Maison Albar Pont Neuf : une halte idéale et conviviale, dans une ambiance amicale et familiale

L’art de vivre, à la manière de Tesla Mag, c’est aussi profiter de tout ce que le monde autour de nous propose de nouveau et intéressant, souvent et partout. Alors rien de tel qu’une visite à l’hôtel Maison Albar du Pont Neuf, qui coche toutes les cases.

Si vous arrivez en voiture électrique, un service voiturier est prévu, avec parking privé et recharge assurée pendant votre séjour. Et une fois posé votre véhicule devant l’entrée, à vous le quartier du Pont Neuf, le Châtelet, le Musée du Louvre et le Centre Beaubourg, La Samaritaine totalement rénovée, et toutes ces activités que vous pourrez faire à pied, comme la plupart des Américains qui adorent venir se faire chouchouter par le personnel aussi souriant qu’efficace.

Navire-amiral d’un groupe familial

Photos DR

L’établissement du Pont Neuf, avec ses 60 chambres sur 6 étages, c’est le navire-amiral de ce groupe familial basé dans l’Aveyron qui détient désormais 6 établissements, dont 4 à Paris, tous placés dans des quartiers très prisés : Maison Albar Le Pont Neuf, Le Vendôme, le Champs-Elysées et le Diamond, près de la gare Saint-Lazare. Mais aussi un à Nîmes (L’Imperator) et un autre à Porto (Le Monumental Palace). En attendant d’autres ouvertures imminentes, à Nice en 2023 (Le Victoria), puis à Rome et en Côte d’Ivoire, si le planning est respecté.

Une auberge urbaine à découvrir

Le slogan du groupe, c’est « casually luxurious », ce qui peut se traduire par « luxueusement informel ». C’est aussi ce qu’on appelle un boutique-hôtel, avec 5 étoiles à la clé et un restaurant de haut niveau… sauf pour les additions, qui porte le nom de la grand-mère, « Odette ».

Comme l’indique le site officiel, le Chef Rémi Hénaux propose « une carte simple et contemporaine, des produits maison et du terroir avec un rituel retrouvé, celui des plats à se partager comme à la maison ! Le Chef laisse libre cours à son talent, tout en prolongeant l’esprit gourmand et convivial de cette Auberge Urbaine ».

Piscine et Spa

Photos DR

Pour justifier des cinq étoiles, il y a aussi une piscine intérieure, bijou d’architecture et de détente, et un Spa labellisé Cinq Mondes. C’était autrefois le site parisien de la marque de luxe Céline (groupe LVMH) et tout a été conçu par le décorateur Alexandre Danan, autour de trois matériaux de base, le bois, le marbre et le tissu, pour les voilages.

Le résultat est formidable, à tous points de vue, il n’y a pas de frime, et le petit déjeuner est parfait, même quand on est un peu embrumé par une nuit parfaite. Le taux de remplissage est à la hauteur de la qualité du service, plus de 90% toute l’année. C’est tout sauf une surprise.