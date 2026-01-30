Première photo d’un Tesla Cybercab en charge

Le futur de la mobilité autonome vient de faire une apparition remarquée dans le monde réel. Une image capturée récemment montre, pour la toute première fois, le Tesla Cybercab stationné à une borne de recharge, confirmant que les tests en conditions réelles s’intensifient.

Un design qui ne passe pas inaperçu

Sur cette photo, le Cybercab arbore sa silhouette futuriste caractéristique : une carrosserie aux lignes épurées et des enjoliveurs pleins, optimisés pour l’aérodynamisme. Bien que le véhicule semble compact, sa présence aux côtés des Model S et Model X souligne son design radical, dépourvu de rétroviseurs classiques et, rappelons-le, de volant à l’intérieur.

Le mystère de la recharge

L’un des points les plus intrigants de ce cliché concerne la méthode de recharge. Lors de la présentation officielle « We, Robot », Elon Musk avait suggéré que le Cybercab utiliserait exclusivement la recharge par induction (sans fil).

Cependant, sur cette image, le véhicule est positionné devant un Superchargeur Tesla standard. Deux hypothèses circulent déjà chez les passionnés :

Un port de secours : Le prototype pourrait être équipé d’un port de charge physique caché pour faciliter les tests logistiques. Tests de proximité : Tesla pourrait simplement tester le positionnement autonome du véhicule par rapport aux infrastructures existantes.

Pourquoi c’est important ?

Voir le Cybercab « dans la nature » indique que Tesla progresse rapidement vers la phase de production, prévue selon les dernières annonces pour avant 2027. Ce véhicule est la pierre angulaire de la stratégie de Tesla pour lancer son réseau de « Robotaxis », promettant un coût au kilomètre inférieur à celui d’un ticket de bus.

Alors que les tests se multiplient sur les routes publiques, cette première image en charge marque une étape symbolique : le passage du concept-car de salon à la réalité du réseau de recharge mondial.