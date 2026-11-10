Il ne reste plus qu’un seul Cybertruck à commander. Sur le configurateur américain de Tesla, consulté ce mardi 10 novembre 2026 à 14 h 10 heure de Paris, seul le Cyberbeast, la version à trois moteurs, est proposé, à 109 990 dollars. La version Premium à transmission intégrale a disparu.
Ce que montre le site de Tesla
La page de configuration du Cybertruck ne propose plus qu’une version :
- Cyberbeast, trois moteurs, transmission intégrale ;
- 109 990 dollars, prix du véhicule affiché, hors taxes et frais ;
- 320 miles d’autonomie estimée, soit environ 515 km ;
- 0 à 60 mph en 2,6 secondes et jusqu’à 11 000 livres de capacité de remorquage, soit environ 5 tonnes.
Le Premium AWD à deux moteurs n’apparaît plus. C’était la version la moins chère encore proposée. Le Cybertruck le moins cher à commander coûte donc désormais 109 990 dollars.
Ce qui n’est pas confirmé
Tesla n’a publié aucun communiqué. Sur X, des comptes qui suivent la marque évoquent une hausse de 7 500 dollars du Cyberbeast, qui coûtait 102 490 dollars, et des livraisons repoussées à mars-juin 2027. Nous n’avons pas pu vérifier ces deux points : l’ancien prix n’est plus en ligne, et le configurateur n’affiche pas de date de livraison sans code postal américain.
Pourquoi maintenant
Elon Musk a annoncé le 6 novembre que la production du Cybertruck s’arrêtera vers le milieu de 2027, pour laisser la place au Cybercab à Giga Texas. Depuis, les commandes affluent. Le 9 novembre, il a écrit qu’elles dépassaient « de loin » la production et que Tesla devrait rembourser les acomptes de beaucoup de clients.
Fermer la version la moins chère et garder la plus chère permet à Tesla de servir moins de clients, mais avec plus de chiffre d’affaires par camion produit.
Et en France ?
Le Cybertruck n’a jamais été vendu en France. Ces changements ne concernent que l’Amérique du Nord.
Ce qu’il faut retenir
- Un seul Cybertruck reste à la commande aux États-Unis : le Cyberbeast.
- 109 990 dollars sur le configurateur de Tesla, le 10 novembre 2026.
- Le Premium AWD n’est plus proposé.
- Non confirmés : l’ancien prix et les nouvelles dates de livraison.
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Sources : configurateur Cybertruck de tesla.com, consulté le 10 novembre 2026 à 14 h 10 ; posts d’Elon Musk sur X du 6 et du 9 novembre 2026 ; archives Tesla Mag. Photo : un Cybertruck à Washington, Amaury Laporte, Wikimedia Commons (CC BY 2.0), redimensionnée.
Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA