Rechargée à la maison, une Tesla parcourt 1 000 kilomètres pour 9,76 € à 31,22 € d’électricité, et le contrat pèse plus lourd que le modèle. Pour ce Calcul Tesla Mag, nous avons établi le coût de recharge de quatre Tesla actuelles, deux Model 3 et deux Model Y, au Tarif Bleu d’EDF en option Base, Heures creuses et Tempo, puis avec deux offres de recharge pilotée, d’après les grilles officielles en vigueur au 1er octobre 2026.

Le résultat : de 9,76 € à 31,22 € les 1 000 km

Le tableau donne le coût de l’électricité pour 1 000 km, hors abonnement. Pour les offres à plusieurs prix, la recharge est programmée sur les heures les moins chères.

Offre (prix du kWh TTC) Model 3 Propulsion (12,2 kWh/100 km) Model 3 Premium Transmission intégrale (14,3 kWh/100 km) Model Y Propulsion (14,0 kWh/100 km) Model Y Premium Transmission intégrale (15,6 kWh/100 km) Tarif Bleu, option Base (20,01 c€) 24,41 € 28,61 € 28,01 € 31,22 € Tarif Bleu, option Heures creuses, en heures creuses (15,89 c€) 19,39 € 22,72 € 22,25 € 24,79 € Tarif Bleu, option Tempo, de 22 h à 6 h, moyenne annuelle (13,93 c€) 16,99 € 19,92 € 19,50 € 21,73 € Charge’Heures (TotalEnergies), de 2 h à 6 h (13,35 c€) 16,29 € 19,09 € 18,69 € 20,83 € Intelligent Octopus (Octopus Energy), recharge pilotée (8 c€) 9,76 € 11,44 € 11,20 € 12,48 € Coût de l’électricité pour 1 000 km, hors abonnement, d’après la consommation WLTP officielle de Tesla et les prix TTC en vigueur au 1er octobre 2026. Calcul Tesla Mag.

À offre égale, le Model Y Premium Transmission intégrale coûte 28 % de plus que la Model 3 Propulsion, à proportion de sa consommation. À version égale, l’écart va de 1 à 2,5 entre l’option Base et la recharge pilotée d’Octopus. Même dans le cas le plus cher, la recharge revient à 3,12 € aux 100 km.

Les consommations retenues : les chiffres officiels de Tesla

Nous avons retenu, sur tesla.com, la Propulsion d’entrée de gamme et la Premium Grande Autonomie à transmission intégrale de chaque modèle. Leur consommation WLTP officielle, multipliée par dix, donne l’énergie nécessaire pour 1 000 km :

Model 3 Propulsion : 12,2 kWh aux 100 km, soit 122 kWh (572 km d’autonomie WLTP) ;

Model 3 Premium Transmission intégrale : 14,3 kWh, soit 143 kWh (660 km) ;

Model Y Propulsion : 14,0 kWh, soit 140 kWh (525 km) ;

Model Y Premium Transmission intégrale : 15,6 kWh, soit 156 kWh (622 km).

Les pertes de recharge y sont déjà : le règlement européen sur l’homologation calcule la consommation d’une voiture électrique « au niveau du secteur », à partir de l’énergie rechargée sur le réseau pendant l’essai. Sur la route, rappelle Tesla, l’autonomie varie avec la vitesse, la météo et le dénivelé, donc la consommation aussi. Le lecteur dont nous avons publié le coût de recharge sur 17 201 km tourne autour de 17 kWh aux 100 km en Model Y, pertes comprises.

Tarif Bleu d’EDF : Base ou heures creuses

Au tarif réglementé du 1er août 2026, l’option Base facture le kWh 20,01 centimes TTC en 3 et 6 kVA, et 19,85 centimes dans les contrats de 9 à 36 kVA, fermés à la souscription.

