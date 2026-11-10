Il ne reste plus qu’un seul Cybertruck à commander. Sur le configurateur américain de Tesla, consulté ce mardi 10 novembre 2026 à 14 h 10 heure de Paris, seul le Cyberbeast, la version à trois moteurs, est proposé, à 109 990 dollars. La version Premium à transmission intégrale a disparu.

Ce que montre le site de Tesla

La page de configuration du Cybertruck ne propose plus qu’une version :

Cyberbeast , trois moteurs, transmission intégrale ;

, trois moteurs, transmission intégrale ; 109 990 dollars , prix du véhicule affiché, hors taxes et frais ;

, prix du véhicule affiché, hors taxes et frais ; 320 miles d’autonomie estimée, soit environ 515 km ;

d’autonomie estimée, soit environ 515 km ; 0 à 60 mph en 2,6 secondes et jusqu’à 11 000 livres de capacité de remorquage, soit environ 5 tonnes.

Le Premium AWD à deux moteurs n’apparaît plus. C’était la version la moins chère encore proposée. Le Cybertruck le moins cher à commander coûte donc désormais 109 990 dollars.

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Ce qui n’est pas confirmé

Tesla n’a publié aucun communiqué. Sur X, des comptes qui suivent la marque évoquent une hausse de 7 500 dollars du Cyberbeast, qui coûtait 102 490 dollars, et des livraisons repoussées à mars-juin 2027. Nous n’avons pas pu vérifier ces deux points : l’ancien prix n’est plus en ligne, et le configurateur n’affiche pas de date de livraison sans code postal américain.

Pourquoi maintenant

Elon Musk a annoncé le 6 novembre que la production du Cybertruck s’arrêtera vers le milieu de 2027, pour laisser la place au Cybercab à Giga Texas. Depuis, les commandes affluent. Le 9 novembre, il a écrit qu’elles dépassaient « de loin » la production et que Tesla devrait rembourser les acomptes de beaucoup de clients.

The Cybertruck order rate far exceeds our production rate. We will try to make as many as possible before shutting down the line in about 8 months, but will have to return deposits for a lot of people.



This is not a case of Cybertruck being unprofitable, as has been misreported… https://t.co/rGmNKV3ILs — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2026 Le message d’Elon Musk du 9 novembre 2026.

Fermer la version la moins chère et garder la plus chère permet à Tesla de servir moins de clients, mais avec plus de chiffre d’affaires par camion produit.

Et en France ?

Le Cybertruck n’a jamais été vendu en France. Ces changements ne concernent que l’Amérique du Nord.

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Ce qu’il faut retenir

Un seul Cybertruck reste à la commande aux États-Unis : le Cyberbeast.

reste à la commande aux États-Unis : le Cyberbeast. 109 990 dollars sur le configurateur de Tesla, le 10 novembre 2026.

sur le configurateur de Tesla, le 10 novembre 2026. Le Premium AWD n’est plus proposé.

n’est plus proposé. Non confirmés : l’ancien prix et les nouvelles dates de livraison.

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Sources : configurateur Cybertruck de tesla.com, consulté le 10 novembre 2026 à 14 h 10 ; posts d’Elon Musk sur X du 6 et du 9 novembre 2026 ; archives Tesla Mag. Photo : un Cybertruck à Washington, Amaury Laporte, Wikimedia Commons (CC BY 2.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA