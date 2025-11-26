MEGA-STATION : Tesla établit un nouveau record avec la plus grande station de Superchargeurs du monde

Le géant de la technologie automobile, Tesla, a récemment achevé la mise en place de la plus grande station de Superchargeurs au monde, baptisée ‘Oasis’, à Lost Hills, en Californie. Avec un projet ambitieux à l’esprit, cette station marque un jalon significatif non seulement pour Tesla mais aussi pour l’avenir des infrastructures de recharge électrique.

Une installation impressionnante pour soutenir les véhicules électriques

La station de recharge ‘Oasis’ comprend un total de 168 bornes de recharge, offrant ainsi aux conducteurs de véhicules électriques une grande capacité de charge. Cet énorme projet témoigne de l’engagement continu de Tesla envers des infrastructures durables et performantes. Les véhicules électriques peuvent désormais être rechargés rapidement grâce à cette installation unique en son genre.

⚡️🇺🇸 Tesla has completed the world’s largest Supercharger station, called Oasis, in Lost Hills, California!



It’s fully powered by solar panels and batteries:

✅ 168 total stalls

✅ 11 MW of solar

✅ 10 Megapacks

✅ 39 MWh of energy storage

✅ 24/7 loungepic.twitter.com/91w3GPT5vF — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) November 25, 2025

Une autonomie énergétique remarquable

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes de cette station est sa capacité à être entièrement alimentée par des panneaux solaires et des batteries. Le site est équipé de 11 MW de panneaux solaires, ce qui illustre l’engagement de Tesla en matière d’énergie renouvelable. Par ailleurs, une capacité de stockage énergétique de 39 MWh, fournie par dix Megapacks, garantit un approvisionnement ininterrompu et efficace d’énergie solaire, même lorsque le soleil n’est pas présent.

Un espace convivial pour les conducteurs

En plus de ses capacités techniques étonnantes, la station ‘Oasis’ offre un espace lounge accessible 24 heures sur 24. Cet espace a été conçu pour offrir un confort maximum aux conducteurs pendant qu’ils attendent que leurs véhicules se rechargent. L’accent est mis sur la détente et la commodité, avec divers aménagements pour améliorer l’expérience utilisateur.

Une avancée significative pour les infrastructures de recharge

La création de la station ‘Oasis’ représente une avancée significative pour l’industrie des véhicules électriques. Avec cette installation, Tesla continue non seulement d’encourager l’adoption des véhicules électriques, mais aussi de démontrer les possibilités offertes par une transition vers des énergies renouvelables. Ce projet exemplifie comment les technologies actuelles peuvent et doivent être orientées vers un avenir plus respectueux de l’environnement.

En conclusion, ‘Oasis’ n’est pas seulement une station de recharge, mais aussi une initiative inspirante qui pourrait bien façonner l’avenir de l’urbanisme et des infrastructures énergétiques autour du monde. Tesla montre une fois de plus pourquoi elle est à la pointe de l’innovation dans le secteur de l’énergie.