En option Heures creuses, le kWh coûte 15,89 centimes pendant les 8 heures creuses quotidiennes, fixées localement par le gestionnaire du réseau, et 21,42 centimes le reste du temps. Recharger en heures creuses plutôt qu’en Base fait économiser près de 6 € tous les 1 000 km à un Model Y Propulsion. Branché en heures pleines, il coûterait 29,99 € les 1 000 km, plus qu’en Base : la recharge programmée de la Tesla règle la question. Les plages changent pour une partie des foyers à partir de décembre, pas les prix : voir ce que la réforme des heures creuses change pour la recharge.

EDF réserve aussi une offre de marché, Vert Électrique Auto, aux propriétaires d’une voiture électrique ou hybride qui la rechargent surtout chez eux, en maison individuelle : 13,86 centimes en heures creuses et 24,04 centimes en heures pleines, pour toute la maison (grille du 15 septembre 2026). En heures creuses, 1 000 km en Model Y Propulsion reviennent à 19,40 €.

Tempo : 300 jours bleus, 22 jours rouges

L’option Tempo compte six prix, selon la couleur du jour et l’heure, avec des heures creuses de 22 h à 6 h. Du 1er septembre 2026 au 31 août 2027, EDF prévoit 300 jours bleus, 43 blancs et 22 rouges, ceux-ci en semaine entre le 1er novembre et le 31 mars, et annonce chaque couleur la veille, dès 11 h. La nuit, le kWh coûte 13,56 centimes un jour bleu, 15,36 un jour blanc et 16,15 un jour rouge.

Pour une recharge répartie sur l’année, le kWh revient en moyenne à 13,93 centimes (calcul Tesla Mag : 300 × 13,56 + 43 × 15,36 + 22 × 16,15, divisé par 365), soit 19,50 € les 1 000 km en Model Y Propulsion.

Le revers : un jour rouge, en heures pleines, le kWh coûte 72,95 centimes, pour toute la maison. Une recharge lancée à ce moment-là porterait les 1 000 km du même Model Y à 102,13 €. Avec Tempo, la recharge de nuit programmée devient indispensable.

Recharge pilotée : Octopus Energy et TotalEnergies

Ici, l’application du fournisseur prend la main sur la recharge et la place aux heures les moins chères. Nous avons retenu deux offres aux prix publics, compatibles avec les Tesla.

Intelligent Octopus : 8 centimes le kWh piloté

Intelligent Octopus garantit 8 centimes TTC par kWh rechargé en mode piloté, heures creuses ou non : le client paie sa facture habituelle, puis un bonus mensuel versé sur sa cagnotte comble l’écart. Le reste de la maison paie un kWh 2 % moins cher, hors taxes, que le tarif réglementé. Résultat : 9,76 € les 1 000 km en Model 3 Propulsion et 12,48 € en Model Y Premium Transmission intégrale, les plus bas chiffres du tableau.

Il faut une maison individuelle (ou un garage équipé du Linky et du wifi), un Linky communicant, une voiture compatible, ce qui est le cas des Tesla, et laisser l’application Octopus seule aux commandes. Une « recharge rapide », lancée pour partir tout de suite, est facturée au prix de la maison. Octopus nous avait ouvert le cas d’une Model 3 rechargée pour 169 € au lieu de 410 € en neuf mois.

Charge’Heures : 13,35 centimes de 2 h à 6 h

Chez TotalEnergies, Charge’Heures facture le kWh 13,35 centimes TTC en heures super creuses, de 2 h à 6 h, 15,76 centimes en heures creuses, de 23 h à 2 h et de 6 h à 7 h, et 23,02 centimes en heures pleines (grille du 1er octobre 2026). L’application SmartCharge+, de Gridio, réservée aux clients de l’offre et compatible avec les Tesla, cale automatiquement la recharge sur les heures creuses et super creuses.

Sur une borne de 7,4 kW, les quatre heures super creuses rendent 29,6 kWh, soit environ 190 à 240 km selon la version (calcul Tesla Mag). Tout rechargé de 2 h à 6 h, 1 000 km coûtent 16,29 € en Model 3 Propulsion. En échange, il faut un Linky et l’accès aux données de consommation, les heures pleines dépassent celles du tarif réglementé et les prix hors taxes peuvent évoluer jusqu’à deux fois par an.

