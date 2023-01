Les plans de la start-up Electra, Essai Jaguar I-Pace et Baromètre des mobilités actives

Nous clôturons cette semaine, voici les travaux que nous publions sur Linkedin. Je vous invite à vous inscrire à notre Newsletter Révolution électrique si ce n’est pas déjà fait. Vous trouverez le lien pour vous inscrire à la fin de ce billet qui clôture une nouvelle semaine chez Tesla Mag.

Tesla Mag invite 10 décideurs des mobilités pour investir le châlet d’hiver du Westin

Save the date: Mercredi 25 à partir de 18h au Westin Paris

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochain meeting qui aura lieu au Westin à Paris. Ce sera l’occasion pour nous de discuter des dernières tendances et développements dans cet écosystème formidable ainsi que de partager nos idées et de réseauter avec des professionnels de l’industrie.

Electra part à la conquête de l’Europe, Aurélien de Meaux nous précise le plan

En ce début 2023, Electra fait son bilan et affiche son enthousiasme dans le déroulé de sa stratégie de développement. Il faut mettre en perspective les choses : la société est jeune, elle a juste deux ans !) mais s’est vite imposée dans le paysage de la recharge publique rapide, avec un positionnement clair et assumé. Comment Electra va organiser cette conquête? C’est l’objet de notre article et de l’interview associée.

Essai de la Jaguar I-Pace

La Jaguar I-PACE est un véhicule électrique de luxe de la marque Jaguar. Il est équipé d’une batterie de 90 kWh qui lui permet d’avoir une autonomie de plus de 480 km selon le cycle d’essai WLTP. Il est propulsé par 2 moteurs électriques de 394 ch et 696 Nm de couple, offrant une accélération de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Le véhicule est également équipé d’une charge rapide, permettant de recharger la batterie à 80% en 40 minutes.

Jaguar I-Pace vue de face

Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine:

Présentation des enjeux et perspectives pour les mobilités actives en France pour l’année 2023

Nous avons pu assister à la conférence de presse de rentrée du Club des villes et territoires cyclables et marchables, présidée par Françoise Rossignol et dirigée par Catherine Pilon.

En 2023, le club souhaite mettre l’accent sur la conquête spatiale pour le vélo et la marche en tant que moyens de transport bons pour la santé, pour le pouvoir d’achat, le climat et la qualité de l’air, économes en espace et en énergie, qui font partie intégrante de la solution pour engager la nécessaire transition écologique.

Il souhaite également promouvoir les mobilités actives inclusives en allant plus loin dans le soutien au savoir-rouler à vélo et en renforçant les aides à l’achat et les démarches sport-santé.

Enfin, le club souhaite de nouvelles ambitions pour les modes actifs en structurant la filière vélo avec les collectivités, en augmentant les moyens alloués au Plan Vélo dans une logique pluriannuelle et en mettant en place un Plan marche.

La conférence était parrainée par Jacques Fernique, sénateur du Bas-Rhin et la participation de Guillaume Gouffier Valente, député du Val-de-Marne, co-présidents du Club des élus nationaux pour le vélo.

Armand Taieb

