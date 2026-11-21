Neuralink : un patient joue à GTA VI par la pensée, doigt par doigt, et pilote même un avion

Dans une vidéo vue 6,3 millions de fois, un participant de Neuralink joue à GTA VI sans manette : bateau, poursuite, hydravion. Ce que montre le décodage en direct et ce qu'il raconte.

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Neuralink a publié jeudi 20 novembre au soir une vidéo de deux minutes. On y voit un participant de son essai clinique jouer à GTA VI, le nouveau Grand Theft Auto de Rockstar, sans manette, uniquement par la pensée. Il pilote un bateau, poursuit un suspect, fait décoller un hydravion et conduit de nuit. Plus de 6,3 millions de vues sur X en moins d’une journée. Voici ce que montre réellement la vidéo, que nous avons regardée et écoutée en entier.

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Ce que l’on voit

L’écran est partagé en trois. En grand, la partie de GTA VI. En haut à gauche, le participant, assis dans son fauteuil, qui commente. En haut au centre, un tableau baptisé « Live neural decoding » : le décodage neuronal en direct. Il affiche l’activité enregistrée par l’implant, puis l’intention que le logiciel en déduit, mouvement par mouvement : pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire de chaque main, pied vers le haut, pied vers le bas. À droite, une manette virtuelle s’allume à chaque touche envoyée au jeu, avec les deux joysticks.

En haut à gauche, le participant. Au centre, le décodage en direct : activité des neurones, intention détectée doigt par doigt, touches envoyées au jeu. À droite, la manette virtuelle. Image : Neuralink

Autrement dit, le participant ne bouge pas. Il pense à bouger un doigt précis, l’implant capte ce signal, et le logiciel le traduit en appui sur une touche.

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Ce que dit le participant

Ses commentaires, traduits par Tesla Mag :

Sur la méthode : « Là, je tape juste avec mon annulaire. » Puis, une fois le suspect rattrapé : « Voilà ce qu’un annulaire peut faire dans GTA. »

« Là, je tape juste avec mon annulaire. » Puis, une fois le suspect rattrapé : « Voilà ce qu’un annulaire peut faire dans GTA. » Sur les commandes ajoutées : « Ça devient assez dingue quand on commence à ajouter des boutons. Ensuite, on a ajouté mes pieds, ou au moins mon pied. »

« Ça devient assez dingue quand on commence à ajouter des boutons. Ensuite, on a ajouté mes pieds, ou au moins mon pied. » Sur le pilotage de l’avion : « Pour cabrer l’avion, je dois en fait faire glisser ma main droite vers l’avant. C’est presque comme le mouvement d’une souris. » Puis, l’avion en l’air : « On l’a fait. »

« Pour cabrer l’avion, je dois en fait faire glisser ma main droite vers l’avant. C’est presque comme le mouvement d’une souris. » Puis, l’avion en l’air : « On l’a fait. » Sur la conduite : « Je pense que baisser un peu certaines vitesses aiderait. » La conduite n’est pas encore parfaite, et il le dit.

La fin de la vidéo est la plus forte. « Avant la puce et l’opération, j’utilisais une baguette dans la bouche et un iPad. J’étais comme un oiseau qui picore un iPad. Il y avait quelques jeux auxquels je pouvais jouer, mais ça faisait mal à la mâchoire, ça faisait mal partout. » Puis : « Contrôler un ordinateur, d’un coup, c’est une porte vers le monde. On retrouve immédiatement sa porte vers le monde. »

Neuralink ne donne pas son nom dans la publication, et nous ne le donnons pas non plus.

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Pourquoi c’est une étape

Les premiers participants de Neuralink pilotaient un curseur de souris : Noland Arbaugh, le premier implanté en janvier 2024, jouait aux échecs et à Civilization. Un jeu d’action en monde ouvert comme GTA demande bien plus. Il faut plusieurs touches à la fois, deux joysticks, de la vitesse et de la précision, en voiture comme en avion. La vidéo montre un décodeur qui distingue chaque doigt des deux mains et le pied, et les transforme en commandes de manette.

Cela rejoint l’annonce du 1er octobre : Neuralink pré-entraîne désormais ses décodeurs sur 50 000 heures de données cérébrales, comme un modèle de fondation, pour qu’ils apprennent plus vite chez chaque nouveau participant. Le tableau de la vidéo affiche d’ailleurs une colonne « Foundation model ». En revanche, la publication ne dit ni depuis quand ce participant est implanté, ni combien de temps d’entraînement il a fallu, ni quel est le taux d’erreur.

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Dans les premières secondes, il parle aussi de « GTA 6 avec le cerveau et un bras robotisé ». Ce bras n’apparaît pas en action dans la vidéo. Neuralink teste le pilotage d’un bras robotisé dans son essai CONVOY, lancé en novembre 2024.

Ce que Neuralink précise

Sous la vidéo, Neuralink rappelle que ses dispositifs sont expérimentaux. Ils n’ont été approuvés ni par la FDA ni par aucune autre autorité sanitaire. La vidéo montre un participant volontaire qui partage son expérience personnelle, laquelle peut ne pas refléter celle de tous les participants ni les résultats futurs.

Pour tout savoir sur l’implant, ses essais et ses patients, lire notre dossier Neuralink en 2026.

Source : publication de Neuralink sur X (20 novembre 2026), vidéo regardée et écoutée en entier, traduction Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.