La formule : consommation en kWh aux 100 km × 10 × prix du kWh TTC = coût de 1 000 km. Pour un Model Y Propulsion en heures creuses : 14,0 × 10 = 140 kWh, et 140 × 0,1589 € = 22,25 €.

La page « Consommation d’énergie du véhicule » de Tesla donne la valeur WLTP de chaque version, anciennes comprises : 16,9 kWh aux 100 km pour un Model Y Grande Autonomie à transmission intégrale de 2020 à 2024, par exemple. Pour votre consommation réelle, divisez les kWh rechargés, lus dans les statistiques de recharge de l’application Tesla, par les kilomètres parcourus sur la même période, puis multipliez par 100.

Côté prix, prenez celui de la plage où la voiture se recharge, TTC, sur votre facture ou la grille du fournisseur. À 17 kWh aux 100 km, comme notre lecteur, 1 000 km coûtent 34,02 € en Base, 27,01 € en heures creuses et 13,60 € avec Intelligent Octopus.

Pas encore de borne à la maison ? Demandez un devis de borne de recharge à un installateur de votre région, ou trouvez un installateur près de chez vous.

Pour aller plus loin : Mon Tesla Mag et nos calculateurs

Mon Tesla Mag, l’espace membre de Tesla Mag, est gratuit et sans carte bancaire : on s’y connecte avec Google ou Apple. Vous y enregistrez votre Model 3 ou votre Model Y, avec les tutoriels correspondants, et placez votre commune, jamais votre adresse, sur la carte des membres, qui affiche les Superchargeurs et les voitures rechargeables immatriculées autour de chez vous.

Nos calculateurs, ouverts à tous et sans compte, donnent en deux minutes une estimation pour :

des panneaux solaires : production et économies selon la puissance installée ;

une batterie domestique : ce qu’elle change sur la facture ;

une station de recharge sur un terrain privé : sa rentabilité ;

une pompe à chaleur, face au gaz ou au fioul.

Vos questions sur le coût de recharge d’une Tesla

Faut-il ajouter les pertes de recharge à la consommation WLTP ?

Non. Elle est calculée à partir de l’énergie prélevée sur le réseau pendant l’essai : les pertes y sont déjà. Pour votre propre consommation, partez des kWh que vous payez.

Combien coûtent 1 000 km au Superchargeur ?

Tesla ne publie pas de prix national : chaque station affiche le sien, avec des tarifs en heures pleines et en heures creuses, sur l’écran de la voiture et dans l’application. Faute de chiffre officiel unique, le Superchargeur ne figure pas dans notre tableau.

L’abonnement change-t-il le résultat ?

Très peu. À 9 kVA, il va de 19,70 € par mois en Tempo à 20,16 € chez Octopus en heures creuses. C’est le prix du kWh qui fait l’écart.

Sources : grille du Tarif Bleu d’EDF applicable au 1er août 2026 ; décision du 29 juillet 2026 relative aux tarifs réglementés de vente d’électricité des consommateurs résidentiels (JORF du 31 juillet 2026) et délibération de la CRE n° 2026-147 du 15 juillet 2026 ; calendrier Tempo d’EDF ; grille et fiche descriptive de l’offre Vert Électrique Auto d’EDF ; offre Intelligent Octopus, foire aux questions et grille tarifaire d’Octopus Energy au 1er août 2026 ; offre Charge’Heures et grille tarifaire de TotalEnergies au 1er octobre 2026 ; consommation d’énergie des véhicules Tesla, pages Model 3 et Model Y, configurateur du Model Y et assistance Superchargeur de Tesla ; règlement (UE) 2018/1832 modifiant le règlement (UE) 2017/1151 sur l’homologation WLTP. Prix vérifiés le 1er octobre 2026, autres informations le 28 septembre 2026.