autonomie. Pour les équipements obligatoires en montagne, lisez notre guide de la loi Montagne. Après un passage aux pneus hiver, indiquez-le dans le menu Jantes et pneumatiques : la voiture recalibre plus vite son freinage récupératif.

7. Économiser l’énergie en roulant

Le froid augmente la consommation : il faut chauffer l’habitacle et la batterie. Le manuel conseille de baisser un peu la température de l’habitacle et de compter sur les sièges chauffants, qui consomment moins, et de lever le pied sur la vitesse et les accélérations. Pour mesurer l’écart réel, relisez notre test d’autonomie en hiver.

8. Après la route : laissez-la branchée

Branchée, la voiture garde sa batterie au chaud grâce au circuit de recharge, sans puiser dans la batterie elle-même. Pour un stationnement long, laissez-la branchée sans crainte. Et évitez d’ouvrir l’application trop souvent : chaque consultation réveille la voiture et la fait consommer.

Ce qu’il faut retenir

Préchauffez 30 à 45 minutes avant le départ, en planifiant ou depuis l’application.

30 à 45 minutes avant le départ, en planifiant ou depuis l’application. Passez par le Planificateur de voyage pour aller au Superchargeur.

pour aller au Superchargeur. Regonflez vos pneus : environ 1 PSI de moins tous les 6 °C.

vos pneus : environ 1 PSI de moins tous les 6 °C. Laissez la voiture branchée quand elle ne roule pas.

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Source : manuel du propriétaire Tesla Model 3, « Meilleures pratiques en cas de froid extrême », consulté le 9 novembre 2026 ; les menus peuvent varier selon le modèle et la version logicielle, le manuel affiché sur l’écran central fait foi. Photo : une Tesla Model 3 sous la neige, Kirill Borisenko, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA