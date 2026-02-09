Mise à jour Tesla 2026.2.9 : Le Grand Changement de Nom et l’Arrivée Imminente du FSD en Europe

Le déploiement de la mise à jour logicielle 2026.2.9 marque un tournant historique pour Tesla en Europe. En introduisant la version FSD (Supervised) v14.2.2.5 et en procédant à une refonte sémantique majeure de ses fonctionnalités, le constructeur texan semble préparer le terrain pour l’activation finale de la conduite entièrement autonome sur les routes européennes.

De l’Allemagne à la Norvège, en passant par la France et les Pays-Bas, voici tout ce qu’il faut savoir sur cette vague de mises à jour (2026.2.x).

Un Rebranding Stratégique : L’Adieu à « l’Autopilot » ?

Le changement le plus symbolique de la version 2026.2.9 est la modification des appellations officielles au sein de l’interface. Tesla s’éloigne du terme « Autopilot », souvent critiqué par les régulateurs européens pour son ambiguïté.

Navigate on Autopilot → Navigate on Autosteer : La fonction de navigation sur autoroute change de nom pour souligner qu’il s’agit d’une assistance au maintien de cap (Autosteer).

: La fonction de navigation sur autoroute change de nom pour souligner qu’il s’agit d’une assistance au maintien de cap (Autosteer). FSD Computer → AI Computer : Le matériel embarqué (Hardware 3 ou 4) est désormais officiellement désigné comme « Ordinateur IA », alignant la terminologie du véhicule avec la vision de Tesla en tant qu’entreprise d’Intelligence Artificielle.

Note : Tesla précise que ces changements sont purement textuels. Le comportement des fonctionnalités reste identique pour le moment.

FSD (Supervised) v14.2.2.5 : La Puissance du Réseau Neuronal

Inclus dans la version 2026.2.9, le FSD v14 est considéré comme une avancée majeure grâce à son architecture « end-to-end » (de bout en bout).

Les nouveautés clés :

Encodeur de Vision Amélioré : Une meilleure reconnaissance des véhicules d’urgence, des obstacles complexes et des gestes humains (ex: un policier faisant signe de passer).

: Une meilleure reconnaissance des véhicules d’urgence, des obstacles complexes et des gestes humains (ex: un policier faisant signe de passer). Options d’Arrivée : Vous pouvez désormais choisir précisément où le FSD doit vous déposer ou se garer : parking, bord de trottoir, garage ou allée privée.

: Vous pouvez désormais choisir précisément où le FSD doit vous déposer ou se garer : parking, bord de trottoir, garage ou allée privée. Profils de Vitesse « Sloth » et « Mad Max » : Deux nouveaux profils font leur apparition. « Sloth » pour une conduite ultra-prudente et « Mad Max » pour une réactivité accrue et des changements de voie plus fréquents.

: Deux nouveaux profils font leur apparition. « Sloth » pour une conduite ultra-prudente et « Mad Max » pour une réactivité accrue et des changements de voie plus fréquents. Navigation Intégrée au Réseau Neuronal : Le tracé de l’itinéraire est désormais géré directement par l’IA de vision, permettant de mieux réagir aux routes barrées ou aux déviations en temps réel.

Grok AI : Votre Nouveau Copilote (Europe / Ryzen)

Déployé avec la version 2026.2.6, l’assistant intelligent Grok (par xAI) débarque enfin dans les Tesla européennes équipées de processeurs AMD Ryzen.

Grok ne se contente pas de répondre à des questions ; il prend le contrôle de la navigation par commandes naturelles. Vous pouvez lui demander :

« Trouve-moi le meilleur restaurant thaï avec un Supercharger à proximité. »

« Planifie un itinéraire touristique romantique à travers Paris. »

Personnalités : Grok peut adopter plusieurs tons, de « l’Assistant » classique au mode « Unhinged » (déchaîné) pour une touche d’humour caustique.

Améliorations Pratiques : Charge et Sécurité

La branche 2026.2 apporte également des solutions à des problèmes quotidiens :

Déverrouillage Manuel du Câble : Si le bouton de la prise ne répond pas, vous pouvez désormais forcer le déverrouillage du câble en maintenant la poignée de la porte arrière gauche enfoncée pendant 3 secondes (si la voiture est déverrouillée).

: Si le bouton de la prise ne répond pas, vous pouvez désormais forcer le déverrouillage du câble en maintenant la poignée de la porte arrière gauche enfoncée pendant 3 secondes (si la voiture est déverrouillée). Détection d’Enfant Isolé : Le véhicule utilise ses capteurs intérieurs pour détecter la présence d’un enfant seul. Si tel est le cas, il alerte l’entourage via les feux et le klaxon, et envoie des notifications répétées sur l’application mobile du propriétaire.

L’avis de Tesla Mag : Signe d’un lancement imminent ?

Le déploiement massif de la v14.2.2.5 en Europe, combiné au changement de nom (plus conforme aux exigences des régulateurs comme la RDW aux Pays-Bas), suggère que Tesla a finalisé la mise en conformité réglementaire.

L’adoption par l’UNECE de nouveaux cadres pour les systèmes de conduite automatisée en janvier 2026 a ouvert la voie. Avec des tests de démonstration déjà en cours dans plusieurs pays cités (Allemagne, Italie, Norvège), l’activation du FSD Supervised en Europe semble n’être plus qu’une question de semaines.